Spartafest, který se chystá na pražské Letné na konec května, představí celé spektrum sportů, které společně tvoří Spartu jako celek – na návštěvníky bude čekat florbal, fotbal, hokej, atletika, ragby, cyklistika, veslování nebo stolní tenis.
Návštěvníky akce čekají sportovní exhibice, interaktivní zóny jednotlivých sportů, autogramiády, rozhovory se sparťanskými legendami i tematické debaty na hlavní stagi Hitrádia City.
Staň se s Horňákem fotbalistou
Speciální roli na festivalu převezme fotbalová legenda Michal Horňák. Stane se patronem a šéfem Football Tribute Zone. „Připravujeme stanoviště, kde si fanoušci vyzkouší interaktivní rozbory obranných situací a taktické výzvy přímo se mnou. Ukážeme si, jak se fotbal změnil a co znamenala spolehlivost v devadesátkách,“ přibližuje pětapadesátiletý Horňák, jenž se Spartou získal 10 ligových titulů.
Veškeré další informace o festivalu najdete na webu spartafest.cz.