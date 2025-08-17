Švestková dráha: Vydejte se vlakem pod Českým středohořím za hrady, vínem i festivalem

  19:18aktualizováno  21. srpna 17:43
Už je jí skoro 130 let. Párkrát měla namále. Švestkové sady, které jí daly název, tu kvetou spíš už jen ve vzpomínkách, přesto má dodnes lokálka z Litoměřic do Mostu své kouzlo. Jako užovka se plazí pod Českým středohořím a nabízí desítky tipů na výlet.
Úrodnou oblast okolí obcí Libčeves, Třebívlice a Třebenice stavitelé železnic roky přehlíželi. Změnilo se to až s novými zákony, které umožňovaly českým zemím spolufinancovat stavbu místních drah. Na přelomu minulého století tak pod Českým středohořím vznikla železnice.

Historie Švestkové dráhy ale připomíná spíš horskou dráhu – období rozkvětu se střídala s časy úpadku. Nový příběh začal psát rok 2016, kdy trať koupila společnost AŽD. Od té doby trať jen kvete. Jako dřív ty švestky.

Výlety s příchutí piva a vína

Pokud se vydáte okolí dráhy prozkoumat, ideálním startem jsou Litoměřice. Do královského města se letos vrátilo pivo Kalich, takže není od věci se před cestou osvěžit.

Katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích

Zastavit se můžete třeba v Třebenicích a vyrazit na zříceninu hradu Košťálov. V Třebívlicích vás zase přivítají vinice a vzpomínka na Ulriku von Levetzow, poslední lásku Johanna Wolfganga von Goethe. Sklenka vína tu chutná obzvlášť romanticky.

Za výlet stojí také národní přírodní památka Kamenná slunce. Stěny bývalého lomu tvoří oranžový kámen se zvláštní strukturou, která připomíná dětské kresby slunce. Lokalita je unikátním dokladem sopečné činnosti ve třetihorách. Z obce Židovice sem dojdete pěšky ani ne za hodinu.

Unikátní Kamenná slunce

Oparenský expres: tip na letní víkendy

Pokud v parném létu preferujete procházku lesem, zkuste Oparenský expres. Další trať, po které jezdí vlaky AŽD, také začíná v Litoměřicích. Je ale o něco kratší a nabízí trochu jinou podívanou. V Lovosicích vlak odbočí směrem na Chotiměř a hned jak mine Malé Žernoseky, zanoří se do stínu Oparenského údolí.

Zaniklé pražské tratě: zmizela nádraží, koleje z ulic i celé výletní dráhy

Kdo má boty toulavé a nebojí se kopců, může z Oparna vylézt na Lovoš. Rodiny s dětmi asi spíš zvolí kratší výstup na zříceninu nad Černodolským mlýnem. Ten nabízí studené pivo i teplé jídlo. Z mlýna je to pak pěkná procházka do Lovosic. Výletníky ale raději upozorníme, že expres vyráží vždy jen o víkendu, tak na to při plánování myslete.

Oparenský expres

Zakončete léto na ŠvestkaFestu

Mimochodem, letošní prázdniny můžete završit také hudbou. V Třebívlicích se 29. a 30. srpna koná festival ŠvestkaFest, kde vystoupí Ewa Farna, Xindl X, Sofian Medjmedj, Sto zvířat, Divokej Bill nebo hvězdy ze StarDance.

