Kdo je černým koněm hokejového MS 2026? Bookmakeři mají jasno, Čechům se nevěří

Lukáš Karbulka
Sport   18:18
Mistrovství světa v hokeji 2026 se blíží a sázkové kanceláře už mají jasno o největších favoritech turnaje. U bookmakerů dominuje Kanada a domácí Švýcarsko, zatímco českému týmu experti příliš nevěří. Přesto právě na český národní tým míří tisíce sázek a první vysoké tikety už slibují výhry v řádech statisíců korun.
ilustrační snímek

Bookmakeři před startem hokejového mistrovství světa 2026 rozdali karty. Největším favoritem na zisk zlata je podle kurzů Kanada, která do turnaje vstoupí s nabitým kádrem plným hvězd NHL. Už k tak elitnímu týmu se navíc ještě na poslední chvíli přidal Sidney Crosby. České reprezentaci naopak experti příliš nevěří a řadí ji až za elitní pětici favoritů.

Podle mluvčího společnosti Tipsport Jiřího Hadravy je mistr jasný. „Za největší favority MS považují bookmakeři Tipsportu hokejisty Kanady v kurzu 2,35:1. Kanaďané přijedou do Švýcarska se silným kádrem s několika hvězdami NHL a prahnou po zlaté medaili,“ uvedl pro web Metro.cz Hadrava.

Švýcarsko a USA dalšími favority

Velké šance dávají sázkové kanceláře také domácímu Švýcarsku. To bylo v posledních dvou letech vždy ve finále a podle bookmakerů může domácí prostředí sehrát klíčovou roli. Tipsport vypsal na triumf Švýcarů kurz 6,1:1.

Podobně situaci vidí i mluvčí společnosti Fortuna Petr Šrain. „Největším a jasným favoritem je v kurzu 2,4:1 Kanada, na kterou už se značným odskokem navazuje Amerika, Švédsko a ve shodném kurzu Finsko a Švýcarsko,“ popsal aktuální rozložení sil.

Český tým vedený trenérem Radimem Rulíkem patří podle kurzů spíše mezi outsidery širší špičky. Tipsport vypsal na jejich možný zisk zlata kurz 13:1, Fortuna pak 11:1. „Obecně se aktuální nominaci trenéra Rulíka moc nevěří. Ale domácí sázkaři jsou přece jen tradičně srdcaři,“ dodal Hadrava.

Sází se hlavně na Čechy, Kanadu a Švýcary

Právě čeští fanoušci však stále národnímu týmu věří. U Fortuny tvoří sázky na triumf Česka 14 procent všech náběrů. „Ještě větší důvěru mají sázkaři v Kanadu (20 procent) a domácí Švýcary, na jejichž zlato míří dokonce 56 procent sázek,“ doplnil Petr Šrain.

S blížícím se startem šampionátu roste i hodnota podaných tiketů. Tipsport už eviduje milionové náběry a první výrazné sázky. Zajímavostí je zatím nejvyšší tiket, který paradoxně míří proti českému týmu. „Přijali jsme 100 tisíc korun na to, že se nestaneme mistry světa v kurzu 1,01:1. Pokud se nestaneme mistry světa, sázkaři vyplatíme 101 tisíc korun,“ prozradil Hadrava.

Také Fortuna už registruje první odvážné sázkaře. Jeden z nich vsadil 30 tisíc korun na triumf Švýcarska v kurzu 6,5:1, což by znamenalo výhru 195 tisíc korun. Nejvyšší sázka na český titul zatím činí 25 tisíc korun, potenciální výhra by v takovém případě dosáhla 275 tisíc korun.

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na...

Na mistrovství floristů v Děčíně vznikají květinové dekorace inspirované světem

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

