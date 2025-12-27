Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026 svátky připadají, jak vycházejí Velikonoce a Vánoce a kdy musejí mít velké obchody ze zákona zavřeno?
ilustrační snímek

Svátky 2026 a otevírací doba obchodů

DatumDenSvátekOtevírací doba obchodů
1. 1. 2026čtvrtekDen obnovy českého státu, Nový rokzavřeno
3. 4. 2026pátekVelký pátekotevřeno
6. 4. 2026pondělíVelikonoční pondělízavřeno
1. 5. 2026pátekSvátek práceotevřeno
8. 5. 2026pátekDen vítězstvízavřeno
5. 7. 2026neděleDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. 7. 2026pondělíDen upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. 9. 2026pondělíDen české státnostizavřeno
28. 10. 2026středaDen vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. 11. 2026úterýDen boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. 12. 2026čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12. 2026pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12. 2026sobota2. svátek vánočnízavřeno

V roce 2026 nás čeká šest prodloužených víkendů. Kromě tradičního prodlouženého víkendu během Velikonoc nás čeká volno 1. a 8. května, které vychází na pátek. Na pondělí pak vychází svátek 6. července i 28. září. Delší „víkend“ přinesou i Vánoce.

Velikonoce 2026

Velikonoční svátky přinesou prodloužený víkend na začátku dubna. Velký pátek připadá na 3. dubna. Školáci mají velikonoční prázdniny už od čtvrtka 2. dubna. Volno je i na Velikonoční pondělí 6. dubna.

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem zmrtvýchvstání Ježíše Krista a obecně oslavou příchodu jara, zrození a plodnosti. Nemají pevně stanovené datum.

Vánoce 2026

Štědrý den v roce 2026 připadne na čtvrtek a 1. svátek vánoční na pátek. Vánoční prázdniny začnou už ve středu 23. prosince a skončí v pátek 1. ledna 2027.

Během některých svátků musí obchodníci zavřít, protože jim to nařizuje Zákon o prodejní době v maloobchodě, který se týká obchodů s plochou nad 200 čtverečních metrů.

V Česku pak slavíme i 14 významných dnů, ale ty jsou pracovní.

