Světový pohár v biatlonu 2025/26 v norském Oslu: Ve stíhacím závodu si vedl nejlépe Krčmář

Lukáš Karbulka
Sport   17:35
Michal Krčmář ve stíhacím závodu v Oslu nezopakoval umístění v TOP 10. Mikuláš Karlík si dojel pro premiérový start v hromadném startu. Hornig se oproti sprintu posunul od více než deset míst.

Michal Krčmář dojíždí do cíle sprintu v norském Oslu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Čeští biatlonisté uzavřeli v norském Oslu sobotní program stíhací jízdou. Představila se hned trojice reprezentantů, z nichž nejlepší výchozí pozici měl ten nejzkušenější – Michal Krčmář.

Právě Krčmář si v pátečním sprintu mužů dojel pro 10. místo, což se mu v této disciplíně povedlo po dlouhých třech letech. Na vítěze sprintu, Nora Laegreida, ztrácel 55 vteřin. Špatně to neměl připravené ani Mikuláš Karlík. Ten vyjel do stíhačky ze 16. místa. Naopak Vítězslav Hornig musel zlepšit hlavně střelbu, aby se dostal z páté desítky alespoň na body.

V posledním stíhacím závodu SP v Oslu Michal Krčmář skončil sedmnáctý. Souboj o vítězství vyhrál Nor Laegreid před Francouzem Perrotem. Dvaadvacátý skončil Karlík, který si zajistil premiérovou účast v nedělním hromadném startu. Poslední z Čechů, Hornig, dojel na 32. místě.

Co se dělo na trati

1. střelba – Úvodní ležku zastřílel Krčmář čistě a vyjel ze střelnice na 8. místě. Karlík zaznamenal dva střelecké omyly a propadl se do třetí desítky. Hornig zastřílel čistě a posunul se do třetí desítky.

2. střelba – Krčmář opět zastřílel čistě a po střelbě vyjel na 7. místě. Karlík také čistý a vyjel na 23. místě. Hornig opět zastřílel bez chyby a posunul se již na 29. místo.

3. střelba – Úvodní stojku zastřílel Krčmář s jednou chybou, ze střelnice tak vyjel na 10. pozici. Karlík zastřílel opět čistě a odjel jako 20. Hornig bohužel zaznamenal dvě chyby a propadl se na 38. místo.

4. střelba – Poslední střelbu Krčmář odstřílel s jednou chybou a vyjel ze stadionu na 15. místě. Karlík nesestřelil také jeden terč a je ve třetí desítce. Hornig zastřílel čistě a posunul se na 33. místě.

Český biatlonista Mikuláš Karlík na trati sprintu v Oslu.

Program SP v biatlonu v Oslu 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší Čech
Čtvrtek 19. března16:15Sprint ženy (7,5 km)Hanna Oeberg (Šve)10. Tereza Voborníková (+1:06,3)
Pátek 20. března16:15Sprint muži (10 km)Sturla Holm Laegreid (Nor.)10. Michal Krčmář (+0:55,2)
Sobota 21. března13:45Stíhací závod ženy (10 km)Hanna Oeberg (Šve)8. Lucie Charvátová (+1:45,3)
Sobota 21. března16:15Stíhací závod muži (12,5 km)Sturla Holm Laegreid (Nor.)17. Michal Krčmář (+2:49,9)
Neděle 22. března13:45Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
Neděle 22. března16:45Závod s hromadným startem – muži (15 km)

Jak si vedou Češi

Vítězslav Hornig po pátečním 45. místě ve sprintu klesl v celkovém hodnocení na 19. místo. Němec Horn na něj nově získal náskok devíti bodů, Francouz Lombardot má k dobru dvanáct bodů. Naopak ze zadních pozic se přiblížil Michal Krčmář, který z 21. místa ztrácí už jen 32 bodů.

Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky, nominace a kdy jedou Češi

Výrazný posun v posledních dnech zaznamenává Mikuláš Karlík, jemuž aktuálně patří 40. příčka. Čeští reprezentanti v Poháru národů obsadili konečné šesté místo, což je jejich nejlepší výsledek za poslední tři sezony. Pohár národů ovládli Norové.

