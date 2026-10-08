Světový den duševního zdraví: Češi jsou terapii otevření, cestu k pomoci ale hledají těžko

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  5:00
Sledovat Metro na Googlu
Tramvaj ke kampani na pomoc duševnímu zdraví Pražanů (3. března 2026)

Tramvaj ke kampani na pomoc duševnímu zdraví Pražanů (3. března 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Tramvaj ke kampani na pomoc duševnímu zdraví Pražanů (3. března 2026)
Tramvaj ke kampani na pomoc duševnímu zdraví Pražanů (3. března 2026)
Sedmnáctku s nápisem Duševní, ale také „Duše v ní“ vypravil v úterý na dobu...
Pátý ročník konference Duševní zdraví na dosah hostil Krajský úřad Ústeckého...
5 fotografií
V sobotu 10. října si připomínáme Světový den duševního zdraví. Psychickou nepohodu zažilo podle průzkumu 79 procent Čechů, cestu k terapii ale komplikují peníze i hledání odborníka. Pozornost potřebují také ženy v těhotenství a po porodu. Jejich obtíže má včas zachytit screening a navazující odborná péče.

Cítit se špatně, chtít se někomu svěřit, a nakonec mlčet. V sobotu 10. října si připomínáme Světový den duševního zdraví. Jde o příležitost otevřít téma, o kterém se lidem stále obtížně mluví, i otázku, jak se dostat k odborné pomoci.

Podle zářijového průzkumu agentury Ipsos pro psychoterapeutickou platformu Hedepy psychickou nepohodu, která v posledním roce zasáhla do běžného života, uvedlo 79 procent dotázaných. Nejde přitom o počet diagnostikovaných onemocnění, ale o zkušenost popisovanou samotnými lidmi.

Dvě kariéry, jedna láska. Koučka vysvětluje, co rozhoduje o vztahu úspěšných lidí

Právě před sobotním Světovým dnem duševního zdraví zveřejňují odborníci údaje, které ukazují, kde cesta k pomoci vázne. Vedle obav promluvit o vlastních problémech jsou to peníze, nedostatek informací i hledání terapeuta. Zdravotníci zároveň upozorňují na ženy v těhotenství a po porodu, jejichž obtíže mohou zůstat skryté za očekáváním, že narození dítěte přináší především radost.

Zájem o terapii naráží

Tři čtvrtiny českých respondentů jsou podle průzkumu otevřené psychoterapii. Nalezení vhodného terapeuta však považuje za obtížné 64 procent dotázaných. Cena od terapie odrazuje 26 procent a 69 procent nemá jasno v tom, zda jim zdravotní pojišťovna terapii hradí nebo na ni přispívá. „Člověk musí také vědět, kam se obrátit, jak poznat vhodného odborníka a zda mu s úhradou pomůže pojišťovna,“ říká Lukáš Krčil, spoluzakladatel a ředitel Hedepy.

Začíná vlna podzimních nachlazení. Jak správně nastartovat imunitu a má detox vůbec smysl?

Hledání odborníka navíc přichází ve chvíli, kdy může být obtížné zvládat i každodenní povinnosti. „Vyhledat terapeuta bývá nejtěžší právě ve chvíli, kdy má člověk nejméně energie,“ vysvětluje psychoterapeutka Zuzana Steigerwaldová z Hedepy. Podle ní nemusí ani první setkání znamenat konec hledání. „Když si klient s terapeutem lidsky nebo způsobem práce nesedne, neznamená to, že pro něj terapie není vhodná.“

Pomoc v porodnici

Zvláštní pozornost potřebují ženy v těhotenství a po porodu. Podle údajů Národního ústavu duševního zdraví zažije v tomto období duševní obtíže až pětina žen.

Až tři čtvrtiny žen s obtížemi odbornou pomoc nevyhledají. Vedle hormonálních změn mohou psychiku zatěžovat nedostatek spánku, problémy s kojením nebo náročnost nové životní situace. „Psychické obtíže po porodu nejsou selháním ženy ani měřítkem toho, jaká je matka,“ zdůrazňuje primářka gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Slaný Markéta Matoušková.

Romantický film roku? Profesor a doktorandka předstírají vztah, až jim přeroste přes hlavu

Tamní porodnice propojuje screening s psychologickou a psychiatrickou péčí a podporou po návratu domů. „Samotný dotazník samozřejmě problém nevyřeší. Může ale otevřít téma, o kterém by žena sama třeba vůbec nezačala mluvit,“ dodává primářka.

Kam o víkendu? V rámci Dne duševního zdraví se po Česku konají různé akce.

