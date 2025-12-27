Svátky 2026 a otevírací doba obchodů
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba obchodů
|1. 1. 2026
|čtvrtek
|Den obnovy českého státu, Nový rok
|zavřeno
|3. 4. 2026
|pátek
|Velký pátek
|otevřeno
|6. 4. 2026
|pondělí
|Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. 5. 2026
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5. 2026
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7. 2026
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7. 2026
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9. 2026
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10. 2026
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11. 2026
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12. 2026
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12. 2026
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12. 2026
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno
V roce 2026 nás čeká šest prodloužených víkendů. Kromě tradičního prodlouženého víkendu během Velikonoc nás čeká volno 1. a 8. května, které vychází na pátek. Na pondělí pak vychází svátek 6. července i 28. září. Delší „víkend“ přinesou i Vánoce.
Velikonoce 2026
Velikonoční svátky přinesou prodloužený víkend na začátku dubna. Velký pátek připadá na 3. dubna. Školáci mají velikonoční prázdniny už od čtvrtka 2. dubna. Volno je i na Velikonoční pondělí 6. dubna.
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem zmrtvýchvstání Ježíše Krista a obecně oslavou příchodu jara, zrození a plodnosti. Nemají pevně stanovené datum.
Vánoce 2026
Štědrý den v roce 2026 připadne na čtvrtek a 1. svátek vánoční na pátek. Vánoční prázdniny začnou už ve středu 23. prosince a skončí v pátek 1. ledna 2027.
Během některých svátků musí obchodníci zavřít, protože jim to nařizuje Zákon o prodejní době v maloobchodě, který se týká obchodů s plochou nad 200 čtverečních metrů.
V Česku pak slavíme i 14 významných dnů, ale ty jsou pracovní.