Najít v současnosti větší město v Česku, kde by nebyly a neustále se nerozšiřovaly placené parkovací zóny, je stejné jako ulovit lochnesku. Počet vozidel přitom dlouhodobě roste. Jen v celé České republice přibylo v roce 2025 více než 248 tisíc osobních aut. Jenže plošná výměra měst, jejich komunikací a hlavně parkovacích možností zdaleka zaostává za množstvím aut, která si lidé pořizují. Nejsou výjimkou domácnosti, kde mají ne dvě, ale tři, až čtyři vozidla. Táta, máma i dvě dospělé děti usedají každé ráno za volant. Rodiče jedou do práce, děti do školy. To je realita.
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Že v takovém domácím autoparku bude jedno SUV, je více než jisté. Tato kategorie patří v posledních deseti letech k nejprodávanějším, a jak automobilky potvrzují, patří v jejich nabídce k nejziskovějším.
Odložení majetku ve veřejném prostoru
Asi přede dvěma lety přišli někteří politici v Praze s nápadem, že rezidenti, kteří si platí za parkování v modrých zónách, by měli mít taxu podle velikosti vozu.
Jan Studecký, poradce tehdejšího primátora Zdeňka Hřiba, zdůvodňoval pirátské úvahy následovně: „Můj osobní názor nicméně je, že fabia i octavia by měly patřit do stejné kategorie se standardní cenou bez slev a přirážek. Slevu by měla dostat jen skutečně malá auta ‚kategorie Smart‘. Cílem je, aby lidé mohli snáze zaparkovat. Toho lze dosáhnout pouze stanovením férové ceny za užívání veřejného prostoru pro odložení soukromého majetku. A je určitě fér, pokud někdo využívá pro parkování jen poloviční prostor, aby platil poloviční cenu. Naopak přirážku by platila SUV.“
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Praha se tehdy inspirovala hlasováním v Paříži, kde před olympiádou zavedli vyšší taxy pro „nabobtnalá“ SUV. Starostka Anne Hidalgová argumentovala nejen rozměry, ale i ekologickou zátěží vysokoobjemových spalovacích motorů. Byla zavedena nadlimitní (váhová) kategorie a velká esúvéčka začala cálovat v přepočtu 5 600 korun za šestihodinové stání. Hodinová taxa vyšla na necelých pět set korun.
Tlačenice v krajích
Bylo by podobné řešení schůdné i u nás? Co takový Hradec Králové, kde se to velkými auty také hemží a zóny tu mají též? Zóny tu v centru mají, ale protože nejsou tak velké jako v Praze, lze vůz zaparkovat mimo ně, a dochozí vzdálenost do historického středu Hradce je záležitostí několika minut. „Parametr placení podle plochy auta v Hradci Králové na cenu parkovného doposud neměl vliv a zatím se o tom takto neuvažovalo,“ napsal Petr Vinklář, vedoucí kanceláře královéhradecké primátorky.
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Přeplněné centrum je problémem i v Ústí nad Labem. Také tam se rozšiřují parkovací zóny, řidiči přesouvají vozy třeba na sídliště, kde ještě zóny nejsou. V zónách naříkají řemeslníci a vůbec majitelé dodávek. Na dvou věcech se ale šoféři dodávek i řidiči osobních aut v Ústí shodnou. Nikdo neřeší parkování velkých SUV, přestože jsou skoro tak velká jako dodávky.
Přímo tragická je situace v Praze. V Praze je registrováno přibližně 1,06 milionu osobních automobilů, tedy zhruba 760 aut na tisíc obyvatel. V systému zón placeného stání je v Praze evidováno přibližně 166 tisíc parkovacích míst. Na jedno regulované místo připadá přes šest automobilů.
Výstavba nových parkovacích kapacit je ale složitější. Město řeší nedostatek bydlení a vysoké ceny nájmů, takže každý volný pozemek představuje rozhodování mezi parkovací infrastrukturou, novými byty, nebo veřejným prostorem.
Otesánci versus vyžlata