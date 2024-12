Svět letos oslavil také 200 let s dinosaury. V roce 1824 byl objeven první pravěký predátor

V posledních letech se ukazuje, že otisky stop, zuby i jednotlivé kosti druhohorních dinosaurů dobře znali obyvatelé Asie, Afriky, Austrálie, Severní Ameriky a nejspíš i Evropy přinejmenším staletí předtím, než vůbec vznikla věda zvaná paleontologie. Zachovaly se nám dokonce i artefakty, skalní kresby, rytiny a ústní legendy pojící se k náhodným objevům dinosauřích fosilií. Skutečný vědecký výzkum dinosaurů však začíná až na přelomu 18. a 19. století, kdy jsou především na území dnešní Anglie poprvé zkoumány velké kosti neznámých předpotopních plazů.

Dne 20. února roku 1824 pak v Londýně reverend William Buckland představuje ctěné učené společnosti pozůstatky svého „velkého plaza ze Stonesfieldu“, kterému přiděluje rodové jméno megalosaurus (z řečtiny doslova velký ještěr/plaz). Buckland a po něm i další badatelé si jej představovali jako obří obdobu dnešních ještěrů nebo jiných plazů, po čtyřech kráčející obludu z šerého dávnověku. V současnosti víme, že se jednalo o hbitého predátora, s délkou až sedm metrů a jednotunovou hmotností velkého (i když ne obřího) dravého dinosaura, který žil na území západní Evropy v období střední jury před asi 166 miliony let. O pouhý rok později popisuje britský lékař a amatérský sběratel fosilií Gideon Algernon Mantell z jižní Anglie dalšího obřího plaza, jemuž dává dle podobnosti jeho dentice s denticí dnešních leguánů jméno iguanodon (leguání zub). Iguanodon byl na rozdíl od megalosaura býložravec a později bude řazen do druhé velké skupiny takzvaných ptakopánvých dinosaurů (zatímco megalosaurus patří mezi plazopánvé). Iguanodoni byli ještě větší dinosauři, při délce přes devět metrů mohli vážit až pět tun, výjimečně i více.

Ačkoli byli první dva objevení dinosauři v dalších desetiletích často zobrazováni ve vzájemném souboji, ve skutečnosti se potkat nemohli – iguanodoni totiž žili asi o čtyřicet milionů let později, až v období rané křídy.

Mantell pojmenoval v roce 1833 také třetího historicky popsaného dinosaura – byl jím „obrněný“ hylaeosaurus (lesní ještěr). Jeho fosilie byly objeveny na území hrabství Západní Sussex na jihu Anglie a nyní je datujeme do doby před zhruba 136 miliony let. A aby anglická dominance v pionýrském výzkumu dinosaurů byla úplná, v roce 1842 dostali právě tito tři pravěcí plazi své jméno od dalšího britského vědce. Až do té doby nikdo pojem dinosaurus neznal, vytvořil jej teprve přírodovědec sir Richard Owen.

Tento zkušený anatom a spoluzakladatel Britského přírodovědeckého muzea v Londýně zvolil řecká slova deinos a sauros (doslova strašlivý ještěr/plaz, avšak ve smyslu děsivě velkolepý ještěr/plaz). Owen si totiž správně povšiml, že dinosauři byli anatomicky vyspělejší než současní plazi, jako jsou krokodýli nebo ještěři, například měli nohy vzpřímené pod tělem, mohli se tedy efektivněji a rychleji pohybovat. Owen nicméně tento fakt nesprávně využil proti Darwinovi a jeho evoluční teorii (“když byli pravěcí plazi vyspělejší než jejich současní potomci, pak nemůže evoluce k dokonalejším formám fungovat“). Jednalo se ale o nepochopení skutečného postavení dinosaurů – tito fascinující druhohorní plazi nebyli předky dnešních plazů, nýbrž dnešních ptáků! Vyvinuli se z jiné skupiny plazů než dnešní aligátoři nebo varani a skutečně byli mnohem vyspělejší – dokonce natolik, že po celé období jury a křídy (před 201 až 66 miliony let) doslova dominovali všem pevninským ekosystémům. To ale v první polovině 19. století ještě nikdo netušil a nic na tom nezměnil ani objev slavného „praptáka“ archeopteryxe v roce 1861.

S výjimkou přírodovědce Thomase Henryho Huxleyho si tohoto opeřeného obyvatele pozdně jurského Bavorska s dinosaury zpočátku nespojoval nikdo. Až na konci 60. let minulého století, celých sto let po Huxleyho prozíravém tvrzení, že „ptáci mohli vzniknout z dravých dinosaurů“, nastala malá vědecká revoluce zvaná Dinosauří renesance. S objevem kostry menšího srpodrápého dravce deinonycha se konečně ukázalo, že dinosauři nebyli žádným evolučním omylem přírody, ba právě naopak. Mnozí z nich byli rychlí, dynamičtí, teplokrevní, dokonce i opeření. Dinosaury v současnosti každopádně chápeme jako jednu z evolučně nejúspěšnějších skupin obratlovců v dějinách života na Zemi.