Tajemství pražských suvenýrů odhaleno. Co všechno si můžete odnést domů z města?

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  8:00
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„Řekněte to taškou, ať každý ví, že nejdete s prázdnou a že zrovna vás by...

„Řekněte to taškou, ať každý ví, že nejdete s prázdnou a že zrovna vás by rozhodně měl chtít potkat. Na rozdíl třeba od knížek naděje neváží nic,“ radí zvířecí záchranáři. | foto: ZÁCHRANA ZVÍŘAT PRAHA

Na webu fanshop.dpp.cz najdete pod heslem „100 let trvalého provozu autobusů v...
Miroslava Sendlmajera fotil jeho čtyřletý syn. Bude z něj fotograf?
Na webu fanshop.dpp.cz najdete pod heslem „100 let trvalého provozu autobusů v...
Na webu fanshop.dpp.cz najdete pod heslem „100 let trvalého provozu autobusů v...
9 fotografií
Pražské instituce mají vlastní merch, který překvapí. Od ponožek s mapou metra přes divadelní dárky až po tašky, jejichž koupí podpoříte záchranu zvířat. Kde tyhle nečekané poklady najdete a kolik stojí?

Kdo říká, že merch, tedy propagační a upomínkové zboží, mohou mít jen kapely, sportovní kluby a oblíbené seriály? V Praze si můžete odnést domů kousek městské hromadné dopravy, zahrát si hru inspirovanou cestováním tramvají nebo si koupit tašku, která pomáhá zachraňovat zvířata. Městské instituce a organizace zjišťují, že jejich práce, historie i každodenní provoz mohou být inspirací pro předměty, které mají smysl i mimo kancelář.

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Metro na nohou i v obýváku

Fanoušci pražské MHD už dávno nemusejí zůstávat jen u fotografování tramvají. Fanshop Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) nabízí celou řadu předmětů inspirovaných pražským metrem, tramvajemi a autobusy. Pořídit si zde můžete třeba ponožky se schématem linek metra za 199 korun, černou bavlněnou tašku s mapou metra za 299 korun nebo tričko s logem metra a trasami A, B a C za 399 korun. Kdo chce jít ještě dál, může sáhnout po trenýrkách se schématem pražské MHD nebo po modelu historického vozidla. Pravidelně se tu zapráší také za nabídkami v sekci zážitků, respektive jízd a exkurzí.

Na webu fanshop.dpp.cz najdete pod heslem „100 let trvalého provozu autobusů v Praze 1925–2025“ například tyto produkty. Trička, hrnečky, odznaky, propisky, tašky, klíčenky, turistické známky či ponožky jsou fajn. V redakci nás ale nejvíce zaujala figurka řidiče autobusu.
Miroslava Sendlmajera fotil jeho čtyřletý syn. Bude z něj fotograf?
Na webu fanshop.dpp.cz najdete pod heslem „100 let trvalého provozu autobusů v Praze 1925–2025“ například tyto produkty. Trička, hrnečky, odznaky, propisky, tašky, klíčenky, turistické známky či ponožky jsou fajn. V redakci nás ale nejvíce zaujala figurka řidiče autobusu.
Na webu fanshop.dpp.cz najdete pod heslem „100 let trvalého provozu autobusů v Praze 1925–2025“ například tyto produkty. Trička, hrnečky, odznaky, propisky, tašky, klíčenky, turistické známky či ponožky jsou fajn. V redakci nás ale nejvíce zaujala figurka řidiče autobusu.
9 fotografií

Zajímavým dárkem je také možnost nechat si vyrobit vlastní zastávkové tablo. A pro ty, kteří si chtějí dopravu přenést rovnou do volného času, je tu karetní hra Příští vystupuju!, která se odehrává na pražských linkách.

Kde hledat? Na webu fanshop.dpp.cz nebo v infocentrech.

Merch, který pomáhá

Někdy má nákup merche hlubší rozměr. Záchranná stanice hl. m. Prahy pomáhá už téměř patnáct let volně žijícím zvířatům, která se ve městě zraní nebo se dostanou do potíží. Její nový merch proto není jen připomínkou organizace, ale také způsobem, jak podpořit péči o zvířecí pacienty.

„Řekněte to taškou, ať každý ví, že nejdete s prázdnou a že zrovna vás by rozhodně měl chtít potkat. Na rozdíl třeba od knížek naděje neváží nic,“ radí zvířecí záchranáři.

„V nabídce najdete například blok s názvem Pečuji o volně žijící myšlenky, látkovou tašku Naději mám v tašce nebo pexeso s fotografiemi zvířecích pacientů. Nechybějí ani puzzle a další předměty,“ říká pro deník Metro mluvčí Lesů Petra Fišerová.

Celá kolekce si pohrává s jazykem a přenáší svět volně žijících zvířat do každodenních situací.

Kde hledat? Merch je k dostání na recepci záchranné stanice na adrese Mezi Rolemi 1 064, Praha 5, od pondělí do pátku mezi desátou a osmnáctou hodinou.

Vzpomínka na představení nemusí být jen program

Také divadla mají co nabídnout těm, kteří si chtějí odnést víc než jen zážitek z představení. E-shop Městských divadel pražských nabízí praktické drobnosti i předměty spojené s divadelním prostředím.

Espresso set je součástí nové divadelní porcelánové kolekce. Jeho koupí podpoříte Městská divadla pražská.

V nabídce jsou například hrnky, sklenice, bloky, zápisníky, tašky nebo odznáčky. Ceny začínají u drobností, jako jsou tužky za dvacet až dvacet pět korun nebo propisky za třict korun. Taška s motivem Nové komedie vyjde na sedmdesát korun, zatímco hrnky stojí podle provedení sto třicet až sto padesát korun.

Kde hledat: E-shop mestskadivadlaprazska.cz.

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Od mapy po designové dárky

Samostatnou kategorii představují předměty, které pracují přímo s identitou hlavního města. E-shop Prague City Tourism nabízí vedle klasických suvenýrů také designové a užitkové předměty s pražskými motivy.

V nabídce jsou například ilustrované mapy Prahy za 160 korun, látková taška s motivy města za 490 korun nebo přívěsky inspirované pražskými věžemi za 250 korun. Zaujmout může i malý plakát s motivem pražského metra za 1 200 korun.

Kde hledat: E-shop Prague City Tourism

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