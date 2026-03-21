Sobotní biatlonový program otevřely ženy. Ty jedou stíhací závod na deset kilometrů. Z Češek do něj vstoupila Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková.
Češky v nejlepší dvacítce
Sobotní stíhačka se ženám velice vyvedla. Všechny tři Češky se totiž umístily v TOP 20. Nejlépe z nich si vedla Lucie Charvátová, která si poprvé v sezoně dojela pro umístění v TOP 10, když po třech chybách na střelnici obsadila 8. místo. Charvátová tak zaznamena posun o 12 příček, protože do stíhačky startovala z 20. pozice. To by ji mělo stačit na účast v nedělním hromadném startu žen.
Druhá nejlepší byla Tereza Voborníková, jež obsadila 11. pozici a těsně se tak nevešla do TOP 10. Oproti sprintu se tak propadla o jedno místo. Lepší umístění jí zkazila druhá položka, kde udělala tři chyby.
Velmi dobře se pak rozloučila s kariérou Tereza Vinklárková. Ta se totiž umístila po bezchybné střelbě na 20. místě. Oproti sprintu si vylepšila svou pozici o neuvěřitelných 22 míst. Pro český biatlon se tak jedná o nejlepší stíhačku sezony.
Stejně jako ve sprintu stíhací závod ovládla Hanna Öberg ze Švédska před Julií Simon z Francie a svou sestrou Elvirou. Malý glóbus za nejlepší ženu ve stíhacích závodech získala Lou Jeanmonnot.
Program SP v biatlonu v Oslu 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|Čtvrtek 19. března
|16:15
|Sprint ženy (7,5 km)
|Hanna Oeberg (Šve)
|10. Tereza Voborníková (+1:06,3)
|Pátek 20. března
|16:15
|Sprint muži (10 km)
|Sturla Holm Laegreid (Nor.)
|10. Michal Krčmář (+0:55,2)
|Sobota 21. března
|13:45
|Stíhací závod ženy (10 km)
|Hanna Oeberg (Šve)
|8. Lucie Charvátová (+1:45,3)
|Sobota 21. března
|16:15
|Stíhací závod muži (12,5 km)
|Neděle 22. března
|13:45
|Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
|Neděle 22. března
|16:45
|Závod s hromadným startem – muži (15 km)
Jak jsou na tom Češky
Nejlepší z Češek Tereza Voborníková si v celkovém hodnocení po zastávce v estonském Otepää upevnila 14. příčku a ztrácela jen 10 bodů naa Němkou Preuss, která po olympiádě ukončila kariéru. Tu už po úvodním 10. místě ze sprintu v Oslu přeskočila a posunula se na 13. příčku. Pokud se jí povedou víkendové závody, dožene i 41bodový náskok Dorothey Wiererové, jež rovněž ukončila kariéru. Maximem Voborníkové je zatím 16. příčka.
|
Sprint žen na Holmenkollenu byl posledním závodem, který se započítával do Poháru národů. Ještě před ním měly 6. Finky náskok 31 bodů, ale díky vydařenému sprintu je na poslední chvíli přeskočily Češky. Výš byly naposledy v sezóně 2021/22.