Tajná policie, svatba v Polsku i řev Bruce Dickinsona. Dokument o Iron Maiden míří do kin

David Halatka
  17:17
50 let na scéně, vyprodané arény a miliony fanoušků po celém světě. Iron Maiden slaví jubileum dokumentem Burning Ambition, který nabízí nejen koncertní smršť, ale i řezavě intimní pohled do života „Mejdnů“.
Světová premiéra snímku Iron Maiden: Burning Ambition v Londýně. Zleva: Dave Murray (kytarista), Nicko McBrain (bývalý bubeník), maskot Eddie, Adrian Smith (kytarista) a zpěvák Bruce Dickinson. | foto: Profimedia.cz

Kapel, které dnes zaručeně vyprodají obří arény, je po světě jen pár. Jednu z nich na pódiu táhne chytrý a vzdělaný vtipálek, jehož ječák je mixem míchačky na beton a letecké sirény. Bruce Dickinson je ústředním vypravěčem filmu Iron Maiden: Burning Ambition.

Kapela, od níž zaručeně znáte epickou vyřvávačku Fear of the Dark, vás na ploše 106 minut pustí do svého soukromí. A naštěstí nepůsobí ploše. Na své si přijdou i „nefanoušci“. Do snímku se totiž vejdou unikátní záběry z návštěvy bolševického Polska v roce 1984, kde „Mejdni“ vystupují pro radost, de facto zadarmo, protože chtějí fascinovat a dojmout fanoušky, za nimiž se ještě žádná velká západní kapela neodvážila.

Svatba jako řemen

Vrcholem jsou záběry ze svatby v jakémsi zapadlém polském kulturáku, kde se Dickinson a spol. spontánně chopí nástrojů a na parket dostanou i všudypřítomnou tajnou policii.

Burning Ambition, jež zrovna míří do kin, je podobnými chuťovčičkami prošpikovaná.

Pro vyznavače heavy metalu jsou lístky doslova povinností.

Iron Maiden: Burning Ambition

80 %

