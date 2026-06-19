Tajemství hradu Lipnice: Švejk i temná sklepení, která lákají filmaře krvavých thrillerů

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  6:00
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Elektrokola. Nemusíte je milovat. Ale jejich pohon dostane turisty i tam, kam by se vydali autem, nebo raději seděli doma. Do známého haškovského centra v Lipnici nad Sázavou jich díky motorům na baterky míří stále víc.
Lipnice nad Sázavou v noci

Lipnice nad Sázavou v noci | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Výhled na lipnický hrad od hřbitova, kde odpočívá Jaroslav Hašek.
Hrad Lipnice nad Sázavou. Tak vypadal v roce 1873.
Hrad Lipnice nad Sázavou. Památka je viditelná zblízka i zdaleka.
Lipnice nad Sázavou. Připravte se na to, že tady nachodíte opravdu hodně.
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Lipnice nad Sázavou je místo, které není třeba podrobně představovat. Na první dobrou si ho spojíte s Jaroslavem Haškem a jeho Švejkem. Na druhou dobrou s majestátním hradem, který kdysi naštěstí nestihli obyvatelé Lipnice a jejího okolí rozebrat na kámen a cihly na stavbu chalup a organizovaní turisté ho zpětně pozvedli mezi nejnavštěvovanější polozříceniny nejen tady na Českomoravské vysočině.

Hašek chodil k Jelínkům pít na sekyru. Ale také tam psal povídky

Výhled na lipnický hrad od hřbitova, kde odpočívá Jaroslav Hašek.

S plným břichem. Kdo si počká, ten se dočká i vnuka

Kola s baterkou nezmiňujeme náhodou. Lipnice nad Sázavou figuruje i na mapě cyklotras v Česku, ale ať se do ní vydáte od Humpolce, od Světlé nad Sázavou nebo Havlíčkova Brodu, čeká vás bolestný výšlap do strmě stoupajícího kopce.

Že to ženy a muže v sedle neodrazuje, poznáte nejlépe před hostincem U České koruny, kde pobýval autor Švejka po většinu své lipnické etapy, než si krátce před smrtí koupil malý domek, kde vydechl naposledy.

Lipnice nad Sázavou. Domek Jaroslava Haška, kde dožil poslední měsíce svého života.

To, že po strmých stoupácích nevydechnou naposledy cyklisté, naznačuje množství bicyklů opřených kolem dokola hostince, a když zbystříte zrak, zjistíte, že rok od roku nabývají převahu právě elektrokola.

Opravený Haškův domek v Lipnici nad Sázavou bude znovu otevřený od července

Což je samozřejmě po chuti rodu Haškových, kteří hostinec i penzion provozují, protože o hladové turisty nemají nouzi, a cyklisté, bez ohledu na pohon, patří k nejhladovějším.

Lipnice nad Sázavou. V hostinci U české koruny bývá většinou plno.

Jiří Bartoška, dej mu pánbůh věčnou slávu, by možná po obědě použil svou oblíbenou větu, že tady „při placení pěkně tlačí na pero“. Ceny jídel nejsou v haškovském hostinci, kde při troše štěstí můžete někdy narazit na spisovatelova vnuka Richarda, bezesporu lidové jako slavné Osudy dobrého vojáka Švejka.

Vnuka Jaroslava Haška Richard

Je rozhodně poctivé přiznat, že jídla jsou velmi poctivá a porce spíše pro dva než pro jednoho. Takže hladoví se odtud rozhodně nevyvalíte. Otázka je, zda s břichem zaplněným po okraj ještě najdete síly na další cestování či prohlídku lipnického hradu.

Když vám rejža prozradí, kdo je vrah, to byste ho s chutí zabili...

Hrad Lipnice nad Sázavou je „samoobslužný“. Kdysi zde praktikovali prohlídky jako jinde, ale jednak by si výpravy šlapaly na hlavu a na paty, a taky by se vzájemně vyrušovaly. Nehledě na neúměrný počet průvodců. Tak přišli s inovací. Provázej se sám.

Lipnice nad Sázavou. Připravte se na to, že tady nachodíte opravdu hodně.

Průvodce podrobně povypráví příchozím hned na nádvoří veškeré dějinné peripetie hradu. Přidá i doslova veselé historky z natáčení, protože temná sklepení objektu vyhledávají tvůrci pohádek i temných thrillerů.

Hrad Lipnice nad Sázavou

„Když tady točili kriminální sérii Labyrint, tak nám samozřejmě prozradili hlavního pachatele,“ uslyšíte od zasvěceného průvodce hradem. A pak vás už vypustí do prostoru, a vy se můžete zdržet kdekoli jakkoli dlouho. Upozorňujeme, že na turisty čeká dlouhé chození, hrad je rozsáhlý. Budete navíc buď klesat do hlubin zdejších sklepení, nebo se trmácet nahoru a dolů po věžích a ochozech.

Lipnice nad Sázavou. Sklepení často vyhledávají filmaři.

Pokud vám ještě zbudou síly, neměli byste vynechat již notně proslavený Národní památník odposlechu, který zahrnuje jak Bretschneiderovo ucho, tak Ústa pravdy a Zlatý voči, monumentálně vytesané reliéfy ve zdejších lomech. Chce to ale pevné boty na asi čtyřkilometrový okruh po lesních cestičkách.

Lipnice nad Sázavou. Zlatý voči

Autorem je mimořádný havlíčkobrodský sochař a také vyučující lipnické kamenické školy Radomír Dvořák. Legendy praví, že nápady na neobvyklé sochaření se rodily u piva v České koruně a samozřejmě za asistence Haškova vnuka. Jeho tvář ostatně posloužila i pro další Dvořákovo dílo, Hlavu XXII kousek pod Lipnicí.

Sochař Radomír Dvořák s Richardem Haškem u Hlavy XXII

Tady všude tábořili. Po stopách slavných umělců

Cyklovýlet na Lipnici za Haškem je dobré vzít oklikou. Jednak proto, že když si vyberete dobře trasu (po rovině to rozhodně nebude, s tím počítejte), místní silnice a turistické stezky vás povedou zdejší kopcovitou krajinou tak, že minimálně narazíte na auta.

Třeba v Okrouhlici, ta se kdysi jmenovala Vadín, se zastavte u rodného domu slavného světového malíře Jana Zrzavého. Není to žádná architektonická perla, sloužil zdejší sklárně. Ale málokdo to v této nenápadné vesničce čeká.

Pamětní deska a busta na rodném domě malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici

A kdo své rychlé elektrokolo zabrzdí po sešupu z Lipnice v Orlovském lese a nemine hrbolatou lesní cestu mezi Bratroňovem a Kejžlicemi, na zeleně a žlutě značené stezce skladatele Gustava Mahlera, narazí na památnou desku a prožije takový malý cimrmanovský okamžik. Ve stylu „tady všude seděl“.

Zde tábořil básník Jiří Wolker.

Deska zasazená v kameni hlásá: „Zde tábořil v roce 1916 náš básník a skaut JIŘÍ WOLKER“. Básník tady tábořil ještě v roce 1917. Čekáte-li upřesnění, kde přesně stál jeho stan, nebo hledáte-li nějaký umělcův artefakt, jako ešus či tábornický nůž, budete asi zklamáni. Ale můžete si říci, spolu s básníkem, byl jsem tady též...

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