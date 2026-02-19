Ačkoli už Volodymyr Zelenskyj vystupuje při jednáních v zahraničí i v obleku, lidé si ho s vojenským svetrem či mikinou ztotožňují. Neformálním, navíc vojenským oblečením dává Zelenskyj světu najevo: válka trvá.
Neplánovaně se tak tohle oblečení stalo vyhledávaným i daleko za hranicemi Ukrajiny. Konkrétní ikonický svetr vyrábí ukrajinská firma M-TAC, ta zásobuje celou ukrajinskou armádu. Jednu ze Zelenského osobních vojenských mikin dokonce vydražili v Londýně v přepočtu za více než 2,5 milionu korun.
Hamáčkovi červený svetr politicky nepomohl
Také v českých podmínkách jsou politici ve svetrech tu a tam k vidění. Nejznámějším českým „politickým“ svetrem se stal červený svetr s logem Ministerstva vnitra ČR. Po vypuknutí pandemie covidu-19 v něm na veřejnosti vstupoval šéf resortu Jan Hamáček. V epidemicky krizovém období se okamžitě odlišil od ostatních vrcholných politiků, signální červená svítila z televizních obrazovek i z fotografií.
Perličky z dějin
Hamáčkova popularita v tomto období výrazně stoupla. Do červených svetříků se pak oblékali i někteří poslanci ve Sněmovně, žádný z nich ale popularitu jako Hamáček nezískal. Nicméně svetr sám o sobě šéfovi ČSSD světlejší politickou budoucnost nepřinesl a v dalších volbách vystavili jemu i celé sociální demokracii voliči červenou. V novodobých dějinách Česka se svetry poprvé objevily v listopadu 1989. Nepolitici z protikomunistické opozice vyráželi na náměstí nebo na jednání s tehdejší dožívající komunistickou mocí v běžném oblečení. Proti svetrovému Václavu Havlovi seděli pohlaváři v kravatách a oblecích. Svetrové období trvalo jen několik měsíců, i Václav Havel coby prezident se ke svetrům vracel spíše jen na své chalupě na Hrádečku.
Sobi Colina Firtha jsou pod stromečkem dodnes
Chcete si z někoho vystřelit? Dejte mu jako vánoční dárek pletený svetr se symbolem soba. Nemusí to být přesně ten, který nosil herec Colin Firth ve slavném filmu Deník Bridget Jonesové. Lidé takové svetry buď milují, nebo nesnášejí. Protože v době, kdy film běžel v kinech, lidé po sobím svetru šíleli. Kdo ale chce nosit to co miliony ostatních? Nicméně v obchodech a velkých řetězcích na nějakou variantu upletených sobů narazíte před každými Vánocemi.
Nejdražší svetr planety nosila princezna Diana
Zakladatele skupiny Nirvana Kurta Cobaina také provázely svetry. Jeden z nich, olivově zelený s knoflíky, vynesl v aukci v přepočtu téměř osm milionů korun. Byl dokonce propálený od cigarety.
Podstatně vyšší sumu vynesl červený svetr princezny Diany s bílými ovečkami a jednou černou. Diana si ho v roce 1981, krátce po zasnoubení s princem Charlesem, oblékla na pólo. V roce 2023 se v New Yorku vydražil za v přepočtu 26 milionů korun a stal se tak nejdražším svetrem v dějinách planety Země. O výběru svetru se tehdy spekulovalo, zda tím nechtěla Diana skrytě vyjádřit pocit, že se cítí v britské královské rodině jako černá ovce. Což budoucí vývoj svým způsobem potvrdil.
Ve svetru se objevoval také světoznámý fyzik Albert Einstein, svědčí o tom několik fotografií. Jeden takový, společenský, má na sobě dokonce na titulní stránce týdeníku Time 31. prosince 1999, kdy je označen za osobnost 20. století.