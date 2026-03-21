Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky, nominace a kdy jedou Češi

Lukáš Karbulka
Sport   14:35
České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské Oslo. Reprezentace nastoupí v podobné sestavě jako v předchozích dvou zastávkách seriálu. Podívejte se na program a aktuální novinky.
Tereza Voborníká při střelecké položce během sprintu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Světový pohár v biatlonu míří do finále. Poslední zastávkou seriálu hostí norské Oslo, kde jsou od čtvrtka do neděle na programu sprinty, stíhací závody a závody s hromadným startem. Česká reprezentace se na devátou zastávku světového poháru vypravila s osmi biatlonisty. Sestava zůstává stejná jako při předchozích závodech v Kontiolahti a Otepää. Jedinou změnou je absence Petra Háka, jenž už odcestoval domů.

Světový pohár v biatlonu 2025/26 v norském Oslu: Muži jedou stíhací závod

Ve sprintech Češi zazářili, v sobotu pojedou stíhačky

Poslední zastávku ve čtvrtek odstartoval sprint žen . V té se představila čtveřice žen. Tedy Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková. Nejlépe skončila Voborníková, která do sobotní stíhací jízdy žen odstartovala z 10 pozice. Ve stíhačce si pak nejlépe vedla Charvátová.

Stejnou disciplínu si pak v pátek zajeli i muži. V posledním sprintu sezony se představilo kvarteto Čechů, z nichž si nejlépe vedl Michal Krčmář. Sobotní program vyplní stíhací závody mužů i žen a v neděli poslední zastávku sezony uzavřou hromadné starty.

Světový pohár v biatlonu 2025/26 v norském Oslu: Charvátová zazářila ve stíhačce žen

Program SP v biatlonu v Oslu 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší Čech
Čtvrtek 19. března16:15Sprint ženy (7,5 km)Hanna Oeberg (Šve)10. Tereza Voborníková (+1:06,3)
Pátek 20. března16:15Sprint muži (10 km)Sturla Holm Laegreid (Nor.)10. Michal Krčmář (+0:55,2)
Sobota 21. března13:45Stíhací závod ženy (10 km)Hanna Oeberg (Šve)8. Lucie Charvátová (+1:45,3)
Sobota 21. března16:15Stíhací závod muži (12,5 km)
Neděle 22. března13:45Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
Neděle 22. března16:45Závod s hromadným startem – muži (15 km)

Podmínky a trať

Čeští biatlonisté dorazili do Osla už v pondělí, ale zatím si podmínky příliš neosahali. Areál v Holmenkollenu totiž už dva dny zahaluje hustá mlha, která výrazně komplikuje trénink na střelnici. Dokonce se zvažovalo, že by se sprint žen přesunul na pátek, protože závodnice neměly možnost si střelbu vyzkoušet. Nakonec se ale program nemění a pojede se podle plánu už ve čtvrtek.

Ideální nejsou ani sněhové podmínky. „Je to tady takový místní kolorit,“ pousmál se trenér mužů Ondřej Moravec. „Sníh je hodně hluboký, místy až do půli lýtek. Naštěstí má být hezky, tak se to snad zlepší.“ Teploty navíc zůstávají nad nulou – během sprintů mohou vystoupat až k devíti stupňům, o víkendu pak kolem pěti. „Vypadá to na jarní lyžovačku,“ dodal trenér žen Jakub Procházka.

Žádné nové tváře z řad juniorů

Trenérský tým tentokrát další posily nepovolal. „Zvažovali jsme nominaci juniorek, ty ale mají za sebou náročné mistrovství světa, kde panovaly velmi těžké podmínky. Mezi muži si nominaci vyjel Jonáš Mareček, po vzájemné dohodě jsme se ale rozhodli dát přednost přípravě na příští sezonu. Stejně to platí i pro Petra Háka, takže do Osla jedeme se čtyřmi muži a čtyřmi ženami,“ vysvětlil pro web Český biatlon sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Proč nebyla povolána žádná juniorka vysvětlil trenér žen Jakub Procházka: „Podle nominačních kritérií by do Osla jely medailistky z juniorského mistrovství světa, další závodnice pak na návrh trenéra. Na nejlepší výsledek v Arberu 7. místem dosáhla Heda, která pak závodila s dalšími holkami na mistrovství ČR. Objektivně tam ale žádná z holek výkonnostně neodskočila. Po náročné sezóně jsou už docela unavené. Rozhodli jsme se, že nemá smysl, aby v takovém stavu jely do Osla. Pro sportovce to nemá žádný benefit.“

Nominace:

  • Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková
  • Muži: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska

Podrobně se poté k nominaci mužů vyjádřil trenér mužů Ondřej Moravec: „Péťa byl po Otepää hodně zklamaný. Nepředvádí výkony, jaké by chtěl. Sám přišel s tím, že nemá smysl, aby pokračoval do Osla, kde budou zase těžké podmínky. Navíc přijede 10 čerstvých, nabuzených lidí z IBU Cupu. Bude to nejtěžší sprint sezóny. Pro závodníky ze středu pole bude obrovsky těžké postoupit do stíhačky. Shodli jsme se, že by ho to spíš demotivovalo.,“

Biatlonisté na startu singl mix štafety v Otepää.

Jak si zatím stojí Češi v celkovém hodnocení

Vítězslav Hornig po pátečním 45. místě ve sprintu klesl v celkovém hodnocení na 19. místo. Němec Horn na něj nově získal náskok devíti bodů, Francouz Lombardot má k dobru dvanáct bodů. Naopak ze zadních pozic se přiblížil Michal Krčmář, který z 21. místa ztrácí už jen 32 bodů.

