Autorskou dvojici Štěpána Javůrka a Michala Urbana spojuje hluboký vztah k regionu, znalost jeho historie i vypravěčský talent. Jejich příběhy jsou z kraje, který byl němým svědkem všeho důležitého, co se ve střední Evropě v uplynulých staletích odehrálo. Zároveň působivě propojují krásnou a drsnou krajinu, osudy zdejších obyvatel i dávno zaniklých obcí. V rozhovoru pro deník Metro jeden z autorů, Štěpán Javůrek, promluvil nejen o druhém dílu knihy, ale také o své lásce k této lokalitě.

Málokdo toho ví o Krušných horách víc než Štěpán Javůrek.

Co vás vedlo k napsání pokračování Krušnohorských osudů? Bylo to přání čtenářů, nebo nevyčerpaná témata?

Už při práci na první knize jsme s Michalem Urbanem měli připraveno víc příběhů, než se nakonec vešlo do vydání – každá kniha obsahuje dvacet příběhů. Navíc měl první díl mezi čtenáři pozitivní ohlasy, což nám dalo impulz pokračovat.

Jak jste vybírali dvacet příběhů do druhého pokračování? Bylo těžké rozhodnout, které se tam dostanou?

Snažili jsme se pokrýt celý pás Krušných hor, aby byl zastoupen co nejširší region. Každý z nás vybral deset příběhů, které mu byly osobně blízké. Navzájem jsme si je prošli, zkorigovali a nakonec ještě asi tři z nich vyměnili.

Štěpán Javůrek sepsali s Michalem Urbanem po úspěšné první knize další Krušnohorské osudy, tentokrát dvojku

Kniha opět propojuje krajinu, historii a lidské osudy. Co podle vás dělá Krušné hory výjimečnými?

Jsou to doslova živé dějiny Evropy, taková naše plastická učebnice moderní historie. V Krušných horách se stalo vše podstatné, co se ve 20. století na našem kontinentě odehrálo. Do roku 1945 tu historii psali převážně Němci, po válce ale přišla radikální proměna – o mnohém se mlčelo, některé věci zůstávají skryté dodnes. A právě v tom je ta tajemnost a přitažlivost Krušných hor. Fascinující lidé, krajina i osudy. V období rozkvětu hornictví šlo o jeden z nejbohatších regionů střední Evropy – těžilo se tu například stříbro. Pak ale přišla doba úpadku, občas zdejší obyvatelé doslova živořili. Tyto kontrasty jsou podle mě nesmírně zajímavé.

V předmluvě zmiňujete, že vás silně oslovují místa, kde nyní „už nic není“. Co se ve vás odehrává, když takové místo navštívíte?

Na takových místech nejvíce cítím respekt. Respekt k lidem, kteří žili daleko těžší životy než dnes my, a přesto si našli čas na to, aby kultivovali krajinu, drželi své tradice, věřili v boha, těžce pracovali, a hlavně měli nade vše rádi svůj kraj a své hory. Podle mě pro nás dnes jejich příběhy mohou být velkou inspirací.

Chátrající budova pohraniční stráže

Kniha čtenáře zavádí do míst, která byla kdysi plná života, a nyní po nich zůstala jen tichá údolí. Vnímáte v těchto proměnách určitou melancholii, nebo spíš sílu a naději?

Já jsem životní optimista, takže vidím naději téměř ve všem. Krušné hory mají historii plnou vzestupů a pádů. Chvíli byly bohaté, pak zase chudé, někdy centrem pokroku, jindy stály trochu stranou dění. Žili tady velcí humanisté a pokrokoví lidé, ale taky pamatujeme temné časy německého nacionalismu a pak komunismu. Prostě pořád nahoru a dolů. A já pevně věřím, že teď nás čeká zase vzestup a dobré časy. V minulosti Krušných hor je spousta lidí a událostí, které nás mohou inspirovat.

Byl nějaký příběh, který vás osobně zasáhl více než ty ostatní?

Všechny jsou podmanivé a některé překvapivé. Těžko vybrat jen jeden jediný. Osobně mě nejvíce fascinují zaniklé obce – věnuji se jim často. Život, který tam kdysi byl a dnes už není, to je pro mě silné téma, srdci nejbližší.

Podařilo se někde nějakou zaniklou obec obnovit?

Na některých místech se o to snaží dobrovolníci a nadšenci. Vznikají pomníčky, konají se události, obnovují kostely, kapličky, to je skvělé. Ale aby to opravdu ožilo, musí tam znovu přijít život – lidé, rodiny, domy, práce, děti. Pak to znovu začne dávat smysl. Ale vždy by to mělo být s respektem ke krajině a také k jejímu duchu.

Zaniklá obec Jelení

Změnil se váš vztah ke Krušným horám od doby, kdy jste začal psát první knihu?

Rozhodně. Krušné hory jsou můj domov. Žiji tu, trávím zde volný čas, hledám příběhy, propojuji souvislosti – a tím vším se mé pouto k nim jenom ještě více prohlubuje.

Plánujete i třetí díl?

Pravděpodobně ano, ale určitě ne letos ani příští rok. Máme s Michalem Urbanem chuť pokračovat, dál spolu tvořit a psát. I příběhy máme, ale momentálně mám jiné literární závazky a chci psát i něco jiného. Kdybych si měl tipnout, třetí díl by mohl vyjít třeba v roce 2027.

Co byste doporučil někomu, kdo Krušné hory zná jen zdálky – kde by měl začít?

To je těžké říct. Pohoří má přes 200 kilometrů a každý si v něm najde něco jiného – podle toho, co hledá. Přírodu, sport, relax, historii. Máme tu lázně, cyklostezky, běžkařské trasy, wellness centra. Spíš než doporučovat konkrétní místo, se ptám: Co očekáváte?