Tanky, střelba i jízda obrněncem. Lešany otevírají sezonu velkým dnem pro děti, je zdarma

Filip Jaroševský
  17:08
Projížďka obrněncem, střelba ze vzduchovky nebo plazení pod překážkami. Vojenské technické muzeum Lešany, které se nachází slabou třičtvrtěhodinku jízdy jihovýchodně od hlavního města, zahájí novou sezonu ve velkém stylu
Mezi obcemi Krhanice a Lešany u Týnce nad Sázavou se v prostoru bývalých dělostřeleckých kasáren nachází od roku 1996 expozice Vojenského technického muzea Vojenského historického ústavu Praha. | foto: VHÚP

V sobotu v Lešanech proběhne tradiční Branný den pro děti, který letos nabídne 22 soutěžních stanovišť, ukázky vojenské techniky i program s armádní tematikou pro celou rodinu. Akce odstartuje už 31. sezonu lešanského muzea a vstup bude zdarma. Organizátoři ze Vojenský historický ústav Praha očekávají tisíce návštěvníků.

Děti čeká 22 stanovišť

Po areálu, který se otevře v 9.30 hodin, bude rozmístěno celkem dvaadvacet soutěžních stanovišť. Některá prověří fyzičku, jiná přesnost, postřeh nebo paměť.

Jeďte MHD

  • Do muzea se dá dostat vlakem i autobusem.
  • Nejjednodušší je jet z Prahy vlakem linky S8 do stanice Krhanice nebo Týnec nad Sázavou a odtud pokračovat autobusem či pěšky.

Malí návštěvníci si vyzkouší například překážkovou dráhu, plazení pod překážkami, běh se zátěží nebo silovou soutěž inspirovanou armádním výcvikem z roku 1866. Připravené budou také airsoftové a vzduchovkové střelnice nebo hod improvizovaným granátem.

Chybět ale nebudou ani méně tradiční disciplíny. Děti čeká třeba hledání min pomocí minohledačky, navádění vysílačkou se zavázanýma očima, uzlování nebo práce se slepou mapou České republiky.

Jízda obrněncem jako odměna

Za splněné úkoly budou soutěžící sbírat body, které pak mohou vyměnit za různé odměny. Tou největší bude možnost projet se v historické vojenské technice.

Do arény vyjedou například stroje OT-64 SKOT, BVP-1 nebo vojenský speciál Humvee. Jízdy budou probíhat ve dvou blocích, od 12.30 a znovu od 15.30. Další odměnou bude možnost střelby z historické zbraně nebo tematické ceny včetně publikací, omalovánek, časopisů či vojenských pexes.

Rozsahem a složením svých sbírek, v nichž je zastoupen nejeden světový unikát, se toto muzeum řadí mezi nejvýznamnější evropské instituce svého druhu.

Nejen tanky, ale i historie

Lešanské muzeum ale nebude jen o soutěžích. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také historickou bojovou techniku, ukázky armádních útvarů nebo prezentace klubů vojenské historie. Dorazí například Armáda České republiky, Vojenská policie nebo projekt POKOS, tedy Příprava občanů k obraně státu. K vidění budou také historické autobusy a další vojenská technika. Akce vzniká ve spolupráci s armádou, kluby vojenské historie i dobrovolníky a podle pořadatelů je určená široké veřejnosti.

Lešany otevírají už 31. sezonu

Branný den zároveň odstartuje už 31. návštěvnickou sezonu Vojenského technického muzea Lešany, které patří mezi největší vojenská muzea v Česku.

Areál každoročně láká tisíce návštěvníků na unikátní sbírku tanků, obrněnců, dělostřelecké techniky i historických automobilů. Pro mnoho rodin se zahájení sezony stalo tradičním výletem.

Program Branného dne v sobotu 30. května

  • Děti si vyzkouší překážkové dráhy, plazení pod překážkami, airsoftovou a vzduchovkovou střelnici, hod granátem, hledání min minohledačkou, uzlování, práci se slepou mapou i různé paměťové a vědomostní hry. Chybět nebudou ani jízdy obrněnci a historickou vojenskou technikou.
  • 9.30 – zahájení Branného dne a otevření muzea
  • 9.30 až 12.30 – rozdávání soutěžních listů, map
  • a pravidel u vstupu
  • 9.30 až 15.00 – během této doby budou probíhat branné soutěže pro děti
  • po celém areálu
  • 9.30 až 12.30 a 13.30
  • až 15.30 – statická ukázka historické bojové techniky
  • 10.30 až 15.30 – sčítání bodů a rozdávání odměn
  • 10.30 až 15.30 – výměna
  • poukázek na jízdy vojenskou technikou
  • 12.30 až 13.30 a 15.30
  • až 16.30 – jízdy v historické
  • vojenské technice v aréně
  • 17.30 – ukončení Branného dne a uzavření areálu