Výrazný posun v posledních dnech zaznamenává Mikuláš Karlík, jemuž aktuálně patří 40. příčka. Čeští reprezentanti v Poháru národů obsadili konečné šesté místo, což je jejich nejlepší výsledek za poslední tři sezony. Pohár národů ovládli Norové.

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Sprint žen na Holmenkollenu byl posledním závodem, který se započítával do Poháru národů. Ještě před ním měly 6. Finky náskok 31 bodů, ale díky vydařenému sprintu je na poslední chvíli přeskočily Češky. Výš byly naposledy v sezóně 2021/22.

Nejlepší z Češek Tereza Voborníková si v celkovém hodnocení po zastávce v estonském Otepää upevnila 14. příčku a ztrácela jen 10 bodů naa Němkou Preuss, která po olympiádě ukončila kariéru. Tu už po úvodním 10. místě ze sprintu v Oslu přeskočila a posunula se na 13. příčku. Pokud se jí povedou víkendové závody, dožene i 41bodový náskok Dorothey Wiererové, jež rovněž ukončila kariéru. Maximem Voborníkové je zatím 16. příčka.

Tereza Vinklárková mává po štafetě žen v Kontiolahti.

Ukončení sezony doma

Pro české biatlonisty však sezona závody v Oslu ještě úplně nekončí. Ve středu 25. března od 16:30 se představí na tradiční exhibici v Jablonci nad Nisou. Oblíbená akce nabídne fanouškům jedinečnou příležitost vidět české reprezentanty zblízka.

Kde sledovat biatlonové závody SP v Otepää

Televizní přenosy odvysílá ČT sport, Eurosport a dostupné budou i na oficiálních stránkách IBU. Poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.

Markéta Davidová na trati olympijské smíšené štafety (8. února 2026)

Zbytek sezony bez Davidové

Do zbytku sezony už nezasáhne Markéta Davidová, která ji kvůli obnoveným problémům se zády předčasně ukončila. Devětadvacetiletá Davidová absolvovala vloni operaci vyhřezlé ploténky. Letos v lednu se jí však bolesti zad vrátily. Mistryně světa ve vytrvalostním závodě z roku 2021 tak kvůli tomu vynechala lednové dva díly Světového poháru v Ruhpoldingu a Novém Městě na Moravě. Na trať se vrátila při olympijských hrách ve smíšené štafetě, poté absolvovala ještě sprint, kde skončila na 81. místě. Po závodě na instagramu uvedla, že problémy s vyhřezlou ploténkou jsou zpět.

Poslední české úspěchy na SP v Oslu

UmístěníJménoDisciplínaSezona
2. místoGabriela Soukalovástíhací závod na 10 km2016/17
2. místoGabriela Soukalovázávod s hromadným startem2016/17
1. místoEva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítkováštafeta žen2014/15
3. místoVeronika Vítkovávytrvalostní závod2014/15



První eskalátor u nás před 100 lety vozil hlavně fotbalové fandy. Byl ale poruchový

Eskalátor na Letnou vedl od roku 1926.

Před 100 lety začal jezdit první eskalátor v českých zemí. Byl dřevěný a vozil lidi na Letnou. Bylo to spíš takové kryté pohyblivé schodiště s dřevěnými. Vyrostlo na trase zrušené pozemní lanovky,...

21. března 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Sprint mužů v Oslu 2026: Krčmář po třech letech v TOP 10, Hornig v poli poražených

Tomáš Mikyska běží sprint v Otepää.

V pátek se v Oslu poprvé představili muži, kteří nastoupili do posledního sprintu sezony. Do závodu nastoupila i čtveřice českých reprezentantů v čele s Vítězslavem Hornigem. Nejlépe dojel z Čechů...

20. března 2026  18:01,  aktualizováno  21. 3. 13:23

Finále Světového poháru v biatlonu startuje: Voborníková v posledním sprintu sezony opět v TOP 10

Tereza Voborníková na trati sprintu v Otepää.

Finále Biatlonového světového poháru v norském Oslu odstartovalo sprintem žen. Do něj zasáhne i čtveřice českých reprezentantek. Největší pozornost poutala Tereza Voborníková, která se opět vešla do...

19. března 2026  17:35,  aktualizováno  21. 3. 13:20

Jako dopravní bludiště. Rozkopaná Vinohradská třída komplikuje život Pražanů

Dopravní komplikace v centru. Staví se koleje mezi Vinohradskou a Václavákem

Hustý provoz, nervózní řidiči a chodci, kteří se opatrně proplétají mezi auty a dělníky. Tak v současnosti vypadá každodenní realita v jedné z nejvytíženějších částí Prahy. Oblast od dolní části...

21. března 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Pražské přívozy o víkendu zahajují sezonu. Jeden z nich se však vrátí už jenom na skok

Pražský přívoz Pepina na Vltavě končí. Nahradí ho Dvorecký most.

Natočte si budíky a obujte jachtařské polobotky. Od soboty 21. března se v Praze naplno rozjíždí sezona přívozů. K celoročně provozovaným linkám P1 a P2 se přidávají i ostatní sezonní spoje, které...

19. března 2026  14:15,  aktualizováno  21. 3. 12:41

Začalo to vnuknutím, teď plete stovky pomlázek. Získané peníze dává charitě

Dobrovolník, lesák a košíkář Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku plete...

Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku už šestým rokem plete nejen s kamarády tradiční velikonoční pomlázky. Prodejem, ale i třeba workshopy, tak lesní dělník a košíkář vydělává peníze, které...

21. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.