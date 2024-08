Tak sejmul ji ten Gyllenhaal, nebo ne? Nedostatek důkazů je soudní žánrovkou roku

Seriál Nedostatek důkazů vypráví příběh prokurátora Rustyho Sabiche (Gyllenhaal), jehož kolegyně je brutálně zavražděna. Jelikož však obratem vychází najevo, že šlo nejen o Sabichovu milenku, ale také budoucí matku jeho nenarozeného potomka, rozjíždí se koloběh vyšetřování, v němž se hlavním podezřelým a tedy i terčem svých ne právě empatických bývalých kolegů stává právě Rusty.

Peter Sarsgaard je jako Tommy legendární.

Nedostatek důkazů budou někteří kritici považovat za možná až příliš táhlé rodinné drama, které obsahuje přesně tolik zákrut a nejrůznějších napínaček, aby diváka udržel u obrazovky až do napínavého finále. Příznivci ocení precizní herecké výkony i šikovně napsaný scénář. Mně tohle osmidílné soudní drama chytlo a nepustilo. Minisérie Nedostatek důkazů nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Ve stopách Harrisona

Příšerná vražda otřese základy chicagské prokuratury. Ze zločinu je totiž podezřelý někdo z jejích řad, kdo nyní musí bojovat za udržení vlastní rodiny pohromadě. Tak, poněkud obecně, popisují děj seriálu samotní zástupci Apple TV+. Pokud vám zápletka přijde povědomá, máte pravdu. Jedná se totiž o adaptaci známé knížky od Scotta Turrowa, jenž už byla zfilmovaná v roce 1990. Na solidní soudní žánrovku Podezření s Harrisonem Fordem v hlavní roli jsem si během sledování nové verze s Gyllenhaalem několikrát vzpomněl.

V adaptaci snímku z roku 1990 ztvárnili ústřední dvojici manželů Harrison Ford a Bonnie Bedelia.

Sedmilhář Kelley

Moderní verzi dostal na starost zkušený seriálový tvůrce David E. Kelley. Tedy muž, který stál za takovými právnickými seriálovými hity jako Ally McBealová a Kauzy z Bostonu. O úspěšných Sedmilhářkách, i mnou poměrně chváleném Advokátovi a trochu pitomém, nicméně úspěšném Mělas to vědět nemluvě. Podle upoutávek to zprvu vypadalo, že bude mít seriál nejblíže ke zmiňovaným Sedmilhářkám. Vlastně by se dalo říct, že tomu tak i je. Ve vedlejších rolích si pak lze užít především výkony Petera Sarsgaarda, který jde coby nový prokurátor Tommy Gyllenhaalově postavě tvrdě po krku. Dostat Rustyho za mříže je totiž pro něj osobní záležitostí. V dalších rolích se objevuje Ruth Negga, Lily Rabe z American Horror Story či Renatu Reinsve (koprodrukční snímek Nejhorší člověk na světě). Solidní základ pro poctivý thriller tu tedy bezesporu byl a také je.

Nového šéfa hlavního hrdiny hraje O-T Fagbenle. Znáte ho třeba z Příběhu služebnice či Black Widow.

Vášeň je nebezpečná droga

Zda je Nedostatek důkazů určený právě pro vás, závisí na vašem vkusu. Kromě samotného napínavého soudního procesu, jenž zabírá víc než polovinu celkové stopáže, totiž děj seriálu jede na dramatické vlně rodinných vztahů, postupného odkrývání různých faktů kolem vztahu hlavního hrdiny a jeho milenky, a také klíčově načasovaného dávkování důkazů. Pokud máte v oblibě napínavé příběhy, při jejichž vyprávění s vámi jeho tvůrci ne vždy hrají úplně čistou hru, a kolikrát vás zcela záměrně včas neinformují o klíčových faktech, budete s výsledným dílem spokojeni. A rádi si počkáte na druhou řadu, které se máme dočkat již v příštím roce.

Elizabeth Marvel hraje Lorraine Horgan - partnerku novopečeného Gyllenhaalova advokáta Raye (Bill Camp).

Hendikep budou mít naopak ti diváci, kteří mají relativně čerstvě v paměti již zmiňované filmové zpracování s Harrisonem Fordem. Pravda, tvůrci si chytře pohráli s některými atributy příběhu, a konec se od toho původního odlišuje. I přesto ale nebudou milovníci snímku tak napnutí, jako nepolíbení diváci. Jak totiž v seriálu zaznívá, vášeň je totiž nebezpečná droga. A platí to i v případě vášně pro koukání na mysteriózní příběhy.