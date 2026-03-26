Tanečnice Dita Von Teese popularizuje styl glamour burlesky po celém světě.
Její aktuální turné Nocturnelle navazuje na předchozí úspěšnou sérii Glamonatrix, jež se během pěti let stala největší burleskní show svého druhu a procestovala několik kontinentů.
Nový program podle pořadatelů slibuje ještě propracovanější podívanou, ve které se mísí prvky klasického striptýzu s iluzionistickými triky a také vizuálně bohatou scénografií.
Inspirace magií i iluzí
„Nocturnelle je moje nejnápaditější show. Je to představení, kde se sofistikovaný striptýz setkává s okouzlujícím uměním iluze,“ uvedla samotná umělkyně. Inspiraci podle svých slov čerpala mimo jiné u profesionálních kouzelníků a z historických principů magie.
Královna burlesky na světových pódiích
Dita Von Teese je dlouhodobě považována za jednu z nejvýraznějších osobností současné burlesky. Během své kariéry vystupovala ve vyprodaných sálech po celém světě – od Paříže přes Šanghaj až po New York. Její tvorba oslovuje nejen fanoušky, ale i známé osobnosti ze světa hudby, filmu či módy.
Múza módních návrhářů i podnikatelka
Vedle své performativní kariéry se Von Teese prosadila také jako modelka, kostýmní návrhářka a podnikatelka. Díky osobitému stylu se stala múzou řady významných módních návrhářů a pravidelně se objevuje na přehlídkových molech i v reklamních kampaních.
