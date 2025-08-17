Úrodnou oblast okolí obcí Libčeves, Třebívlice a Třebenice stavitelé železnic roky přehlíželi. Změnilo se to až s novými zákony, které umožňovaly českým zemím spolufinancovat stavbu místních drah. Na přelomu minulého století tak pod Českým středohořím vznikla železnice.
Historie Švestkové dráhy ale připomíná spíš horskou dráhu – období rozkvětu se střídala s časy úpadku. Nový příběh začal psát rok 2016, kdy trať koupila společnost AŽD. Od té doby trať jen kvete. Jako dřív ty švestky.
Výlety s příchutí piva a vína
Pokud se vydáte okolí dráhy prozkoumat, ideálním startem jsou Litoměřice. Do královského města se letos vrátilo pivo Kalich, takže není od věci se před cestou osvěžit.
Zastavit se můžete třeba v Třebenicích a vyrazit na zříceninu hradu Košťálov. V Třebívlicích vás zase přivítají vinice a vzpomínka na Ulriku von Levetzow, poslední lásku Johanna Wolfganga von Goethe. Sklenka vína tu chutná obzvlášť romanticky.
Za výlet stojí také národní přírodní památka Kamenná slunce. Stěny bývalého lomu tvoří oranžový kámen se zvláštní strukturou, která připomíná dětské kresby slunce. Lokalita je unikátním dokladem sopečné činnosti ve třetihorách. Z obce Židovice sem dojdete pěšky ani ne za hodinu.
Oparenský expres: tip na letní víkendy
Pokud v parném létu preferujete procházku lesem, zkuste Oparenský expres. Další trať, po které jezdí vlaky AŽD, také začíná v Litoměřicích. Je ale o něco kratší a nabízí trochu jinou podívanou. V Lovosicích vlak odbočí směrem na Chotiměř a hned jak mine Malé Žernoseky, zanoří se do stínu Oparenského údolí.
|
Zaniklé pražské tratě: zmizela nádraží, koleje z ulic i celé výletní dráhy
Kdo má boty toulavé a nebojí se kopců, může z Oparna vylézt na Lovoš. Rodiny s dětmi asi spíš zvolí kratší výstup na zříceninu nad Černodolským mlýnem. Ten nabízí studené pivo i teplé jídlo. Z mlýna je to pak pěkná procházka do Lovosic. Výletníky ale raději upozorníme, že expres vyráží vždy jen o víkendu, tak na to při plánování myslete.
Zakončete léto na ŠvestkaFestu
Mimochodem, letošní prázdniny můžete završit také hudbou. V Třebívlicích se 29. a 30. srpna koná festival ŠvestkaFest, kde vystoupí Ewa Farna, Xindl X, Sofian Medjmedj, Sto zvířat, Divokej Bill nebo hvězdy ze StarDance.