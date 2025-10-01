Èím je tato výstava pro èeské prostøedí tak mimoøádná a proè pøichází právì teï?
Výstava poprvé pøedstavuje soubornou pøehlídku umìní, které vytvoøily ženy. V nìkterých pøípadech mùžeme doložit, že dílo vzniklo ženskou rukou, v jiných pøípadech, zejména u støedovìkých artefaktù nevíme, zda vznikla ženskou rukou anebo mužskou, ale víme, že koncept neboli idea byla jednoznaènì ženskou záležitostí. Souborná pøehlídka umìní žen navíc ještì v Èesku nikdy nebyla. Nìkteré výstavní projekty samozøejmì pøedstavily díla urèitých umìlkyò èi skupin, a to zejména z 19., 20. nebo 21. století, ale netýkaly se starého umìní vzniklého rukou žen.
Který z pøíbìhù umìlkyò vás osobnì nejvíce zasáhl?
Pro mì jsou inspirativní všechny pøíbìhy žen, které se prosadily v dobì, jež jim pøíliš nepøála. Nicménì mì osobnì inspirují zejména pøíbìhy tìch žen, které byly samostatné, vydávaly se na dobrodružné cesty, objevovaly svìt, žily nekonvenèním životem, zajímala je napøíklad i botanika èi zoologie. Tøeba Maria Sibylla Merian podnikla na pøelomu 17. a 18 století dobrodružnou expedici do jižní Ameriky, kde peèlivì zkoumala floru a faunu. Cestovala bez mužského doprovodu, což v té dobì bylo velmi nezvyklé i nebezpeèné. Touha za poznáním byla silnìjší než obavy o vlastní život. Též mì zasáhly osudy žen, které svým umìním živily celou rodinu, což byla napøíklad Elisabetta Sirani, která žila v Bologni v 17. století.
Podle èeho jste vybírala, které autorky a díla do výstavy zaøadíte?
Autorky a jejich díla jsem vybírala s ohledem na koncepci výstavy, která výbìrem sleduje naše sbírkové expozice. Dá se øíci, že to, co v nich ukazujeme v mužské linii, ukazuje výstava v ženské. Proto byly vybrány umìlkynì ze støední Evropy, z Nizozemí z území dnešní Itálie. Zároveò koncepci musela odpovídat i skladba druhù a žánrù. Proto zde vystavujeme sochy, pøedmìty užitého umìní, malbu, grafiku i kresbu. Pokud se týká žánrù, cílem bylo doložit, že ženy vytváøely v podstatì to samé co muži – malovaly portréty, zátiší, krajiny, ale i velké historické scény. Troufly si i na oltáøní obrazy. Jednotlivé umìlkynì jsme zvolili i s ohledem na jejich výjimeènost, talent, vztah k umìní v èeských zemích i ohledem na jejich životní osudy.
Co by si mìla dnešní spoleènost z této výstavy odnést – kromì obdivu k umìlecké kvalitì?
Návštìvníci a návštìvnice by mìli odejít z výstavy s tím, že uvidí, že ženy mìly a mají stejný talent k umìlecké tvorbì jako muži. Jenom k prosazení nemìly vždycky adekvátní podmínky – nedostávala se jim výchova, vzdìlání a ani nemìly možnost se profesnì realizovat.
Které dílo z výstavy byste si sama nejradìji povìsila doma?
Osobnì to mám tak, že olejové malby mnì nesmí pøes práh. Pøipadala bych si totiž, že jsem stále v práci. Takže ty skuteènì nádherné obrazy, které máme na výstavì, napøíklad Šachovou hru od Sofonisba Anguissoly, nebo kvìtinová zátiší od Rachel Ruysch èi krásný portrét Antonína II. Valdštejna od Amalie von Peter èi mistrovskou vlastní podobiznu s otcem, kterou namalovala Pepa Maøák, bych si prostì doma nepovìsila. Ale velkou radost by mi dìlalo se dívat na ilustrace od Marie Sibylly Merian. Hned bych si doma povìsila její mìdiryt, na kterém je vaèice s mláïaty a surinamský hmyz. To by mì opravdu tìšilo. (smích)