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jedlá vuittonka za 6 tisíc a čokoládový Dior. Co chystají luxusní značky na Velikonoce?

Čokoládová kabelka a ptáčci z velikonoční kolekce 2026

Ikonické módní domy ukazují, že jejich kreativita nezná hranic ani během Velikonoc. Louis Vuitton proměnil svou legendární kabelku ve fascinující čokoládový výtvor, Dior vsadil na sochařskou eleganci...

21. března 2026  19:27

Poplach v Žižkovské věži. Kvůli požáru ve výtahu se evakuovalo sto lidí

Ve výtahové šachtě Žižkovské věže byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu....

V pražské Žižkovské věži zasahovali hasiči. Ve výtahové šachtě začal jiskřit motor, před příjezdem hasičských jednotek se z objektu evakuovalo 100 lidí. Na místě byl vyhlášen II. stupeň požárního...

21. března 2026  18:02,  aktualizováno  18:48

U Štvanické lávky v Praze našli mrtvého muže, nedaleko chce žena skočit z mostu

U Štvanické lávky našli v řece mrtvého muže. (21. března 2026)

U lávky HolKa, který spojuje pražské čtvrti Holešovice a Karlín, vytáhli policisté z Vltavy tělo muže. Podle mluvčího policie Jana Daňka zatím žádné okolnosti nenasvědčují tomu, že by se mělo jednat...

21. března 2026  17:02,  aktualizováno  18:42

KDU-ČSL v Libereckém kraji podpoří na předsedu strany Jana Grolicha

ilustrační snímek

KDU-ČSL v Libereckém kraji podpoří na předsedu strany jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Jednomyslnou podporu mu dnes vyjádřili účastníci krajské...

21. března 2026  16:41,  aktualizováno  16:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Národní mistrovství CzechSkills 2026 v Brně ukáže řemesla i kyberbezpečnost

CzechSkills

Bez kvalifikovaných lidí se český průmysl neobejde. Národní mistrovství odborných dovedností CzechSkills 2026 ukáže to nejlepší z technických, řemeslných oborů a služeb a představí mladé profesionály...

21. března 2026  18:14

Lidé kvůli demonstraci zahltili metro, soupravy ve stanici nezastavovaly

Stanice metra Vltavská je v důsledku demonstrace na Letné přehlcená lidmi (21....

Protivládní demonstrace zahltila veřejnou dopravu v okolí Letné. Dopravní podnik na krátkou dobu omezil přístup do stanice metra Hradčanská.

21. března 2026  18:02

Velikonočně vyzdobený zámek Kačina se dnes otevřel návštěvníkům



Na velikonočně vyzdobený interiér a speciální prohlídky láká zámek Kačina na Kutnohorsku, který dnes vstoupil do nové návštěvnické sezony. Zájemci si mohli...

21. března 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Světový pohár v biatlonu 2025/26 v norském Oslu: Charvátová zazářila ve stíhačce žen

Tereza Voborníková běží sprint v Oslu.

Tereza Voborníková vstoupila do stíhacího závodu v Oslu z první desítky a může zaútočit na své kariérní maximum v celkovém hodnocení. Do stíhačky nastoupily ještě další dvě Češky.

21. března 2026  14:33,  aktualizováno  17:09

Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky, nominace a kdy jedou Češi

Tereza Voborníká při střelecké položce během sprintu.

České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské Oslo. Reprezentace nastoupí v podobné sestavě jako v předchozích dvou zastávkách seriálu. Podívejte se...

21. března 2026  17:08

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Na procházku do rozkvetlých mandloňových sadů u Hustopečí vyrazily tisíce lidí



Ochutnat speciality z mandlí nebo se projít mezi rozkvetlými mandloněmi vyrazily v sobotu do Hustopečí na Břeclavsku tisíce lidí. Neodradilo je ani chladnější...

21. března 2026  15:14,  aktualizováno  15:14

Zámek Dobrohoř letos nabídne výstavy, koncerty i gastronomické víkendy

ilustrační snímek

Zámek Dobrohoř ve Starém Městě pod Landštejnem na Jindřichohradecku dnes zahájil turistickou sezonu. Návštěvníci si mohli užít jarmark, dílny pro děti i...

21. března 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

