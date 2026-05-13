Tajná policie, svatba v Polsku i řev Bruce Dickinsona. Dokument o Iron Maiden míří do kin
Kapel, které dnes zaručeně vyprodají obří arény, je po světě jen pár. Jednu z nich na pódiu táhne chytrý a vzdělaný vtipálek, jehož ječák je mixem míchačky na beton a letecké sirény. Bruce Dickinson je ústředním vypravěčem filmu Iron Maiden: Burning Ambition.
Vařit řízné pivo s Iron Maiden? Šéfovi plzeňské Elektrárny se splnil sen
Fear of the Dark
Kapela, od níž zaručeně znáte epickou vyřvávačku Fear of the Dark, vás na ploše 106 minut pustí do svého soukromí. A naštěstí nepůsobí ploše. Na své si přijdou i „nefanoušci“. Do snímku se totiž vejdou unikátní záběry z návštěvy bolševického Polska v roce 1984, kde „Mejdni“ vystupují pro radost, de facto zadarmo, protože chtějí fascinovat a dojmout fanoušky, za nimiž se ještě žádná velká západní kapela neodvážila.
Svatba jako řemen
Vrcholem jsou záběry ze svatby v jakémsi zapadlém polském kulturáku, kde se Dickinson a spol. spontánně chopí nástrojů a na parket dostanou i všudypřítomnou tajnou policii.
Burning Ambition, jež zrovna míří do kin, je podobnými chuťovčičkami prošpikovaná.
Pro vyznavače heavy metalu jsou lístky doslova povinností.
Iron Maiden: Burning Ambition
