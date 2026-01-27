„Návštěvníci poznají přírodu pohledem, který si za denního světla nebo tmy nemají šanci užít,“ uvádí Eva Poláčková, majitelka společnosti Decoled, jež zajistila instalaci světelného parku.
Sportovci horské krajiny
Poláčková dále poznamenává, že základním principem Světelných zimních her je příběh. „Návštěvníky provedeme od krkonošské přírody a jejích zvířecích obyvatel až k lidskému sportovnímu výkonu a hodnotám zimních her. Zvířata jsou zde chápána jako přirození sportovci horské krajiny – symboly pohybu, obratnosti a vytrvalosti, které plynule navazují na lidské sportovní disciplíny.“
Expozice je přitom koncipována tak, aby byla srozumitelná široké veřejnosti a atraktivní pro rodiny s dětmi.
Přímo na vrchol
Výrazným prvkem celého projektu je vyhlídková věž Stezky korunami stromů. Decoled ji proměnil v centrální prostor Světelných zimních her. Na jednotlivých podlažích jsou umístěny světelné instalace zimních sportů, doplněné o edukační a interaktivní prvky.
Vrchol věže pak nabízí tematické zastavení věnované historii zimních sportů v Krkonoších a celý projekt tak doplňuje o hlubší regionální kontext.
Citlivý přístup k přírodě
Světelné zimní hry vznikají s ohledem na chráněné horské prostředí, vše probíhá v úzké spolupráci se Správou Krkonošského národního parku, využity jsou energeticky úsporné technologie. „Respektujeme charakter místa a minimalizujeme světelnou zátěž,“ doplňuje Poláčková z Decoledu s tím, že projekt v Janských Lázních potrvá do 15. března.