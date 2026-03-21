Čeští biatlonisté uzavřeli v norském Oslu sobotní program stíhací jízdou. Představila se hned trojice reprezentantů, z nichž nejlepší výchozí pozici měl ten nejzkušenější – Michal Krčmář.
Právě Krčmář si v pátečním sprintu mužů dojel pro 10. místo, což se mu v této disciplíně povedlo po dlouhých třech letech. Na vítěze sprintu, Nora Laegreida, ztrácel 55 vteřin. Špatně to neměl připravené ani Mikuláš Karlík. Ten vyjel do stíhačky ze 16. místa. Naopak Vítězslav Hornig musel zlepšit hlavně střelbu, aby se dostal z páté desítky alespoň na body.
V posledním stíhacím závodu SP v Oslu Michal Krčmář skončil sedmnáctý. Souboj o vítězství vyhrál Nor Laegreid před Francouzem Perrotem. Dvaadvacátý skončil Karlík, který si zajistil premiérovou účast v nedělním hromadném startu. Poslední z Čechů, Hornig, dojel na 32. místě.
Co se dělo na trati
1. střelba – Úvodní ležku zastřílel Krčmář čistě a vyjel ze střelnice na 8. místě. Karlík zaznamenal dva střelecké omyly a propadl se do třetí desítky. Hornig zastřílel čistě a posunul se do třetí desítky.
2. střelba – Krčmář opět zastřílel čistě a po střelbě vyjel na 7. místě. Karlík také čistý a vyjel na 23. místě. Hornig opět zastřílel bez chyby a posunul se již na 29. místo.
3. střelba – Úvodní stojku zastřílel Krčmář s jednou chybou, ze střelnice tak vyjel na 10. pozici. Karlík zastřílel opět čistě a odjel jako 20. Hornig bohužel zaznamenal dvě chyby a propadl se na 38. místo.
4. střelba – Poslední střelbu Krčmář odstřílel s jednou chybou a vyjel ze stadionu na 15. místě. Karlík nesestřelil také jeden terč a je ve třetí desítce. Hornig zastřílel čistě a posunul se na 33. místě.
Program SP v biatlonu v Oslu 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|Čtvrtek 19. března
|16:15
|Sprint ženy (7,5 km)
|Hanna Oeberg (Šve)
|10. Tereza Voborníková (+1:06,3)
|Pátek 20. března
|16:15
|Sprint muži (10 km)
|Sturla Holm Laegreid (Nor.)
|10. Michal Krčmář (+0:55,2)
|Sobota 21. března
|13:45
|Stíhací závod ženy (10 km)
|Hanna Oeberg (Šve)
|8. Lucie Charvátová (+1:45,3)
|Sobota 21. března
|16:15
|Stíhací závod muži (12,5 km)
|Sturla Holm Laegreid (Nor.)
|17. Michal Krčmář (+2:49,9)
|Neděle 22. března
|13:45
|Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
|Neděle 22. března
|16:45
|Závod s hromadným startem – muži (15 km)
Jak si vedou Češi
Vítězslav Hornig po pátečním 45. místě ve sprintu klesl v celkovém hodnocení na 19. místo. Němec Horn na něj nově získal náskok devíti bodů, Francouz Lombardot má k dobru dvanáct bodů. Naopak ze zadních pozic se přiblížil Michal Krčmář, který z 21. místa ztrácí už jen 32 bodů.
Výrazný posun v posledních dnech zaznamenává Mikuláš Karlík, jemuž aktuálně patří 40. příčka. Čeští reprezentanti v Poháru národů obsadili konečné šesté místo, což je jejich nejlepší výsledek za poslední tři sezony. Pohár národů ovládli Norové.