Světový pohár v biatlonu 2025/26 v Oslu: Dvě Češky nastoupí do posledního závodu sezony

Lukáš Karbulka
Sport   6:00
Dvě české reprezentantky se představí v závěrečném hromadném startu sezony v Oslu. Tereza Voborníková bude útočit na posun v celkovém hodnocení. Lucie Charvátová může vyrovnat své kariérní maximum.

Lucie Charvátová skončila v estonském sprintu až v páté desítce. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Ženy dnes čeká poslední závod sezony. V norském Oslu od 13:45 odstartují do závodu s hromadným startem. Do něj nastoupí dvojice Češek – Tereza Voborníková a Lucie Charvátová.

Charvátová si účast v posledním závodu Světového poháru v biatlonu 2025/26 žen vybojovala díky 20. místu ve čtvrtečním sprintu a 8. pozici ze sobotní stíhací jízdy. Naopak Voborníková díky svému 13. místu v celkovém pořadí žen měla účast v masáku jistou. Závod odvysílá ČT sport. Poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.

Tereza Voborníková během stíhacího závodu SP v Otepää.

Program SP v biatlonu v Oslu 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší Čech
Čtvrtek 19. března16:15Sprint ženy (7,5 km)Hanna Oeberg (Šve)10. Tereza Voborníková (+1:06,3)
Pátek 20. března16:15Sprint muži (10 km)Sturla Holm Laegreid (Nor.)10. Michal Krčmář (+0:55,2)
Sobota 21. března13:45Stíhací závod ženy (10 km)Hanna Oeberg (Šve)8. Lucie Charvátová (+1:45,3)
Sobota 21. března16:15Stíhací závod muži (12,5 km)Sturla Holm Laegreid (Nor.)17. Michal Krčmář (+2:49,9)
Neděle 22. března13:45Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
Neděle 22. března15:45Závod s hromadným startem – muži (15 km)

Jak si vedou Češky

Tereza Voborníková je stále 13., ale pokud v neděli skončí 25. a lepší, posune se před Dorotheu Wierer, která již ukončila kariéru. Maximem Voborníkové je zatím 16. příčka. Lucie Charvátová si polepšila na 31. místo a mohla by pomýšlet na vyrovnání svého maxima. Pokud by v masáku dojela devátá, posune se na onu 27. příčku.

Čtvrteční sprint žen na Holmenkollenu v norském Oslu byl posledním závodem, který se započítával do Poháru národů. Ještě před ním měly 6. Finky náskok 31 bodů, ale díky vydařenému sprintu je na poslední chvíli přeskočily Češky. Výš byly naposledy v sezóně 2021/22.

Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky, nominace a kdy jedou Češi

Poslední české úspěchy na SP v Oslu

UmístěníJménoDisciplínaSezona
2. místoGabriela Soukalovástíhací závod na 10 km2016/17
2. místoGabriela Soukalovázávod s hromadným startem2016/17
1. místoEva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítkováštafeta žen2014/15
3. místoVeronika Vítkovávytrvalostní závod2014/15

