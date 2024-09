Tajemství je konečně takové, jaké má být. Zrodilo se pod taktovkou Mirjam Landové

Když se blížila premiéra Tajemství před dvaceti lety, bylo to ve znamení spěchu. „Původní verze muzikálu Tajemství byla psána trochu horkou jehlou, protože nás tlačil termín premiéry. Já jsem v tu dobu dopisoval ještě i příběh. Hudebně jsem se navíc musel držet aranžmá kapely, která tou dobou naživo muzikál provázela. Byl jsem tedy limitován jednak skladbou nástrojů v kapele, jednak tím, že bych ani nestihl dělat košaté aranže,“ vzpomíná s odstupem Landa.

Mystické muzikálové drama Tajemství napsal Landa osm let po svém prvním autorském muzikálu Krysař, který dosáhl a stále dosahuje úspěchu.

Světová premiéra Tajemství se odehrála 31. března 2005 v režii Mirjam Landy. Ta i po letech vzpomíná, jak bylo kvůli chaotickým okolnostem dopisování díla jeho zkoušení hektické. „V roce 2005 jsme Tajemství zkoušeli souběžně s tím, jak Daniel psal libreto, stránku po stránce. Nevěděli jsme dopředu, jak se příběh bude vyvíjet ani jak skončí. Byla to nesmírně zajímavá práce a hodně napínavá jízda. Ohromně nás to semklo, před premiérou jsme zkoušeli třeba do dvou do noci, to už jsem potom nikdy nezažila,“ doplňuje teď už se smíchem.

Původní inscenace se dočkala bezmála 600 repríz, album s písničkami z představení bylo oceněno Zlatou deskou, zájem byl také o záznam muzikálu, vydaný na oficiálním DVD. „Myslím, že představení se tenkrát povedlo, podle ohlasů se lidem líbilo, prostě mělo koule, energii mládí. Hráli jsme ho opravdu dlouho. A jako komukoli jinému i představení samotnému přibývaly vrásky, až jich bylo hodně a bylo na čase ho po letech stáhnout,“ dodává Mirjam Landa a její manžel ji doplňuje: „Když nám to představení zestárlo a stáhlo se, tak jsme se těšili, že se jednou vrátí a to, co bylo šité horkou jehlou, spravím. Teď můžu i ty aranže rozkošatit, protože živá kapela už tam není, tak mohou být více, řekněme, filmové. Čímž teď příběh dostane ještě větší hloubku.“

V hlavní roli se na muzikálová jeviště vrací také Šárka Vaňková (vpravo), někdejší finalistka SuperStar.

Letošní návrat v novém hávu se podle producenta a majitele Divadla Kalich Michala Kocourka koná také v rámci letošních oslav 25. výročí této scény. „O tom, že by se Tajemství dočkalo dvacet let od svého vzniku úplně nové podoby, stejně jako Krysař v roce 2017, jsem uvažoval už dlouho. Tento muzikál si rozhodně zasloužil návrat na jeviště ve velkém stylu. Je výjimečný, ostatně diváci se ho nikdy nepřestali dožadovat, a jeho příběh i poselství jsou nadčasové,“ vzpomíná Kocourek.

„Těšil jsem se, že mu budeme moci dát nový rozměr už jen tím, že se technické možnosti a vybavenost Divadla Kalich od roku 2005 posunuly směrem k zase modernějším technologiím, a my jsme navíc speciálně pro tuto inscenaci náš technický park významně posílili. Byl jsem tedy rád, že se Mirjam i Dan pro tento nápad nadchli a s velkou chutí se pustili do práce na něm,“ říká Michal Kocourek.

Na své si při práci na novém nastudování přišel i kostýmní návrhář Roman Štolc. „Příběh se odehrává ve dvou rovinách, v současnosti, která se prolne do středověku. Na ty historické kostýmy jsem se moc těšil, protože jsem si mohl pohrát s materiály, s patinou, s detaily i doplňky, aby to bylo věrohodné. Potom tam budou lidé ze záhadného společenství Luny a to bude velké tajemství…“ láká Štolc.

V novém nastudování se představí v hlavních rolích Lucie Vondráčková, Šárka Vaňková, Denisa Nesvačilová, Jan Komínek, Tomáš Trapl či Zbyněk Fric. ale i Anastázie Landová, dcera autorů.

„Chtěl bych diváky na Tajemství pozvat dvakrát. Napoprvé má to představení svou hodnotu s celým klíčem k němu, který odhalíme v závěru. Je, myslím, velmi dobře pochopitelné, ale když divák přijde i podruhé s tím, že už ví, o co na konci jde, najde v příběhu řadu odkazů a zadních plánů, které by ho mohly ještě překvapit a potěšit. Takže vřele doporučuji se na Tajemství vrátit. Nové nastudování bude oproti předchozímu košatější a, řekl bych, i intenzivnější,“ říká Daniel Landa se smíchem.