Švestková dráha: vlakem pod Českým středohořím za hrady, vínem i festivalem

Marek Hýř
Marek Hýř
  19:18
Už je jí skoro 130 let. Párkrát měla namále. Švestkové sady, které jí daly název, tu kvetou spíš už jen ve vzpomínkách, přesto má dodnes lokálka z Litoměřic do Mostu své kouzlo. Jako užovka se plazí pod Českým středohořím a nabízí desítky tipů na výlet.
Švestková dráha

Švestková dráha | foto: AŽD Praha

Oparenský expres
Katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích
Unikátní Kamenná slunce
Roztrojení tratí za Obrnicemi. Vlevo je Švestková dráha AŽD do Čížkovic,...
9 fotografií

Úrodnou oblast okolí obcí Libčeves, Třebívlice a Třebenice stavitelé železnic roky přehlíželi. Změnilo se to až s novými zákony, které umožňovaly českým zemím spolufinancovat stavbu místních drah. Na přelomu minulého století tak pod Českým středohořím vznikla železnice.

Historie Švestkové dráhy ale připomíná spíš horskou dráhu – období rozkvětu se střídala s časy úpadku. Nový příběh začal psát rok 2016, kdy trať koupila společnost AŽD. Od té doby trať jen kvete.

Výlety s příchutí piva a vína

Pokud se vydáte okolí dráhy prozkoumat, ideálním startem jsou Litoměřice. Do města se letos vrátilo pivo Kalich, takže není od věci se před cestou osvěžit.

Katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích

Zastavit se můžete třeba v Třebenicích a vyrazit na zříceninu hradu Košťálov. V Třebívlicích vás zase přivítají vinice a vzpomínka na Ulriku von Levetzow, poslední lásku Johanna Wolfganga von Goethe. Sklenka vína tu chutná obzvlášť romanticky.

Za výlet stojí i národní přírodní památka Kamenná slunce. Stěny bývalého lomu tvoří oranžový kámen se zvláštní strukturou, která připomíná dětské kresby slunce. Lokalita je unikátním dokladem sopečné činnosti ve třetihorách. Z obce Židovice sem dojdete pěšky ani ne za hodinu.

Unikátní Kamenná slunce

Oparenský expres: tip na letní víkendy

Pokud v parném létu preferujete procházku lesem, zkuste Oparenský expres. Další trať, po které jezdí vlaky AŽD, také začíná v Litoměřicích. Je ale o něco kratší a nabízí trochu jinou podívanou. V Lovosicích vlak odbočí směrem na Chotiměř a hned jak mine Malé Žernoseky, zanoří se do stínu Oparenského údolí.

Kdo má boty toulavé a nebojí se kopců, může z Oparna vylézt na Lovoš. Rodiny s dětmi asi spíš zvolí kratší výstup na zříceninu nad Černodolským mlýnem. Ten nabízí studené pivo i teplé jídlo. Z mlýna je to pak pěkná procházka do Lovosic. Výletníky ale raději upozorníme, že expres vyráží vždy jen o víkendu, tak na to při plánování myslete.

Oparenský expres

Zakončete léto na ŠvestkaFestu

Mimochodem, letošní prázdniny můžete završit i hudbou. V Třebívlicích se 29. a 30. srpna koná festival ŠvestkaFest, kde vystoupí Ewa Farna, Xindl X, Sto zvířat, Divokej Bill nebo hvězdy ze StarDance.

17. srpna 2025  19:18

