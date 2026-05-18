Světový den včel je globální osvětová iniciativa, kterou v roce 2017 oficiálně vyhlásila Organizace spojených národů na návrh Slovinska, které má hlubokou včelařskou tradici. Tento významný den, připadající na 20. května, má za cíl upozornit veřejnost na zásadní roli opylovačů pro udržení života na naší planetě. Slouží také jako naléhavá připomínka toho, že včelí populace celosvětově čelí vážným hrozbám.
Kde v Praze oslavit Světový den včel
Oslavy Světového dne včel v roce 2026 probíhají v mnoha pestrých podobách po celém světě. Vzdělávací instituce pořádají workshopy pro děti, včelařské spolky otevírají své brány veřejnosti pro exkurze a botanické zahrady lákají na speciální výstavy.
- V Ekocentru Prales se 20. května 2026 od 9 do 14 hodin koná akce s bohatým programem zaměřeným na život a význam včel. Akce je zdarma.
- Obchodní centrum Nový Smíchov připravuje na středu 20. května program na terase se včelařem a tvořivými dílnami. Dopolední program je určený pro školy, odpolední od 15 do 17 hodin pro širokou veřejnost.
- Den včel na Šestce proběhne v sobotu 23. května 2026 v Obchodním centru Šestka od 10 do 18 hodin. Pro návštěvníky bude připravena včelí stezka, pozorování včel v proskleném úlu či setkání se včelaři. Akce je zdarma.
- Dům dětí a mládeže Praha 2 pořádá ve středu 27. května 2026 od 14 do 18 hodin tvořivou dílnu na počest včel pro děti od 7 do 15 let. Vstupné je 50 Kč.
Pocta otci moderního včelařství
Datum Světového dne včel nebylo zvoleno náhodou. Připomíná zakladatele moderního včelařství Antona Janšu, který se narodil 20. května 1734 v Breznici ve Slovinsku. Přestože byl Janša původně vyučený akademický malíř, od mládí se zajímal o včelařství a nakonec se stal prvním učitelem tohoto oboru na císařském dvoře ve Vídni.
- Janša proslul revolučními metodami chovu včel, konstrukcí nových typů úlů i hlubokým pochopením včelího chování.
- Jako pocta jeho zásadnímu přínosu včelařství bylo datum Světového dne včel stanoveno na 20. května, kdy se Anton Janša narodil.
Proč jsou včely pro lidstvo důležité
Včely jsou naprosto klíčové pro globální potravinovou bezpečnost, protože opylují zhruba třetinu všech plodin určených k lidské spotřebě. Bez jejich neúnavné práce by z pultů obchodů zmizela většina ovoce, zeleniny, ořechů a také krmiv pro hospodářská zvířata. Světový den včel nám proto naléhavě připomíná, že ochranou tohoto křehkého hmyzu v konečném důsledku chráníme sami sebe a budoucnost dalších generací.
Jak podpořit včely v Česku
V České republice může včelám pomoci každý z nás tím, že na zahradách či balkonech vysadí rozmanité medonosné rostliny a omezí časté sekání trávníků.
- Důležité je také minimalizovat používání škodlivé zahradní chemie a pesticidů, které hmyzu přímo ubližují.
- Skvělou cestou je rovněž nákup medu přímo od lokálních českých včelařů, čímž podpoříte udržitelnost jejich řemesla.