Vlajkonoši české výpravy při slavnostním zakončení zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo budou rychlobruslaři Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. O jejich volbě informovali zástupci Český olympijský výbor. Závěrečný ceremoniál se uskuteční v neděli ve Veroně.
Pro osmatřicetiletou Sáblíkovou znamenaly hry v Itálii šestou a zároveň poslední olympijskou účast v kariéře. Trojnásobná olympijská vítězka a sedminásobná medailistka se musela kvůli nemoci odhlásit ze závodu na 3 000 metrů. S olympijskými ovály se rozloučila na trati 5 000 metrů, kde obsadila jedenácté místo.
Nejúspěšnější člen české výpravy
Devatenáctiletý Jílek se stal nejúspěšnějším českým reprezentantem na letošních hrách. Po stříbrné medaili na trati 5 000 metrů triumfoval v závodě na 10 000 metrů a vybojoval druhé zlato české výpravy v Miláně. První zlatou medaili pro Česko získala snowboardistka Zuzana Maděrová.
Symbolické spojení legendy českého rychlobruslení s jeho novou hvězdou tak podtrhne slavnostní tečku za olympijskými hrami, které české výpravě přinesly výrazné úspěchy i generační předání štafety.
|
Metoděj Jílek zamířil na patnáctistovku. Boj o již třetí cenný kov na ZOH se ale odkládá