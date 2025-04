Filip Schiller je při práci i v životě o něco pomalejší, využívá proto služeb poradců, kteří mu pomáhají začlenit se do běžného života. Za blonďatými kudrnami a úsměvem od ucha k uchu, díky těmto atributům ho zaručeně nepřehlédnete, se ale skrývá asi vůbec největší milovník letadel a cestování v Praze. A i přesto, že má, jak sám o sobě často prohlašuje, své tempo, vydal před pár dny v malém nákladu několika desítek kusů již svou třetí cestovatelskou bibli.

„Tentokrát jsem se zaměřil na téma Významná města podél toku řeky Ohře v Bavorsku a České republice. Navíc se v knize vyskytují také města v regionu se západními Čechami. Při psaní jsem se moc snažil, aby se výsledek líbil všem, koho tento region zajímá. Kniha je vhodný dárek pro někoho, na kom vám záleží a o kom víte, že rád cestuje,“ říká pro deník Metro Schiller.

Úspory padly na válendu

Spisovatel cestovních průvodců, jak se autor s oblibou nazývá, pracuje nyní na částečný úvazek jako výpomoc v kancelářích na pražské Palmovce. Cestování má jen jako koníček, na který se mu ne vždy daří ušetřit dostatek peněz. Letos má Schiller v plánu cestovat pouze po tuzemsku – do České Kanady a v květnu do Sušice. Jeho aktuální úspory totiž před časem padly na koupi válendy do jeho garsonky.

„Moje knihy pravda nejsou tak objemné jako knihy od nadnárodních společností, které na to mají tým lidí. Omlouvám se také, že mé knihy nelze koupit v žádném knihkupectví, neboť v naší společnosti není místo pro nové budoucí autory. Musíme proto hledat alternativní řešení, jak bychom naše díla dostali k široké veřejnosti,“ dodává Schiller.

Schillerova prvotina byla průvodcem po městech bývalé NDR. V druhé knížce se pak pouštěl do tématu cestování po městech podél toku řeky Sáry, která se táhne přes Francii a Německo, zejména po Severní Francii a francouzské Riviéře.

Zeptej se přímo Filipa

Ze svých cest si Schiller obvykle odnáší nejen plný foťák obrázků, ale také si díky svému specificky nastavenému myšlení pamatuje do koruny či eura přesně, kolik kde utratil. „Podle mě je perfektní ušetřit za bydlení tím, že se ubytujete v hostelu. To si vždycky pokecám, protože se tam bydlí ve více lidech. Akorát mamka to moc nemusí,“ svěřil se před časem, v době vydání své druhé knihy, Schiller, jenž je kromě jiného vášnivým sběratelem mikin s logy měst.

„Pokud by se mě čtenáři deníku Metro chtěli na něco zeptat, ať už co se týče psaní knih, koníčků, či si chtěli nějakou mou knížku pořídit, nechť mě neváhají kontaktovat na e-mailu filipsiler@seznam.cz. Budu moc rád,“ uzavírá pro Metro Schiller.