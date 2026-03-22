Světový pohár v biatlonu 2025/26 v neděli v norském Oslu uzavřel hromadný start mužů. V něm se představila hned trojice českých biatlonistů – Vítězslav Hornig, Michal Krčmář a Mikuláš Karlík.
V případě Karlíka se jednalo o vůbec první účast v hromadném závodu. Šestadvacetiletý biatlonista si svou premiérovou účast vypojoval díky 16. místu ve sprintu a 22. pozici ve stíhacím závodu. Naopak Hornig s Krčmářem měli účast v masáku jistou již před zastávkou v Norsku.
Co se dělo na trati
1. střelba – Úvodní položku zvládl z trojice Čechů nejlépe zvládli Hornig a Krčmář. Ti totiž zastříleli čistě a odjeli ze střelnice na 11. a 12. místě. Karlík zaznamenal dva střelecké omyly a musel absolvovat 300 metrů navíc. Ze střelnice tak odjel na 27. místě.
2. střelba – Druhá střelba vyšla lépe Hornigovi. Ten totiž zastřílel čistě a ze střelnice vyjel z 9. místa. Krčmář bohužel minul tři terče a propadl se na 28. místo. Karlík zastřílel čistě a odjel ze střelnice na 26. místě. Po druhé střelbě vyjel do třetího okruhu jako první Perrot z Francie.
3. střelba – Hornig první stojku nezastřílel vůbec dobře – tři chyby. To mu stačilo na 21. pozici. Ani Karlík nesestřelil všechny terče – jeden omyl a odjel na 26. pozici. Stejně tak je tomu i u Krčmáře, který vyjel na 28. pozici. Na první pozici odjel Botn stíhaný Perrotem.
4. střelba – Závěrečnou střelbu Hornig zvládl bezchybně a vyjel na 20. místě. Stejně si vedl Krčmář, který odjel ze střelnice okolo 25. místa. Karlík bohužel zaznamenal tři střelecké omyly a je na chvostu startovního pole.
Finiš – Poslední závod sezony ovládl Nor Johan-Olav Botn před Philippem Nawrathem z Německa. Nejlépe z Čechů se umístil Hornig, jenž obsadil 19. místo. Krčmář obsadil 25. místo a 28. dojel Karlík.
Program SP v biatlonu v Oslu 2026
|Datum
|Čas
|Závod
|Vítěz
|Nejlepší Čech
|Čtvrtek 19. března
|16:15
|Sprint ženy (7,5 km)
|Hanna Öberg (Šve.)
|10. Tereza Voborníková (+1:06,3)
|Pátek 20. března
|16:15
|Sprint muži (10 km)
|Sturla Holm Laegreid (Nor.)
|10. Michal Krčmář (+0:55,2)
|Sobota 21. března
|13:45
|Stíhací závod ženy (10 km)
|Hanna Öberg (Šve.)
|8. Lucie Charvátová (+1:45,3)
|Sobota 21. března
|16:15
|Stíhací závod muži (12,5 km)
|Sturla Holm Laegreid (Nor.)
|17. Michal Krčmář (+2:49,9)
|Neděle 22. března
|13:45
|Závod s hromadným startem – ženy (12,5 km)
|Lisa Vittozzi (Ita.)
|3. Tereza Voborníková (+0:17,2)
|Neděle 22. března
|15:45
|Závod s hromadným startem – muži (15 km)
|Johan-Olav Botn (Nor.)
|19. Vítězslav Hornig (+2:19,7)
Jak jsou na tom Češi
V celkovém hodnocení je Vítězslav Hornig stále 19. a Michal Krčmář 21. V neděli se ale ještě může pořadí dost promíchat. Hornig to má 24 bodů na 17. místo, Krčmář zase 17 bodů na Horniga. Už na 39. příčku poskočil Mikuláš Karlík, který by navíc mohl ještě o pár pozic poskočit díky účasti v hromadném startu.
Čeští reprezentanti v Poháru národů obsadili konečné šesté místo, což je jejich nejlepší výsledek za poslední tři sezony. Pohár národů ovládli Norové.
Poslední české úspěchy na SP v Oslu
|Umístění
|Jméno
|Disciplína
|Sezona
|2. místo
|Gabriela Soukalová
|stíhací závod na 10 km
|2016/17
|2. místo
|Gabriela Soukalová
|závod s hromadným startem
|2016/17
|1. místo
|Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika Vítková
|štafeta žen
|2014/15
|3. místo
|Veronika Vítková
|vytrvalostní závod
|2014/15