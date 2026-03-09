Ceny ropy výrazně rostou v důsledku zhoršující se situace na Blízkém východě. Na začátku týdne zdražila ropa Brent asi o 18 % a její cena se pohybuje těsně pod hranicí 109 dolarů za barel. Jde o nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022.
Dlouhodobé narušení
Růst cen způsobilo omezení dodávek od některých velkých producentů a také obavy investorů, že by se kvůli vyostření konfliktu mezi USA, Izraelem a Íránem mohly dodávky ropy dlouhodobě narušit. Nervozitu na energetických trzích zvyšuje i fakt, že napětí se odehrává v oblasti Hormuzského průlivu, kudy běžně proudí přibližně pětina světových dodávek ropy.
Na téměř 110 dolaru za barel
Kolem pondělní osmé hodiny ráno středoevropského času zdražila severomořská ropa Brent o 18 % na 109,41 dolaru za barel. Americká ropa WTI zároveň posílila o 17 % a obchodovala se za 106,37 dolaru za barel. Během ranního obchodování v Asii se ceny obou druhů ropy krátce vyšplhaly až k hranici přibližně 119,5 dolaru za barel. Za celý minulý týden přitom Brent zdražil o 27 % a WTI dokonce o 35,6 %.