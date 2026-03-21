Čeští biatlonisty dnes jedou v norském Oslu důležitou stíhací jízdu. Představí se hned trojice reprezentantů, z nichž nejlepší výchozí pozici mám ten nejzkušenější – Michal Krčmář.
Právě Krčmář si v pátečním sprintu mužů dojel pro 10. místo, což se mu v této disciplíně povedlo po dlouhých třech letech. Na vítěze sprintu, Nora Laegreida, bude ztrácet 55 vteřin. Špatně to nemá připravené ani Mikuláš Karlík. Ten vyjede do stíhačky ze 16. místa. Naopak Vítězslav Hornig musí zlepšit hlavně střelbu, aby se dostal z páté desítky alespoň na body.
Závod vysílá ČT sport. Poslech pak jistí Radiožurnál Sport.
Co se děje na trati
1. střelba – Úvodní ležku zastřílel Krčmář čistě a vyjel ze střelnice na 8. místě. Karlík zaznamenal dva střelecké omyly a propadl se do třetí desítky. Hornig zastřílel čistě a posunul se do třetí desítky.
Program SP v biatlonu v Oslu 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|Čtvrtek 19. března
|16:15
|Sprint ženy (7,5 km)
|Hanna Oeberg (Šve)
|10. Tereza Voborníková (+1:06,3)
|Pátek 20. března
|16:15
|Sprint muži (10 km)
|Sturla Holm Laegreid (Nor.)
|10. Michal Krčmář (+0:55,2)
|Sobota 21. března
|13:45
|Stíhací závod ženy (10 km)
|Hanna Oeberg (Šve)
|8. Lucie Charvátová (+1:45,3)
|Sobota 21. března
|16:15
|Stíhací závod muži (12,5 km)
|Neděle 22. března
|13:45
|Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
|Neděle 22. března
|16:45
|Závod s hromadným startem – muži (15 km)
Jak si vedou Češi
Vítězslav Hornig po pátečním 45. místě ve sprintu klesl v celkovém hodnocení na 19. místo. Němec Horn na něj nově získal náskok devíti bodů, Francouz Lombardot má k dobru dvanáct bodů. Naopak ze zadních pozic se přiblížil Michal Krčmář, který z 21. místa ztrácí už jen 32 bodů.
Výrazný posun v posledních dnech zaznamenává Mikuláš Karlík, jemuž aktuálně patří 40. příčka. Čeští reprezentanti v Poháru národů obsadili konečné šesté místo, což je jejich nejlepší výsledek za poslední tři sezony. Pohár národů ovládli Norové.