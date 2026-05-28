V sobotu v Lešanech proběhne tradiční Branný den pro děti, který letos nabídne 22 soutěžních stanovišť, ukázky vojenské techniky i program s armádní tematikou pro celou rodinu. Akce odstartuje už 31. sezonu lešanského muzea a vstup bude zdarma. Organizátoři ze Vojenský historický ústav Praha očekávají tisíce návštěvníků.
Děti čeká 22 stanovišť
Po areálu, který se otevře v 9.30 hodin, bude rozmístěno celkem dvaadvacet soutěžních stanovišť. Některá prověří fyzičku, jiná přesnost, postřeh nebo paměť.
Malí návštěvníci si vyzkouší například překážkovou dráhu, plazení pod překážkami, běh se zátěží nebo silovou soutěž inspirovanou armádním výcvikem z roku 1866. Připravené budou také airsoftové a vzduchovkové střelnice nebo hod improvizovaným granátem.
Chybět ale nebudou ani méně tradiční disciplíny. Děti čeká třeba hledání min pomocí minohledačky, navádění vysílačkou se zavázanýma očima, uzlování nebo práce se slepou mapou České republiky.
Jízda obrněncem jako odměna
Za splněné úkoly budou soutěžící sbírat body, které pak mohou vyměnit za různé odměny. Tou největší bude možnost projet se v historické vojenské technice.
Do arény vyjedou například stroje OT-64 SKOT, BVP-1 nebo vojenský speciál Humvee. Jízdy budou probíhat ve dvou blocích, od 12.30 a znovu od 15.30. Další odměnou bude možnost střelby z historické zbraně nebo tematické ceny včetně publikací, omalovánek, časopisů či vojenských pexes.
Nejen tanky, ale i historie
Lešanské muzeum ale nebude jen o soutěžích. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také historickou bojovou techniku, ukázky armádních útvarů nebo prezentace klubů vojenské historie. Dorazí například Armáda České republiky, Vojenská policie nebo projekt POKOS, tedy Příprava občanů k obraně státu. K vidění budou také historické autobusy a další vojenská technika. Akce vzniká ve spolupráci s armádou, kluby vojenské historie i dobrovolníky a podle pořadatelů je určená široké veřejnosti.
Lešany otevírají už 31. sezonu
Branný den zároveň odstartuje už 31. návštěvnickou sezonu Vojenského technického muzea Lešany, které patří mezi největší vojenská muzea v Česku.
Areál každoročně láká tisíce návštěvníků na unikátní sbírku tanků, obrněnců, dělostřelecké techniky i historických automobilů. Pro mnoho rodin se zahájení sezony stalo tradičním výletem.
Program Branného dne v sobotu 30. května