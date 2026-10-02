Tahle nemoc dlouho nebolí. Může ale postupně poškodit srdce i ledviny

Autor: Vilém Janouš
  8:56
Sledovat Metro na Googlu

Fotogalerie2

Měření hladiny cukru v krvi pomocí glukometru patří k základním způsobům kontroly diabetu. Pravidelné sledování pomáhá odhalit příliš vysokou či nízkou hladinu glukózy a lépe nastavit léčbu. | foto: Profimedia.cz

Cukrovka začíná nenápadně. Člověka nemusí nic bolet, nemusí mít žádné výrazné potíže, a přesto už v jeho těle může nemoc postupně poškozovat cévy nebo ledviny. Právě proto má smysl na ni myslet nejen ve chvíli, kdy se objeví první příznaky, ale především při prevenci. A připomínkou může být i letošní Světový den srdce, který připadá na 29. září.

Spojení cukrovky a srdce není náhodné. Dlouhodobě zvýšená hladina cukru v krvi poškozuje cévy a diabetes patří mezi významné rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. Riziko navíc často doprovází vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, nadváha a další metabolické potíže. U člověka s cukrovkou tak nejde pouze o číslo naměřené glukometrem. Důležité je, co se s organismem děje v dlouhodobém horizontu.

Onemocnění bez příznaků

Podobně úzce souvisí cukrovka s ledvinami. Právě diabetes druhého typu patří mezi stavy, které mohou přispívat k postupnému zhoršování jejich funkce. Problém je v tom, že chronické onemocnění ledvin může dlouho probíhat bez výraznějších příznaků. Člověk se může cítit dobře v době, kdy už laboratorní vyšetření odhalí první změny. Podle posledních údajů má v Česku nějak sníženou funkci ledvin přibližně 2,1 milionu lidí, většinou v časném stadiu.

Volby v Praze 2026: Kdo chce po volbách řídit hlavní město? Přehled kandidátů a lídrů

Propojený systém

Právě včasný záchyt je přitom zásadní. U lidí s diabetem, vysokým tlakem nebo zvýšeným cholesterolem se podle odborníků vyplatí funkci ledvin pravidelně kontrolovat. Od letošního ledna je laboratorní vyšetření funkce ledvin součástí preventivní prohlídky lidí starších 50 let a u rizikových pacientů se doporučuje kontrola každý rok.

A nejde přitom jen o samotné ledviny. „Onemocnění ledvin zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací a předčasného úmrtí,“ upozornil pro ČTK přednosta Transplantcentra IKEM Ondřej Viklický. Právě tahle věta dobře ukazuje, proč se dnes na cukrovku nelze dívat jako na izolovaný problém. Cukrovka, ledviny, cévy a srdce nejsou čtyři oddělené kapitoly, ale propojený systém. Když se začne zhoršovat jedna jeho část, může to mít dopad i na ostatní.

Čísla ukazují, proč je prevence důležitá. Vážné onemocnění ledvin může skončit dialýzou nebo transplantací. V Česku se s takto závažnými problémy potýká kolem 12 500 lidí. V roce 2023 vydala VZP za péči o necelých šest tisíc dialyzovaných pacientů 3,5 miliardy korun. Léčba jednoho dialyzovaného vychází podle údajů pojišťovny na více než 600 tisíc korun ročně.

Čím tato země překvapí? Ledovou vodou, divokou přírodou i lidmi, kteří vás pozvou domů

Kontrola může odhalit začínající potíže

Dobrou zprávou je, že právě tady má prevence velký význam. Pravidelné kontroly mohou odhalit problém ještě předtím, než člověk začne něco pociťovat. Jednoduché vyšetření krve a moči může upozornit na začínající onemocnění ledvin a měření krevního tlaku nebo cukru zase na další rizikové faktory. Například osvětová akce pořádaná dnes v pražském OC Quadrio proto nabídne právě měření tlaku a hladiny cukru, orientační kontrolu funkce ledvin i konzultace s lékařem a nutriční terapeutkou.

Jedno měření samozřejmě diagnózu nestanoví. Jeho smyslem je spíš upozornit člověka, že by měl něco začít řešit. Stejně důležité je proto nepodceňovat pravidelné preventivní prohlídky, pohyb, tělesnou hmotnost, krevní tlak a stravování.

Máte ve svém okolí někoho s cukrovkou?

Nové technologie

Do péče o cukrovku navíc stále výrazněji vstupují nové technologie. VZP plánuje na příští rok vyčlenit až 300 milionů korun na technologické inovace ve zdravotnictví, mezi nimiž počítá i s projekty zaměřenými na cukrovku a srdeční onemocnění. Může jít například o využití umělé inteligence v diagnostice, vzdálené sledování pacientů nebo nové modely organizace péče.

