Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky a kdy jedou Češi

Lukáš Karbulka
Sport   10:20
České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské Oslo. Reprezentace nastoupí v podobné sestavě jako v předchozích dvou zastávkách seriálu. Podívejte se na program a aktuální novinky.
Tereza Voborníká při střelecké položce během sprintu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Michal Krčmář dře ve sprintu v estonském Otepää
Čeští biatlonoví fanoušci dorazili také do Estonska.
Jessica Jislová předává štafetu Lucii Charvátové.
Tomáš Mikyska a další biatlonisté krátce po startu štafetového závodu v...
Světový pohár v biatlonu míří do finále. Poslední zastávkou seriálu hostí norské Oslo, kde jsou od čtvrtka do neděle na programu sprinty, stíhací závody a závody s hromadným startem. Česká reprezentace se na devátou zastávku světového poháru vypravila s osmi biatlonisty. Sestava zůstává stejná jako při předchozích závodech v Kontiolahti a Otepää. Jedinou změnou je absence Petra Háka, jenž už odcestoval domů.

Biatlon mužů v Oslu: Hornig a další Češi jdou do posledního sprintu sezony

Včera jely ženy, dnes muži

Poslední zastávku ve čtvrtek odstartoval sprint žen . V té se představila čtveřice žen. Tedy Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková. Nejlépe skončila Voborníková.

Stejná disciplína čeká v pátek muže. Sobotní program vyplní stíhací závody mužů i žen a v neděli poslední zastávku sezony uzavřou hromadné starty.

Finále Světového poháru v biatlonu startuje: Voborníková v posledním sprintu sezony opět v TOP 10

Program SP v biatlonu v Oslu 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší Čech
Čtvrtek 19. března16:15Sprint ženy (7,5 km)Hanna Oeberg (Šve)10. Tereza Voborníková (+1:06,3)
Pátek 20. března16:15Sprint muži (10 km)
Sobota 21. března13:45Stíhací závod ženy (10 km)
Sobota 21. března16:15Stíhací závod muži (12,5 km)
Neděle 22. března13:45Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
Neděle 22. března16:45Závod s hromadným startem – muži (15 km)

Podmínky a trať

Čeští biatlonisté dorazili do Osla už v pondělí, ale zatím si podmínky příliš neosahali. Areál v Holmenkollenu totiž už dva dny zahaluje hustá mlha, která výrazně komplikuje trénink na střelnici. Dokonce se zvažovalo, že by se sprint žen přesunul na pátek, protože závodnice neměly možnost si střelbu vyzkoušet. Nakonec se ale program nemění a pojede se podle plánu už ve čtvrtek.

Ideální nejsou ani sněhové podmínky. „Je to tady takový místní kolorit,“ pousmál se trenér mužů Ondřej Moravec. „Sníh je hodně hluboký, místy až do půli lýtek. Naštěstí má být hezky, tak se to snad zlepší.“ Teploty navíc zůstávají nad nulou – během sprintů mohou vystoupat až k devíti stupňům, o víkendu pak kolem pěti. „Vypadá to na jarní lyžovačku,“ dodal trenér žen Jakub Procházka.

Žádné nové tváře z řad juniorů

Trenérský tým tentokrát další posily nepovolal. „Zvažovali jsme nominaci juniorek, ty ale mají za sebou náročné mistrovství světa, kde panovaly velmi těžké podmínky. Mezi muži si nominaci vyjel Jonáš Mareček, po vzájemné dohodě jsme se ale rozhodli dát přednost přípravě na příští sezonu. Stejně to platí i pro Petra Háka, takže do Osla jedeme se čtyřmi muži a čtyřmi ženami,“ vysvětlil pro web Český biatlon sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Proč nebyla povolána žádná juniorka vysvětlil trenér žen Jakub Procházka: „Podle nominačních kritérií by do Osla jely medailistky z juniorského mistrovství světa, další závodnice pak na návrh trenéra. Na nejlepší výsledek v Arberu 7. místem dosáhla Heda, která pak závodila s dalšími holkami na mistrovství ČR. Objektivně tam ale žádná z holek výkonnostně neodskočila. Po náročné sezóně jsou už docela unavené. Rozhodli jsme se, že nemá smysl, aby v takovém stavu jely do Osla. Pro sportovce to nemá žádný benefit.“

