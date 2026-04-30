„V šuplících českých domácností leží asi dvanáct milionů nepoužívaných telefonů, každý rok jich přibude dalších čtyři sta tisíc. Naším cílem je šířit povědomí o tom, že i starý telefon může ještě sehrát velkou ekologickou roli a každý kus má smysl. Pro jeho výrobu je totiž potřeba více než sto kilogramů surovin,“ vysvětluje Miloš Polák, zakladatel projektu Remobil. Ten letos míří k dalšímu českému rekordu.
Jak si mohou senioři udržet zdraví a kvalitu života? Poradíme, co jíst a kolik nachodit
Aktivita Ukliďme Česko společně s Remobilem a také za podpory společnosti T-Mobile již nasbírala přes pět tisícovek vysloužilých mobilních telefonů v kampani s názvem ReRekord.
Ty zamíří k recyklaci a zmírní tak dopad na životní prostředí, protože sníží množství použitých „čerstvých“ surovin. Přesný výsledek bude oficiálně zapsán do České knihy rekordů po konečném spočítání a kontrole komisaře z Agentury Dobrý den. Výtěžek 10 korun za každý odevzdaný starý mobilní telefon podpoří dobrovolnické a úklidové aktivity Ukliďme Česko.
Češi pijí nejméně piva v historii. Ve statistikách roste ale překvapivý vítěz
Do obchodu, ale i přes zásilkovou službu
Kampaní se tak podaří překonat dosavadní rekord 4 462 kusů telefonů z roku 2019. Do ReRekordu se zapojili jednotlivci, firmy, organizátoři jarních úklidů i návštěvníci více než stovky prodejen T-Mobile po celé České republice. Vysloužilé telefony bylo možné odevzdat přímo na prodejnách a v budovách T-Mobile – vybralo se jich tam celkem 482.
Další kusy byly předány organizátorům úklidových akcí v rámci celorepublikové aktivity Ukliďme Česko, nebo je mohli lidé zapojení do akce zdarma poslat přes Zásilkovnu do Remobilu.