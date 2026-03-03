Slavnostní večer se uskuteční v sobotu 14. března, výstava však už nyní přibližuje emoce, které každoročně bezprostředně následují po převzetí ikonické lví sošky. Velkoformátové portréty zachycují překvapení, dojetí i ryzí radost – a to jen několik minut po odchodu z pódia.
Minuty po triumfu
Snímky vznikaly v improvizovaném ateliéru v zákulisí Rudolfinum během přímého přenosu. Fotografka měla na vytvoření více než dvou desítek portrétů pouhé dvě hodiny.
„Aby takové důležité focení dopadlo dobře, musím mít připravený jednoduchý, ale účinný koncept. Velký prostor ale dávám i improvizaci a spontánním emocím,“ přibližuje Nguyen Phuong Thao. Podle ní je klíčové rychle navázat důvěru mezi fotografem a portrétovaným.
Známé tváře i hrdinové v pozadí
Na fotografiích jsou například režisér a herec Jiří Mádl, herečky Pavla Beretová, Simona Lewandowska a Tatiana Pauhofová či herec Oldřich Kaiser.
Nechybějí ale ani tvůrci z profesí, které běžně zůstávají mimo světla reflektorů – držitelé cen za masky, scénografii, kameru, zvuk nebo kostýmy. Právě jejich práce je pro výslednou podobu filmů zásadní, přesto jejich tváře diváci většinou neznají.
„U herců se předpokládá, že se umějí fotit, ale ne každý má focení rád. Filmoví tvůrci, kteří nejsou běžně před objektivem, zase často přesně vědí, co mají dělat, aby vznikla dobrá fotografie,“ dodává autorka.
Výstava do poloviny března
Venkovní expozice je volně přístupná před Kongresovým centrem do neděle 15. března. Zájemci si tak mohou připomenout silné momenty loňského ročníku ještě před letošním slavnostním večerem.