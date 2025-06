5:00

Vědecký svět má nový důkaz o tom, co fyziologové opakují již roky. Pohyb není jen prevence, ale i aktivní nástroj v boji o život. Prestižní časopis New England Journal of Medicine publikoval rozsáhlou a metodicky kvalitní studii, která sledovala bezmála devět set pacientů po léčbě rakoviny.