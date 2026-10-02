Spojení cukrovky a srdce není náhodné. Dlouhodobě zvýšená hladina cukru v krvi poškozuje cévy a diabetes patří mezi významné rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. Riziko navíc často doprovází vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, nadváha a další metabolické potíže. U člověka s cukrovkou tak nejde pouze o číslo naměřené glukometrem. Důležité je, co se s organismem děje v dlouhodobém horizontu.
Onemocnění bez příznaků
Podobně úzce souvisí cukrovka s ledvinami. Právě diabetes druhého typu patří mezi stavy, které mohou přispívat k postupnému zhoršování jejich funkce. Problém je v tom, že chronické onemocnění ledvin může dlouho probíhat bez výraznějších příznaků. Člověk se může cítit dobře v době, kdy už laboratorní vyšetření odhalí první změny. Podle posledních údajů má v Česku nějak sníženou funkci ledvin přibližně 2,1 milionu lidí, většinou v časném stadiu.
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Propojený systém
Právě včasný záchyt je přitom zásadní. U lidí s diabetem, vysokým tlakem nebo zvýšeným cholesterolem se podle odborníků vyplatí funkci ledvin pravidelně kontrolovat. Od letošního ledna je laboratorní vyšetření funkce ledvin součástí preventivní prohlídky lidí starších 50 let a u rizikových pacientů se doporučuje kontrola každý rok.
A nejde přitom jen o samotné ledviny. „Onemocnění ledvin zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací a předčasného úmrtí,“ upozornil pro ČTK přednosta Transplantcentra IKEM Ondřej Viklický. Právě tahle věta dobře ukazuje, proč se dnes na cukrovku nelze dívat jako na izolovaný problém. Cukrovka, ledviny, cévy a srdce nejsou čtyři oddělené kapitoly, ale propojený systém. Když se začne zhoršovat jedna jeho část, může to mít dopad i na ostatní.
Čísla ukazují, proč je prevence důležitá. Vážné onemocnění ledvin může skončit dialýzou nebo transplantací. V Česku se s takto závažnými problémy potýká kolem 12 500 lidí. V roce 2023 vydala VZP za péči o necelých šest tisíc dialyzovaných pacientů 3,5 miliardy korun. Léčba jednoho dialyzovaného vychází podle údajů pojišťovny na více než 600 tisíc korun ročně.
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Kontrola může odhalit začínající potíže
Dobrou zprávou je, že právě tady má prevence velký význam. Pravidelné kontroly mohou odhalit problém ještě předtím, než člověk začne něco pociťovat. Jednoduché vyšetření krve a moči může upozornit na začínající onemocnění ledvin a měření krevního tlaku nebo cukru zase na další rizikové faktory. Například osvětová akce pořádaná dnes v pražském OC Quadrio proto nabídne právě měření tlaku a hladiny cukru, orientační kontrolu funkce ledvin i konzultace s lékařem a nutriční terapeutkou.
Jedno měření samozřejmě diagnózu nestanoví. Jeho smyslem je spíš upozornit člověka, že by měl něco začít řešit. Stejně důležité je proto nepodceňovat pravidelné preventivní prohlídky, pohyb, tělesnou hmotnost, krevní tlak a stravování.
Nové technologie
Do péče o cukrovku navíc stále výrazněji vstupují nové technologie. VZP plánuje na příští rok vyčlenit až 300 milionů korun na technologické inovace ve zdravotnictví, mezi nimiž počítá i s projekty zaměřenými na cukrovku a srdeční onemocnění. Může jít například o využití umělé inteligence v diagnostice, vzdálené sledování pacientů nebo nové modely organizace péče.
Světový den srdce tak může být přinejmenším docela dobrým důvodem podívat se na vlastní zdraví trochu šířeji. Nejen na srdce, ale i na cukr, tlak a ledviny. Protože problémy, které v současné době ještě nemusíme cítit, se mohou později projevit právě tam, kde bychom je nejméně čekali.
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