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V posledních letech s sebou každý státní svátek v České republice přináší zároveň otázku: „Budou, nebo nebudou otevřené obchody?“ Tak si pojďme ujasnit, jak to bude u toho nejbližšího, Dne české státnosti, který připadá na pondělí 28. září. Pozitivní tedy je, že nás čeká prodloužený víkend.
Jak je otevřeno 28. září?
Tento svátek je definován jako Den české státnosti a upomíná na rok 935, kdy byl pravděpodobně zavražděn kníže Václav, český světec a symbol české státnosti.
Pro tento den v obchodech platí, že:
- Velké prodejny s prodejní plochou nad 200 m² mají ze zákona zavřeno.
- Otevřené mohou být menší obchody do 200 m², lékárny, čerpací stanice a prodejny na letištích a nádražích.
- Restaurace a služby se tímto zákonem neřídí.
U menších prodejen, na které se zákonná regulace nevztahuje, závisí otevírací doba čistě na rozhodnutí jejich majitelů. Je proto možné, že některé z nich zůstanou během svátku uzavřené. Provozovatelé menších živností totiž často využívají prodloužený víkend k tomu, aby dopřáli volno sobě i svému personálu.
Přehled státních svátků a otevírací doby 2026
Jaké nás čekají státní svátky a volné dny do konce roku 2026?
Dalším státním svátkem bude 28. října Den vzniku samostatného československého státu. Ten letos připadá na středu, ale hned na něj naváží podzimní prázdniny, takže děti a studenti budou mít pět dní volna.
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba
|28. 9.
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10.
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11.
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12.
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12.
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12.
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno
Proč slavíme 28. září?
- Svátek 28. září, známý jako Den české státnosti, připomíná českého knížete a patrona národa svatého Václava, který byl v tento den v roce 935 (či 929) zavražděn ve Staré Boleslavi.
- Kníže Václav představuje klíčový symbol české státnosti, tradice a křesťanských hodnot, jelikož se významně zasloužil o upevnění panovnické moci i diplomacie raného českého státu.
Čím byl Václav tak významný?
Kníže Václav patří k nejvýznamnějším postavám národní historie především proto, že v raném středověku dokázal zachovat suverenitu českého státu v komplikovaných mezinárodních vztazích.
Kdo byl svatý Václav?
Kníže Václav byl synem knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry. Důležitou roli v jeho životě sehrála babička, svatá Ludmila, která se klíčovým způsobem podílela na Václavově výchově.
- Zasloužil se o šíření křesťanství, položil základy chrámu sv. Víta v Praze a diplomacií upevňoval pozici Přemyslovců v Evropě.
- Legendy ho líčí jako vzdělaného, spravedlivého a zbožného panovníka, který pečoval o chudé. Svou politikou i následnou mučednickou smrtí se stal věčným patronem a symbolem české státnosti, k němuž se národ v těžkých časech obracel o pomoc.
Legendy, fakta a odkaz svatého Václava