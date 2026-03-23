„Nechtěl jsem o filmu mluvit příliš brzy, protože doba se zrychluje a sám už se dnes těžko dokážu těšit na něco půl roku dopředu. Ale teď už je čas film odtajnit,“ vysvětluje režisér Jan Svěrák, který svou novou komedii Pět švestek natočil v naprostém utajení.
Hvězdy českého filmu a divadla na jedné lodi
„Je to komedie o dvou rebelujících stařenkách a třech stařících, kteří se vydají na moře bez dozoru dospělých,“ svěřil se Svěrák.
Ve filmu se kromě hlavní hrdinky v podání Lenky Termerové představí i další výrazné herecké osobnosti: Oldřich Kaiser, Jan Vlasák, Dana Syslová a Petr Kostka. „S Oldřichem Kaiserem a Janem Vlasákem už jsem natáčel a při psaní scénáře jsem si je rovnou představoval. Zbývalo najít hlavní představitelku a další dva do pětice,“ říká se režisér. „Během dnů strávených na jedné lodi se to pak ukázalo jako správná volba. Nejen že byli odvážní a při námořních manévrech se neutopili, ale hlavně dokázali své postavy zahrát důstojně a komicky zároveň.“
Roadmovie, které plní sen
Film vznikal minulý rok v srpnu a v září – jedenáct dní v Česku a tři týdny v Řecku, přímo na plachetnici. „Natáčeli jsme na lodi, kam se vejde jen minimální štáb, složený většinou z přátel a rodiny,“ popsal Svěrák. „Až během natáčení mi došlo, že vlastně děláme roadmovie a že se mi plní sen vrátit se ke způsobu práce, jakým vznikla kdysi Jízda.“
Pět švestek je dojemná i hravá komedie o přátelství, lásce, odpuštění a odvaze žít naplno v každé životní etapě. Nabízí příležitost sdíleného zážitku napříč generacemi. Vám stačí sbalit svých pět švestek a vzít rodiče do kina.
Premiéra filmu je naplánována na 28. května.