Světový den srdce tak může být přinejmenším docela dobrým důvodem podívat se na vlastní zdraví trochu šířeji. Nejen na srdce, ale i na cukr, tlak a ledviny. Protože problémy, které v současné době ještě nemusíme cítit, se mohou později projevit právě tam, kde bychom je nejméně čekali.

Co je cukrovka

  • Cukrovka neboli diabetes mellitus je chronické onemocnění, při kterém má tělo problém správně regulovat hladinu cukru v krvi.
  • U diabetu 1. typu slinivka přestává vytvářet inzulin, u mnohem častějšího diabetu 2. typu tělo na inzulin nedostatečně reaguje a později ho nemusí vytvářet dostatek.
  • Dlouhodobě zvýšená hladina cukru může poškozovat cévy a nervy a zvyšovat riziko onemocnění srdce, ledvin, očí nebo dalších orgánů.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé otcem, oslavil 15 let své talkshow 7 pádů Honzy Dědka a prošel zásadním pracovním restartem ‒ po...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl si koupit komentovanou prohlídku za symbolických 91 korun. Zájem byl ale tak velký, že všechny...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový rekord. Vysílač Liblice B tvoří dva 355 metrů vysoké stožáry. Jsou nejvyššími stavbami v Česku a...

Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující

Airbus A-380 v barvách společnosti Emirates nad letištěm Paris-Charles de Gaulle

Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1. října 2026. Na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají se po několikaměsíční pauze vrací Airbus A380,...

Voda zaplavila v motolské nemocnici sklad oblečení pacientů po radiologické léčbě

V motolské nemocnici byl zatopen sklad oblečení pacientů po radiologické léčbě....

V pražské fakultní nemocnici v Motole zatopila voda čtvrtý suterén, kde je sklad oblečení pacientů po radiologické léčbě. Prvotní měření hasičů ukázalo běžnou úroveň radiace, na místo ale míří...

3. října 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Brutální útok v Teplicích. Napadený musel na operaci, policie obvinila mladistvé

ilustrační snímek

Až téměř po roce padla obvinění v případu bitky, která se odehrála loni v listopadu před restaurací U Veselého mandlu v Kollárově ulici v Teplicích. Na místě tehdy došlo k hromadnému...

3. října 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Sklad budoucnosti: Geekplus a LPP Logistics mění maloobchodní logistiku pomocí inteligentní automatizace

3. října 2026  14:19

Zamykání Lužnice v Suchdole na Jindřichohradecku nepřekazilo ani sucho

ilustrační snímek

Vodáci dnes v Suchdole nad Lužnicí na Jindřichohradecku ukončili sezonu. Při tradičním, už 46. ročníku Zamykání Lužnice u vodácké základny symbolicky otočili v...

3. října 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Praze 5, Smíchově v době od 3.10. do 18.10.2026 platí výluka tramvají mezi stanicemi Na Knížecí až Smíchovské nádraží, kdy na této trase jezdí BUS č. X12 a naopak tramvaje č. 32 a č. 40 obstarávají...

vydáno 3. října 2026  13:09

Chatbot není člověk, který by o vás měl skutečný zájem, varuje expertka

Adéla Švestková je psycholožka a výzkumnice. Působí na Fakultě sociálních...

Umělá inteligence už dětem a dospívajícím neslouží jen k vypracování úkolů a hledání informací. Část mladých se chatbotům svěřuje také se svými problémy a hledá u nich psychickou podporu. Výsledky...

3. října 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Lidé si pochodem z Trutnova na Hrádeček připomněli výročí narození Václava Havla

ilustrační snímek

Kolem čtyř desítek lidí dnes dopoledne vyrazilo na pochod z Trutnova na Hrádeček, aby si připomnělo letošní 90. výročí narození bývalého československého a...

3. října 2026  11:27,  aktualizováno  11:27

Dvě tragické nehody: zemřela 20letá žena a řidič po nárazu do stavebního stroje

ilustrační snímek

Ve středních Čechách v sobotu při nehodách zemřeli dva lidé. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavi nepřežil řidič náraz do stavebního stroje, spolujezdkyně utrpěla vážné zranění. Při další nehodě u...

3. října 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Muzeum umění Olomouc po víkendu uzavře Zdíkův palác, končí také dvě výstavy

ilustrační snímek

Během tohoto víkendu mají lidé poslední možnost navštívit letos Zdíkův palác v areálu Arcidiecézního muzea Olomouc. Historická památka se na zimní období...

3. října 2026  10:34,  aktualizováno  10:34

Ústecká univerzita má laboratoře pro výzkum hospodaření se surovinami

ilustrační snímek

Ústecká univerzita zprovoznila nové Centrum pokročilých analytických technik se specializovanými laboratořemi, kde budou vědci se studenty mimo jiné zkoumat...

3. října 2026  10:15,  aktualizováno  10:15

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Smíchovské nádraží

vydáno 3. října 2026  11:36

V Praze 1 na Starém Městě jsou přemnoženi holubi.

vydáno 3. října 2026  11:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.