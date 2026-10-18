Už na první pohled je jasné, že novinka si zachovává typickou DNA značky. Design sází na svalnaté blatníky, výrazné plastové lemování a moderně střiženou přední masku. Auto působí robustně a sebevědomě a v běžném provozu se rozhodně neztratí. Vyšší světlá výška navíc dává jasně najevo, že se nezalekne ani polních cest nebo vyšších obrubníků.
Uvnitř čeká vzdušná, přehledná a prakticky navržená kabina. Palubní deska sází na ergonomii a Suzuki naštěstí nezanevřelo na klasická fyzická tlačítka pro ovládání klimatizace a základních funkcí. Použité materiály působí odolně, jsou precizně slícované a zvládnou i náročnější rodinný provoz.
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Zadní lavice umí velké věci
Největší trumf interiéru se ale skrývá vzadu. Zadní sedadla lze jednoduše posouvat dopředu a dozadu, což výrazně zvyšuje variabilitu celého prostoru. Pokud potřebujete převézt více nákladu, stačí lavici posunout vpřed a objem zavazadelníku rázem naroste.
I v takovém případě mají děti stále dostatek místa. Když se naopak sedadla posunou dozadu, pohodlně se na nich usadí i dva vysocí dospělí. Pod podlahou kufru navíc nechybí praktické místo pro uložení nabíjecích kabelů.
Elektromotor zabírá okamžitě
Testovaná předokolka spoléhá na jeden elektromotor na přední nápravě, který nabízí solidní dynamiku. Výkon nastupuje okamžitě a plynule, což přijde vhod především při odjezdech z křižovatek nebo předjíždění na okreskách. Přední náprava zvládá přenos točivého momentu bez tahání za volant a vůz působí lehce a obratně.
Podvozek je naladěný s důrazem na komfort a spolehlivě tlumí většinu nerovností našich silnic. Nízko položené těžiště baterie navíc pomáhá k jistému chování v zatáčkách a minimálním náklonům karoserie.
Tři možnosti, jak na elektřinu
Suzuki nabízí e-Vitaru ve třech variantách pohonu. Základ představuje baterie s kapacitou 49 kWh a pohonem předních kol. Elektromotor má výkon 106 kW, tedy 144 koní, a dojezd činí zhruba 345 kilometrů podle WLTP.
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Druhou možností je větší baterie s kapacitou 61 kWh, která je rovněž spojena s pohonem předních kol. Silnější elektromotor nabídne 128 kW, tedy 174 koní, a dojezd až 428 kilometrů podle WLTP.
Vrchol představuje verze s baterií 61 kWh a pohonem všech kol ALLGRIP-e. Ta přidává druhý elektromotor na zadní nápravu a celkový systémový výkon dosahuje 135 kW, tedy 184 koní. Dojezd se pohybuje kolem 400 kilometrů.
Na stovku za rozumné peníze
Při běžné jízdě v kombinovaném režimu se spotřeba během testu držela na příznivých hodnotách kolem 18 až 20 kWh na 100 kilometrů. Baterie typu LFP slibuje vysokou životnost i odolnost při častém rychlém nabíjení. Na DC stojanu lze energii z 10 na 80 procent doplnit přibližně za půl hodiny.
Suzuki tak se svou první čistě elektrickou vlaštovkou nepřichází dělat revoluci. Spíš bere to, co umí dlouhodobě dobře – praktičnost, jednoduchost a použitelnost – a převádí to do elektrického světa.