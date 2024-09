Svatováclavská pouť, perníková tlačenice, street food festival. Tipy, kam v sobotu vyrazit

Depo Street Food Market v Plzni

V sobotu nevařte a přijďte hladoví, to jsou dvě základní pravidla úspěšné návštěvy festivalu jídla. Vaše chuťové buňky uspokojí mistři street foodu, tedy rychlého, ale z kvalitních surovin připraveného jídla. „Těšit se můžete na burgery, hot dogy, exotické kuchyně i na sladké tečky,“ slibují pořadatelé festivalu pouličního jídla Depo Street Food Market, který provoní areál plzeňské Kreativní zóny Depo 2015.

Sobota v Jizerkách

V Kořenově a na trati mezi Tanvaldem a Harrachovem se odehrají tradiční bramborové hody na Zubačce. „Jízdenky do zvláštních vlaků koupíte v den akce v předprodeji na nádraží v Tanvaldu nebo přímo ve zvláštních vlacích,“ uvádějí pořadatelé. Doplňují, že návštěvníci budou odbaveni historickými lepenkovými jízdenkami i průvodčími v historických uniformách. Na nádraží v Kořenově pak bude připraveno bohaté občerstvení nejenom z brambor. V Kořenově také lze navštívit Muzeum ozubnicové dráhy a svézt se vláčkem Důlní železnice či historickým autobusem na Jizerku nebo do Příchovic. Výlet do Kořenova jde hravě spojit s túrou do kopců Jizerek či blízkých Krkonoš.

Svatováclavská tlačenice v Perníkové chaloupce

Království perníku pod hradem Kunětická hora u Pardubic v sobotu představí, jak se perníky pekly tradičním způsobem od středověku do 19. století. Můžete si tu vyprosit speciální perníček s přidanou hodnotou medových zážitků.

Při Svatováclavské tlačenici perníku si také každý bude moci staré řemeslo vyzkoušet: vytlačit, vykrojit a upéci staročeský perníček – třeba právě ten s motivem českého krále.

Výlet je možné spojit s výstupem na Kunětickou horu, odkud je krásný výhled nejen na Pardubice a Hradec Králové, ale i vzdálenější Krkonoše, Orlické hory a Železné hory.

Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

Poutní slavnost, tradičně konaná v centru Staré Boleslavi každoročně 28. září, je hlavní událostí státního svátku Dne české státnosti.

Do Staré Boleslavi spolu s představiteli církve a státu zavítají tisíce poutníků. Vedle duchovního společenství je to příležitost k setkání při kulturních programech a lidové zábavě.

Návštěvníky čeká bohatý duchovní i doprovodný program. Duchovní program začne již v pátek, a to v 19.00 příjezdem relikvie sv. Václava před areál baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi. Následovat bude Svatováclavský koncert a nešpory. V sobotu proběhnou v 7.30 a 8.30 mše svaté v bazilice sv. Václava, následovat bude poutní mše svatá na Mariánském náměstí. Sobota bude dále zasvěcena bohatému kulturnímu programu včetně svatováclavského tržiště s ukázkami řemesel, loveckou a sokolnickou expozicí a divadelními i hudebními představeními na více místech Staré Boleslavi.