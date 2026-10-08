Cítit se špatně, chtít se někomu svěřit, a nakonec mlčet. V sobotu 10. října si připomínáme Světový den duševního zdraví. Jde o příležitost otevřít téma, o kterém se lidem stále obtížně mluví, i otázku, jak se dostat k odborné pomoci.
Podle zářijového průzkumu agentury Ipsos pro psychoterapeutickou platformu Hedepy psychickou nepohodu, která v posledním roce zasáhla do běžného života, uvedlo 79 procent dotázaných. Nejde přitom o počet diagnostikovaných onemocnění, ale o zkušenost popisovanou samotnými lidmi.
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Právě před sobotním Světovým dnem duševního zdraví zveřejňují odborníci údaje, které ukazují, kde cesta k pomoci vázne. Vedle obav promluvit o vlastních problémech jsou to peníze, nedostatek informací i hledání terapeuta. Zdravotníci zároveň upozorňují na ženy v těhotenství a po porodu, jejichž obtíže mohou zůstat skryté za očekáváním, že narození dítěte přináší především radost.
Zájem o terapii naráží
Tři čtvrtiny českých respondentů jsou podle průzkumu otevřené psychoterapii. Nalezení vhodného terapeuta však považuje za obtížné 64 procent dotázaných. Cena od terapie odrazuje 26 procent a 69 procent nemá jasno v tom, zda jim zdravotní pojišťovna terapii hradí nebo na ni přispívá. „Člověk musí také vědět, kam se obrátit, jak poznat vhodného odborníka a zda mu s úhradou pomůže pojišťovna,“ říká Lukáš Krčil, spoluzakladatel a ředitel Hedepy.
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Hledání odborníka navíc přichází ve chvíli, kdy může být obtížné zvládat i každodenní povinnosti. „Vyhledat terapeuta bývá nejtěžší právě ve chvíli, kdy má člověk nejméně energie,“ vysvětluje psychoterapeutka Zuzana Steigerwaldová z Hedepy. Podle ní nemusí ani první setkání znamenat konec hledání. „Když si klient s terapeutem lidsky nebo způsobem práce nesedne, neznamená to, že pro něj terapie není vhodná.“
Pomoc v porodnici
Zvláštní pozornost potřebují ženy v těhotenství a po porodu. Podle údajů Národního ústavu duševního zdraví zažije v tomto období duševní obtíže až pětina žen.
Až tři čtvrtiny žen s obtížemi odbornou pomoc nevyhledají. Vedle hormonálních změn mohou psychiku zatěžovat nedostatek spánku, problémy s kojením nebo náročnost nové životní situace. „Psychické obtíže po porodu nejsou selháním ženy ani měřítkem toho, jaká je matka,“ zdůrazňuje primářka gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Slaný Markéta Matoušková.
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Tamní porodnice propojuje screening s psychologickou a psychiatrickou péčí a podporou po návratu domů. „Samotný dotazník samozřejmě problém nevyřeší. Může ale otevřít téma, o kterém by žena sama třeba vůbec nezačala mluvit,“ dodává primářka.
Kam o víkendu? V rámci Dne duševního zdraví se po Česku konají různé akce.