Úrodnou oblast okolí obcí Libčeves, Třebívlice a Třebenice stavitelé železnic roky přehlíželi. Změnilo se to až s novými zákony, které umožňovaly českým zemím spolufinancovat stavbu místních drah. Na přelomu minulého století tak pod Českým středohořím vznikla železnice.
Historie Švestkové dráhy ale připomíná spíš horskou dráhu – období rozkvětu se střídala s časy úpadku. Nový příběh začal psát rok 2016, kdy trať koupila společnost AŽD. Od té doby trať jen kvete.
Výlety s příchutí piva a vína
Pokud se vydáte okolí dráhy prozkoumat, ideálním startem jsou Litoměřice. Do města se letos vrátilo pivo Kalich, takže není od věci se před cestou osvěžit.
Zastavit se můžete třeba v Třebenicích a vyrazit na zříceninu hradu Košťálov. V Třebívlicích vás zase přivítají vinice a vzpomínka na Ulriku von Levetzow, poslední lásku Johanna Wolfganga von Goethe. Sklenka vína tu chutná obzvlášť romanticky.
Za výlet stojí i národní přírodní památka Kamenná slunce. Stěny bývalého lomu tvoří oranžový kámen se zvláštní strukturou, která připomíná dětské kresby slunce. Lokalita je unikátním dokladem sopečné činnosti ve třetihorách. Z obce Židovice sem dojdete pěšky ani ne za hodinu.
Oparenský expres: tip na letní víkendy
Pokud v parném létu preferujete procházku lesem, zkuste Oparenský expres. Další trať, po které jezdí vlaky AŽD, také začíná v Litoměřicích. Je ale o něco kratší a nabízí trochu jinou podívanou. V Lovosicích vlak odbočí směrem na Chotiměř a hned jak mine Malé Žernoseky, zanoří se do stínu Oparenského údolí.
Kdo má boty toulavé a nebojí se kopců, může z Oparna vylézt na Lovoš. Rodiny s dětmi asi spíš zvolí kratší výstup na zříceninu nad Černodolským mlýnem. Ten nabízí studené pivo i teplé jídlo. Z mlýna je to pak pěkná procházka do Lovosic. Výletníky ale raději upozorníme, že expres vyráží vždy jen o víkendu, tak na to při plánování myslete.
Zakončete léto na ŠvestkaFestu
Mimochodem, letošní prázdniny můžete završit i hudbou. V Třebívlicích se 29. a 30. srpna koná festival ŠvestkaFest, kde vystoupí Ewa Farna, Xindl X, Sto zvířat, Divokej Bill nebo hvězdy ze StarDance.