Nominace:

  • Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková a Tereza Voborníková
  • Muži: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář a Tomáš Mikyska

Podrobně se poté k nominaci mužů vyjádřil trenér mužů Ondřej Moravec: „Péťa byl po Otepää hodně zklamaný. Nepředvádí výkony, jaké by chtěl. Sám přišel s tím, že nemá smysl, aby pokračoval do Osla, kde budou zase těžké podmínky. Navíc přijede 10 čerstvých, nabuzených lidí z IBU Cupu. Bude to nejtěžší sprint sezóny. Pro závodníky ze středu pole bude obrovsky těžké postoupit do stíhačky. Shodli jsme se, že by ho to spíš demotivovalo.,“

Biatlonisté na startu singl mix štafety v Otepää.

Jak si zatím stojí Češi v celkovém hodnocení

Mužům patří před poslední zastávkou v Poháru národů 6. místo. Před sedmými Američany mají Češi luxusní náskok 154 bodů. Na pátou Itálii už je to ale daleko – rozdíl 206 bodů.

Nejlepší z Čechů Vítězslav Hornig se v celkovém hodnocení posunul na 17. příčku. Na 18. Švéda Nelina má náskok šesti bodů. Jeho maximem je loňská 20. příčka.

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Sprint žen na Holmenkollenu byl posledním závodem, který se započítával do Poháru národů. Ještě před ním měly 6. Finky náskok 31 bodů, ale díky vydařenému sprintu je na poslední chvíli přeskočily Češky. Výš byly naposledy v sezóně 2021/22.

Nejlepší z Češek Tereza Voborníková si v celkovém hodnocení po zastávce v estonském Otepää upevnila 14. příčku a ztrácela jen 10 bodů naa Němkou Preuss, která po olympiádě ukončila kariéru. Tu už po úvodním 10. místě ze sprintu v Oslu přeskočila a posunula se na 13. příčku. Pokud se jí povedou víkendové závody, dožene i 41bodový náskok Dorothey Wiererové, jež rovněž ukončila kariéru. Maximem Voborníkové je zatím 16. příčka.

Tereza Vinklárková mává po štafetě žen v Kontiolahti.

Ukončení sezony doma

Pro české biatlonisty však sezona závody v Oslu ještě úplně nekončí. Ve středu 25. března od 16:30 se představí na tradiční exhibici v Jablonci nad Nisou. Oblíbená akce nabídne fanouškům jedinečnou příležitost vidět české reprezentanty zblízka.

Kde sledovat biatlonové závody SP v Otepää

Televizní přenosy odvysílá ČT sport, Eurosport a dostupné budou i na oficiálních stránkách IBU. Poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.

Markéta Davidová na trati olympijské smíšené štafety (8. února 2026)

Zbytek sezony bez Davidové

Do zbytku sezony už nezasáhne Markéta Davidová, která ji kvůli obnoveným problémům se zády předčasně ukončila. Devětadvacetiletá Davidová absolvovala vloni operaci vyhřezlé ploténky. Letos v lednu se jí však bolesti zad vrátily. Mistryně světa ve vytrvalostním závodě z roku 2021 tak kvůli tomu vynechala lednové dva díly Světového poháru v Ruhpoldingu a Novém Městě na Moravě. Na trať se vrátila při olympijských hrách ve smíšené štafetě, poté absolvovala ještě sprint, kde skončila na 81. místě. Po závodě na instagramu uvedla, že problémy s vyhřezlou ploténkou jsou zpět.

Poslední české úspěchy na SP v Oslu

UmístěníJménoDisciplínaSezona
2. místoGabriela Soukalovástíhací závod na 10 km2016/17
2. místoGabriela Soukalovázávod s hromadným startem2016/17
1. místoEva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítkováštafeta žen2014/15
3. místoVeronika Vítkovávytrvalostní závod2014/15









