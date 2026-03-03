Světový pohár v biatlonu pokračuje po ZOH v Kontiolahti. Český tým oslabily zdravotní potíže

Sport   15:00
Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do finského Kontiolahti míří devítičlenná výprava. Ženský tým má pouze čtyři zástupkyně. Ve výběru ale nechybí bronzová medailistka z olympiády.
Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě. | foto: Luboš Vácha

Michal Krčmář, Jessica Jislová, Tereza Voborníková a Vítězslav Hornig děkují...
Tereza Voborníková a Jessica Jislová s bronzovou medailí ze smíšené štafety.
Tereza Voborníková předává štafetu Vítězslavu Hornigovi.
Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu
5 fotografií

Po olympijské pauze se znovu rozjíždí Světový pohár v biatlonu. Česká reprezentace v úterý odletěla do finského Kontiolahti, kde nastoupí pět mužů a čtyři ženy.

Představí se tak bronzová medailistka z olympijských her Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková. Muži jsou ve stejném složení jako na olympijských hrách v Itálii. Vedle Michala Krčmáře jsou v nominaci Vítězslav Hornig, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák.

Stejná sestava se následně představí také v estonském Otepää, které poslouží jako generálka před mistrovstvím světa. „Mladé závodnice aktuálně startují na juniorském mistrovství světa a zároveň probíhá IBU Cup v Americe,“ vysvětluje sportovní ředitel Ondřej Rybář, proč je ženský tým tentokrát čtyřčlenný.

Nominace:

  • Ženy: Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
  • Muži: Petr Hák, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska

Zbytek sezony bez Davidové

Do zbytku sezony už nezasáhne Markéta Davidová, která ji kvůli obnoveným problémům se zády předčasně ukončila. Zdravotní potíže dlouhodobě trápí také Kristýnu Otcovskou. „Začalo to streptokokovou infekcí a následovaly opakované virózy. Nyní je ve fázi rekonvalescence,“ uvedl Rybář.

Zdravotní komplikace řešil i Jonáš Mareček, který kvůli zánětu dutin a následné léčbě antibiotiky nemohl odcestovat na IBU Cup do Ameriky. V současnosti už znovu zahájil trénink.

Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Ruhpoldingu

Světový pohár v Kontiolahti se uskuteční od 5. do 8. března, závody v Otepää se pojedou od 12. do 15. března. Sezonu pak zakončí závěrečný díl SP v Oslu, který je na programu od 19. do 22. března.

Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026

DatumČasZávodVítězNejlepší český závodník
Čtvrtek 5. března17:05Vytrvalostní závod – ženy
Pátek 6. března17:10Vytrvalostní závod – muži
Sobota 7. března13:40Závod s hromadným startem – ženy
Sobota 7. března15:40Štafeta mužů
Neděle 8. března13:30Štafeta žen
Neděle 8. března16:55Závod s hromadným startem – muži

Kde sledovat biatlonové závody SP v Kontiolahti

Televizní přenosy odvysílá ČT sport, Eurosport a dostupné budou i na oficiálních stránkách IBU.

Poslední české úspěchy v Kontiolahti

V Kontiolahti dosáhli výrazných úspěchů Ondřej Moravec a Gabriela Soukalová. Z českého pohledu zůstává zlatým především rok 2015, kdy národní tým vybojoval čtyři medaile. Naposledy na finské trati zazářila Markéta Davidová, která si doběhla pro vítězství ve sprintu.

UmístěníDisciplínaSezona
1. místo Markéta Davidovásprint žen na 7,5 kmSP 2024/25
2. místo – Ondřej Moravecsprint mužů na 10 kmSP 2016/2017
1. místo – ČR (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec)smíšená štafetaMS 2015
2. místo – Gabriela Soukalováindividuální závod na 15 kmMS 2015
2. místo – Ondřej Moraveczávod s hromadným startem na 15 kmMS 2015
3. místo – Ondřej Moravecindividuální závod na 20 kmMS 2015
3. místo – Gabriela Soukalovásprint na 7,5 kmSP 2013/2014

