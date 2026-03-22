Ženy dnes čeká poslední závod sezony. V norském Oslu od 13:45 odstartují do závodu s hromadným startem. Do něj nastoupí dvojice Češek – Tereza Voborníková a Lucie Charvátová.
Charvátová si účast v posledním závodu Světového poháru v biatlonu 2025/26 žen vybojovala díky 20. místu ve čtvrtečním sprintu a 8. pozici ze sobotní stíhací jízdy. Naopak Voborníková díky svému 13. místu v celkovém pořadí žen měla účast v masáku jistou. Závod odvysílá ČT sport. Poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.
Program SP v biatlonu v Oslu 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|Čtvrtek 19. března
|16:15
|Sprint ženy (7,5 km)
|Hanna Oeberg (Šve)
|10. Tereza Voborníková (+1:06,3)
|Pátek 20. března
|16:15
|Sprint muži (10 km)
|Sturla Holm Laegreid (Nor.)
|10. Michal Krčmář (+0:55,2)
|Sobota 21. března
|13:45
|Stíhací závod ženy (10 km)
|Hanna Oeberg (Šve)
|8. Lucie Charvátová (+1:45,3)
|Sobota 21. března
|16:15
|Stíhací závod muži (12,5 km)
|Sturla Holm Laegreid (Nor.)
|17. Michal Krčmář (+2:49,9)
|Neděle 22. března
|13:45
|Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
|Neděle 22. března
|15:45
|Závod s hromadným startem – muži (15 km)
Jak si vedou Češky
Tereza Voborníková je stále 13., ale pokud v neděli skončí 25. a lepší, posune se před Dorotheu Wierer, která již ukončila kariéru. Maximem Voborníkové je zatím 16. příčka. Lucie Charvátová si polepšila na 31. místo a mohla by pomýšlet na vyrovnání svého maxima. Pokud by v masáku dojela devátá, posune se na onu 27. příčku.
Čtvrteční sprint žen na Holmenkollenu v norském Oslu byl posledním závodem, který se započítával do Poháru národů. Ještě před ním měly 6. Finky náskok 31 bodů, ale díky vydařenému sprintu je na poslední chvíli přeskočily Češky. Výš byly naposledy v sezóně 2021/22.
|
Poslední české úspěchy na SP v Oslu
|Umístění
|Jméno
|Disciplína
|Sezona
|2. místo
|Gabriela Soukalová
|stíhací závod na 10 km
|2016/17
|2. místo
|Gabriela Soukalová
|závod s hromadným startem
|2016/17
|1. místo
|Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítková
|štafeta žen
|2014/15
|3. místo
|Veronika Vítková
|vytrvalostní závod
|2014/15