  • Praha – workshop mindfulness s Janem Skopcem se uskuteční v neděli od 13 do 15 hodin v etc. galerii. Zaměří se na vnímání přítomného okamžiku, tělesných pocitů a myšlenek. Účast je zdarma, nutná rezervace přes web Dvojka kulturní.
  • Kopřivnice – na neděli je ohlášena Ochutnávka Lesní mysli, setkání zaměřené na smyslové vnímání a zklidnění v přírodě. Příspěvek je dobrovolný.
  • Plzeň – v sobotu od 19 hodin zakončí plzeňské Dny pro duševní zdraví benefiční koncert LedLampa v Divadle Pod Lampou. Vstupné je 350 korun a podpoří činnost organizace Ledovec.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly se tu kompresory, areál poznamenala válka a později posloužil i jako kulisa filmu Kráska v...

Praha rozjíždí další tramvajovou trať. Zamíří na Nové Dvory a potká se tu s metrem D

Zástavba Nových Dvorů bezprostředně navazuje na park Jalodvorská louka, jejíž...

Praha se pustila do dalšího rozšiřování tramvajové sítě. Dopravní podnik zahájil výstavbu nové trati, která propojí Libuš s Novými Dvory. Tramvaje by po zhruba 1,8 kilometru dlouhé trase měly začít...

Vietnamce oloupili u silnice o čtyřicet tisíc, policie hledá čtveřici pachatelů i svědky

Škoda Octavia, kterou se pohyboval Vietnamec, jehož u Potštátu oloupila...

Už téměř dva týdny vyšetřují kriminalisté případ loupeže, k níž došlo u silnice mezi Potštátem a Kozlovem na pomezí Přerovska s Olomouckem. Při pátrání po čtveřici pachatelů nyní žádají o pomoc...

9. října 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

V centru Zlína lidé čekali před otevřením volební místnosti

V centru ZlĂ­na lidĂ© ÄŤekali pĹ™ed otevĹ™enĂ­m volebnĂ­ mĂ­stnosti

Desítka lidí čekala dnes před 14:00, než se otevře jedna z volebních místností v centru Zlína. Lidé tam mohli odevzdat svůj hlas v komunálních i senátních...

9. října 2026  14:39,  aktualizováno  14:39

Pohádka z kurníku potěší Semily

ilustrační snímek

Kouzelné loutkové představení o dědečkovi, babičce, hodné slepičce a nezbedných kohoutcích.

9. října 2026  16:14

Šelma u zubaře. Tygr v plzeňské zoo podstoupil opravu zlámaných špičáků

Veterináři ošetřili samci tygra ussurijského z plzeňské zoo dva špičáky. (6....

Tygr ussurijský Rádža z plzeňské zoo musel podstoupit ošetření dvojice špičáků. Měl je totiž zlámané. Náročná operace v režii týmu specialistů trvala tři hodiny.

9. října 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

FC Chelsea oznamuje nové globální partnerství se společností GAC

9. října 2026  16:02

Svitavy chtějí vypsat další soutěž na vybudování Muzea mechanických betlémů

ilustrační snímek

Svitavy chtějí vypsat další soutěž na vybudování Muzea mechanických betlémů. Předchozí dva tendry nebyly úspěšné a radnice je musela zrušit. Vloni se přihlásil...

9. října 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2026 ONLINE. Praha rozhoduje o novém vedení, volí se také do Senátu

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se otevřely a Pražané rozhodují o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhají také volby do Senátu. Voliči mohou přijít v pátek...

9. října 2026,  aktualizováno  15:38

K smrtelnému pobodání muže ve Dvoře Králové se přiznalo dítě

ilustrační snímek

Ze smrti třicetiletého muže ve Dvoře Králové podezírají kriminalisté nezletilého. K činu z úterní noci se přiznal. Muž zemřel na bodná zranění.

9. října 2026  9:32,  aktualizováno  15:35

Plzeňská Doubravka podle přání lidí postaví kuličkovou dráhu a teqballové hřiště

ilustrační snímek

Kuličkovou dráhu, teqballové hřiště a balanční stezku plánuje vybudovat čtvrtý plzeňský obvod Doubravka. Projekty získaly nejvíce hlasů obyvatel v...

9. října 2026  13:59,  aktualizováno  13:59

Veletrh EDUCA představí příští týden v Liberci nabídku škol i zaměstnavatelů

ilustrační snímek

Přednášky, konference, programy pro děti i dospělé a také veletrh s nabídkou škol a pracovních příležitostí v Libereckém kraji nabídne v příštím týdnu v...

9. října 2026  13:57,  aktualizováno  13:57

Nová církevní škola v centru Brna se proti plánu v září 2027 neotevře

ilustrační snímek

Nová církevní škola v brněnské Jánské ulici se v září 2027 neotevře. Úprava nevyužívané školní budovy, v níž má škola vzniknout, zabere více času, než se...

9. října 2026  13:47,  aktualizováno  13:47

Liberec zrušil zakázku na rozšíření ZŠ Kaplického a neví, kdy ji znovu vypíše

ilustrační snímek

Liberec zrušil stavební zakázku na rozšíření ZŠ Kaplického za 145 milionů korun bez DPH. Zatím neví, kdy ji znovu vypíše, rozhodnutí bude na novém vedení...

9. října 2026  13:46,  aktualizováno  13:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.