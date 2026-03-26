Světová hvězda burlesky v Praze. Dita Von Teese chystá velkou podívanou

Filip Jaroševský
  5:11
Americká burleskní hvězda Dita Von Teese zamíří letos na jaře do Prahy. Svou novou show s názvem Nocturnelle představí v pondělí 6. dubna ve Foru Karlín. Podle pořadatelů zbývají poslední vstupenky.
Dita Von Teese se narodila jako Heather Renée Sweet v USA a svou kariéru...

Dita Von Teese se narodila jako Heather Renée Sweet v USA a svou kariéru vybudovala postupně. Burlesku dostala do hlavního proudu. Pražské představení je z 90 procent vyprodané. | foto: Rfpconcerts.cz

7 fotografií

Tanečnice Dita Von Teese popularizuje styl glamour burlesky po celém světě.

Její aktuální turné Nocturnelle navazuje na předchozí úspěšnou sérii Glamonatrix, jež se během pěti let stala největší burleskní show svého druhu a procestovala několik kontinentů.

Nový program podle pořadatelů slibuje ještě propracovanější podívanou, ve které se mísí prvky klasického striptýzu s iluzionistickými triky a také vizuálně bohatou scénografií.

Inspirace magií i iluzí

„Nocturnelle je moje nejnápaditější show. Je to představení, kde se sofistikovaný striptýz setkává s okouzlujícím uměním iluze,“ uvedla samotná umělkyně. Inspiraci podle svých slov čerpala mimo jiné u profesionálních kouzelníků a z historických principů magie.

Královna burlesky na světových pódiích

Dita Von Teese je dlouhodobě považována za jednu z nejvýraznějších osobností současné burlesky. Během své kariéry vystupovala ve vyprodaných sálech po celém světě – od Paříže přes Šanghaj až po New York. Její tvorba oslovuje nejen fanoušky, ale i známé osobnosti ze světa hudby, filmu či módy.

Múza módních návrhářů i podnikatelka

Vedle své performativní kariéry se Von Teese prosadila také jako modelka, kostýmní návrhářka a podnikatelka. Díky osobitému stylu se stala múzou řady významných módních návrhářů a pravidelně se objevuje na přehlídkových molech i v reklamních kampaních.

Poslední volné vstupenky na show Nocturnelle ve Foru Karlín jsou k dispozici v prodeji na webových stránkách rfpconcerts.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Světová hvězda burlesky v Praze. Dita Von Teese chystá velkou podívanou

Dita Von Teese se narodila jako Heather Renée Sweet v USA a svou kariéru...

Americká burleskní hvězda Dita Von Teese zamíří letos na jaře do Prahy. Svou novou show s názvem Nocturnelle představí v pondělí 6. dubna ve Foru Karlín. Podle pořadatelů zbývají poslední vstupenky.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.