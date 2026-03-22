Světový pohár v biatlonu 2025/26 dnes v norském Oslu uzavře hromadný start mužů. V něm se od 15:45 představí hned trojice českých biatlonistů – Vítězslav Hornig, Michal Krčmář a Mikuláš Karlík.
V případě Karlíka půjde o vůbec první účast v hromadném závodu. Šestadvacetiletý biatlonista si svou premiérovou účast vypojoval díky 16. místu ve sprintu a 22. pozici ve stíhacím závodu. Naopak Hornig s Krčmářem měli účast v masáku jistou již před zastávkou v Norsku. Všichni tři Češi také ještě budou usilovat o vylepšení svých pozic v celkovém hodnocení poháru. Závod odvysílá ČT sport. Poslech pak zajistí Radiožurnál Sport.
Program SP v biatlonu v Oslu 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|Čtvrtek 19. března
|16:15
|Sprint ženy (7,5 km)
|Hanna Oeberg (Šve)
|10. Tereza Voborníková (+1:06,3)
|Pátek 20. března
|16:15
|Sprint muži (10 km)
|Sturla Holm Laegreid (Nor.)
|10. Michal Krčmář (+0:55,2)
|Sobota 21. března
|13:45
|Stíhací závod ženy (10 km)
|Hanna Oeberg (Šve)
|8. Lucie Charvátová (+1:45,3)
|Sobota 21. března
|16:15
|Stíhací závod muži (12,5 km)
|Sturla Holm Laegreid (Nor.)
|17. Michal Krčmář (+2:49,9)
|Neděle 22. března
|13:45
|Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
|Neděle 22. března
|15:45
|Závod s hromadným startem – muži (15 km)
Jak jsou na tom Češi
V celkovém hodnocení je Vítězslav Hornig stále 19. a Michal Krčmář 21. V neděli se ale ještě může pořadí dost promíchat. Hornig to má 24 bodů na 17. místo, Krčmář zase 17 bodů na Horniga. Už na 39. příčku poskočil Mikuláš Karlík, který by navíc mohl ještě o pár pozic poskočit díky účasti v hromadném startu.
Čeští reprezentanti v Poháru národů obsadili konečné šesté místo, což je jejich nejlepší výsledek za poslední tři sezony. Pohár národů ovládli Norové.
Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky, nominace a kdy jedou Češi
Poslední české úspěchy na SP v Oslu
|Umístění
|Jméno
|Disciplína
|Sezona
|2. místo
|Gabriela Soukalová
|stíhací závod na 10 km
|2016/17
|2. místo
|Gabriela Soukalová
|závod s hromadným startem
|2016/17
|1. místo
|Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítková
|štafeta žen
|2014/15
|3. místo
|Veronika Vítková
|vytrvalostní závod
|2014/15