Také dnes z vás může být pirát. Středomoří brázdí česká plachetnice, velí tu i spisovatelka

Veronika Reicheltová
  13:00
Na moři je jako doma. Mladá spisovatelka Gina Agatha Renotière, která v loňském roce debutovala pirátskou trilogií Třináct vlajek, sbírá zkušenosti pro psaní přímo na palubě lodi. Jako stálá členka posádky české historické plachetnice La Grace má letos za sebou dva námořní festivaly. Jak to na nich vypadá?
Na palubě české plachetnice

Také v Česku existují námořníci a Gina Agatha Renotière je toho důkazem. S historickou plachetnicí La Grace brázdí širé moře už deset let. V rozhovoru prozradila, jak to na námořních festivalech vypadá a proč je důležité doslova táhnout za jeden provaz.

Spisovatelka Gina Agatha Renotière (vlevo) působí na lodi La Grace jako bocmanka. Na fotografii je společně s kapitánem (uprostřed) a velitelkou hlídky (vpravo).

Jaké festivaly máte letos za sebou, co vás s La Grace ještě čeká?
Letos jsem se na palubě La Grace vydala na dva námořní festivaly, Velarìa v italském městě La Spezia a největší námořní festival Středomoří Escale à Sète. La Grace pokračuje ještě i na festival ve španělském Castellón de la Plana, ale to už já na palubě nebudu. Vrátím se až v létě, které na lodi trávím celé. Poplujeme kolem Itálie, hlavně kolem ostrova Elba, ale možná se podíváme i do okolních destinací.

Námořní důstojníci

  • Gina Agatha Renotière působí na plachetnici La Grace jako bocmanka. Bocman funguje jako „prodloužená ruka“ prvního důstojníka a přímý nadřízený řadové posádky.
  • Je zodpovědný za praktickou údržbu lodi, správu námořnického materiálu a přímé řízení i výcvik posádky při práci s plachtami, lany a kotvami.
  • Nad všemi stojí kapitán jako absolutní autorita lodi, kterému jsou přímo podřízeni všichni důstojníci i celá posádka.


Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Cheb letos začne s rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva

ilustrační snímek

Město Cheb letos začne s rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva. Dlouho připravovaná přestavba začne výměnou trávníků na fotbalovém hřišti a stavbou...

27. dubna 2026  13:58,  aktualizováno  13:58

Milovice budou podávat připomínky k návrhu akcelerační zóny na bývalém letišti

ilustrační snímek

Město Milovice na Nymbursku podá připomínky k návrhu takzvaných akceleračních zón, které mají přispět k urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie. Oblast...

27. dubna 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Národní divadlo moravskoslezské chystá 14 premiér pro novou sezonu

ilustrační snímek

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) připravuje pro další sezonu 14 premiér. Pět jich bude mít operní i činoherní soubor, po dvou novinkách nabídne balet a...

27. dubna 2026  13:31,  aktualizováno  13:31

Běhání s vyhlídkou na město. Horácká aréna otevřela neobvyklý atletický ovál

Na střeše Horácké areny v Jihlavě už veřejnosti slouží běžecký a atletický...

Běžci v Jihlavě se dočkali neobvyklého sportoviště. V pondělí 27. dubna v šest hodin ráno se pro veřejnost slavnostně otevřel běžecký ovál na střeše nové Horácké arény. Jde o poslední část komplexu,...

27. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Most zmodernizuje tramvajovou trať. Bude uživatelsky přívětivá, říká architekt

Přestupní uzel „Most, 1. náměstí“ při pohledu ze severu

Centrum Mostu čeká po více než čtyřiceti letech rozsáhlá modernizace tramvajové tratě. Tamní dopravní podnik a magistrát vybraly zhotovitele, který tříkilometrový úsek za zhruba 600 milionů korun...

27. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Pobočka ČS v Karlových Varech vyhrála Bank Branch of the Year za 1. kvartál 2026

27. dubna 2026  15:04

VIDEO: Potřebuju svézt a klidně trubte. Strážník honil prchající auto, stopl si civilistku

Strážník si cestou k případu stopl civilistku. (26. dubna 2026)

Jako scéna z akčního filmu vypadá sestříhané video, které zveřejnila pražská městská policie. Strážník s pistolí v ruce se marně snaží zastavit ujíždějícího řidiče, aby o pár sekund později požádal o...

27. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Po prodeji Ovečkárny se pustil do dalšího byznysu, zaměřil se na zdraví

Podnikatel Martin Bernátek je známý především jako zakladatel a dlouholetý...

Od nuly vybudoval úspěšnou firmu Ovečkárna, která prodávala výrobky z ovčí vlny a dalších přírodních materiálů. Dostal se s ní na obrat 300 milionů korun ročně. Před čtyřmi lety ji Martin Bernátek...

27. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Na zlínském festivalu Talentinum se představí mladí sólisté a dirigenti

ilustrační snímek

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů připravila festival mladých koncertních umělců Talentinum, který dává prostor mladým sólistům a dirigentům. Letos se...

27. dubna 2026  13:27,  aktualizováno  13:27

Vražda ženy na ubytovně. Zřejmě ji ubil opilý partner, pak sám zavolal pomoc

ilustrační snímek

Ostravští kriminalisté obvinili jednačtyřicetiletého muže z vraždy jeho o tři roky mladší partnerky. Tragická událost se stala začátkem dubna v jedné z ostravských ubytoven. Podle policie muž pod...

27. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V čele nové éry rodinné mobility! CHERY TIGGO V, rodinný vůz tři v jednom, má premiéru na veletrhu AutoChina 2026

27. dubna 2026  14:36

Varnsdorf hledá dodavatele bronzové kašny, ústředního prvku obnovovaného náměstí

ilustrační snímek

Varnsdorf na Děčínsku hledá zhotovitele bronzové kašny, ústředního prvku obnovovaného náměstí Edvarda Beneše, zjistila ČTK z věstníku veřejných zakázek....

27. dubna 2026  12:59,  aktualizováno  12:59

