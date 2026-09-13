Zámecké prostředí je samozřejmě velké lákadlo. Provozní šéf Adam Fiala, který si stoupl i za sporáky, ale nechce, aby stála jen na pohádce. „Chateau Dobříš má krásné prostředí a silnou historii, ale nechci, aby restaurace byla jen místem, kam člověk přijde na výlet, vyfotí si zámek a dá si kávu,“ říká.
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Od začátku chtěl vytvořit restauraci, která bude fungovat sama o sobě. „Aby k nám lidé přišli i kvůli tomu, že se u nás dobře nají, budou se cítit příjemně a budou mít důvod se vrátit. Chceme vařit poctivou a domácí českou kuchyni, používat kvalitní suroviny a dát si záležet na servisu i celkové atmosféře.“
Česká klasika, ale jinak
Fiala nechce jídelní lístek o desítkách položek. Raději menší výběr, za kterým si kuchyně stojí.
„Česká gastronomie má obrovský potenciál a byla by škoda na ni zapomínat. Zároveň ale nechceme zůstat pouze u klasiky, jak ji známe z minulosti. Snažíme se tradiční jídla připravovat trochu lehčeji, moderněji a věnovat větší pozornost kvalitě surovin, prezentaci a detailům. A modernější pojetí pro nás znamená hlavně respekt k tradičním receptům, kvalitní suroviny a snahu posunout známá jídla o kousek dál, aniž by ztratila svou duši.“
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A které jídlo by z menu nikdy nevyhodil? „Asi bych řekl svíčkovou. To je podle mě jedna z největších ikon české kuchyně. Právě na takových jídlech je podle mě krásně vidět, že tradice a moderní přístup nemusí stát proti sobě.“
Dobrá surovina nepotřebuje maskování
„Původ surovin je pro nás určitě důležitý. Snažíme se spolupracovat s dodavateli, u kterých víme, odkud jejich produkty pocházejí a za jejichž kvalitou si můžeme stát. Pokud máme možnost využít kvalitní lokální nebo české suroviny, dává nám to smysl. Stejně tak chceme pracovat se sezonními produkty. Host rozdíl mezi dobrou a opravdu kvalitní surovinou pozná, i když třeba neumí přesně říct proč. Pozná to jednoduše podle chuti.“ Dobrá surovina se podle něj nepotřebuje schovávat za spoustu dalších chutí.
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Z hradu na zámek
Fiala už zkušenost s gastronomií v historickém prostředí má. „Největší zkušenost jsem získal na Pražském hradě, kde jsem měl možnost pracovat v podobném prostředí – spojení historie, turismu a moderní české kuchyně. Právě tam jsem pochopil, že i v historickém místě se dá vytvořit restaurace, kam lidé chodí především za dobrým jídlem. Chateau Dobříš je pro mě příležitostí tyto zkušenosti využít a zároveň si to udělat trochu po svém.“
Historii zámku přitom nechce přebít. „Od začátku jsme prostředí zámku vnímali spíš jako součást identity restaurace než jako něco, co bychom se snažili překrýt. Je to krásné a historicky významné místo, takže jsme chtěli, aby restaurace působila přirozeně a zapadala do něj.“
Oběd na nádvoří
V létě má samozřejmě velkou výhodu venkovní terasa. „I když si člověk dá stejné jídlo, venku na nádvoří je zážitek trochu jiný. Historické kulisy, letní atmosféra a možnost jen tak posedět dávají obyčejnému obědu nebo večeři úplně jiný rozměr.“
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Terasa je podle něj ideální právě pro chvíle, kdy člověk nechce nikam spěchat – dát si dobré jídlo, kávu nebo sklenku vína a jednoduše si užít prostředí zámku.
Důležitou součástí nabídky jsou domácí dezerty. „Právě naše domácí zákusky bych chtěl, aby se staly jedním z důvodů, proč se k nám lidé vracejí. K dobré kávě si člověk může dát čerstvě připravený domácí dezert a jen si užít příjemné prostředí zámku.“
Ideální den podle Adama
Po dopolední kávě a dezertu navštívit zámecký areál. „Vyrazil bych na procházku do francouzského parku, podíval se k oranžerii a podle chuti pokračoval i do anglického parku. Je to krásné místo a byla by škoda přijet jen na jídlo a zase odjet. Po procházce bych se vrátil na oběd a pokud by počasí dovolilo, určitě bych si ho vychutnal na naší venkovní terase přímo v zámeckém prostředí. A po obědě bych pokračoval prohlídkou vnitřních expozic.“
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Na oběd nemusíte sáhnout hluboko do kapsy. Denní nabídka se pohybuje kolem 170 korun, zatímco ze stálého lístku si můžete dát třeba zmíněnou svíčkovou za 295 korun, pečenou kachnu se skořicovým zelím a lokšemi za 310 korun.
A pokud nechcete po obědě zpátky do Prahy, nemusíte. V zámeckém areálu se dá také přespat. Z rychlého výletu tak může být klidně víkendový únik z města.