Česká armáda počítá s desítkami nových tanků z německé produkce. Polsko chce mít největší tankové svazy v západní Evropě. Statistiky zničené obrněné techniky, především na ruské straně, ale vyvolávají pochyby, zda těžké obrněnce na pásech mají v současné válce, kde nebe ovládají drony, ještě šanci v příštích konfliktech. Nejsou to vyhozené peníze?
Ježci, želvy, klece. Tanky se změnily v podivná monstra
Ještě v únoru 2022, když Rusko napadlo Ukrajinu, vypadalo vše na dávnou koncepci válečného střetu. Dlouhé kolony ruských obrněnců na začátku války na Ukrajině. Jejich velitelé si vezli uvnitř pancéřů slavnostní uniformy na přehlídku vítězné armády v Kyjevě.
Ukrajincům se ale úspěšně dařilo likvidovat tanky a transportéry jednak děly, ale hlavně ručními střelami Javelin, které nalétávaly na stroje shora, kde jsou málo chráněné. Tahle válka je už minulostí. Místo javelinů je prostor nad válčištěm přehuštěný drony všech kategorií.
Místo tankových kolon se prostorem pohybují jednotlivé nemotorné válečné stroje obalené nejrůznějšími klecovými štíty, ježčími ostny a plechy na ochranu před útočícími drony. Zpočátku se mnozí lidé smáli, když s touto formou obrany proti dronům Rusové přišli. Z tanků je mizerný výhled, některé zaměřovací systémy už nemusejí pod obalem zcela fungovat. Jenže z primitivně vyrobených štítů se stal standard na obou stranách. Ukázalo se, že ani tento provizorní způsob není samospásný. Jedna i druhá strana se na videích chlubí úspěšnými zásahy létajících dronových predátorů. Nastal soumrak železných bohů války?
Třicet milionů eur versus sto dolarů
„Mám na Ukrajině právě u tankistů kamarády a i podle toho, co slyším od nich, si zatím nemyslím, že je tank úplně odepsaná veličina,“ říká vojenský publicista Jiří Vojáček. Velká a zároveň pohyblivá palebná síla použitá na přímo viditelné cíle je podle něho i na současném na bojišti stále nezastupitelná.
Samozřejmě všechno změnilo masivní nasazení levných a velmi účinných dronů, zejména FPV typu (kde operátor dostává do brýlí obraz v reálném čase), se kterým je velmi snadné se naučit létat. Mění se zajedno způsob ochrany tanků, od sítí a kovových mříží až po malorážové palebné systémy či rušičky.
„Jak vidíme na nových konstrukcích, například na posledních modernizacích tanků Leopard, moderní tanky se bez takových systémů neobejdou. Dále se samozřejmě změní způsob nasazení tanků. Spolu s tanky budou muset, jako v padesátých letech, postupovat samohybné protiletadlové systémy, jako je německý Skyranger,“ připomíná publicista.
Nejdůležitější bude podle jeho mínění „ucpat všechny díry“, tedy používat tuto taktiku naprosto bez výjimky, vždy a všude. „Protože jednou ji nepoužijete a přijdete o tank za třicet milionů eur kvůli dronu za sto dolarů,“ uzavírá Vojáček.
Podívejte se na fotografie
Už před téměř deseti lety polemizovali odborníci v Armádních novinách o budoucnosti tankové techniky. „Tanky jsou na moderním bojišti nenahraditelným prostředkem. Je to stroj kombinující arzenál těžkých zbraní s výbornou ochranou pro posádku, schopný se pohybovat v obtížném terénu. Může útočit na různé složky vojska nepřítele, překonávat překážky a poskytovat fyzický kryt pro vlastní jednotky. Žádný jiný stroj na bojištích kombinující tyto přednosti neexistuje,“ argumentuje zastánce tanků Vlastimil Šindelář. Připomíná ale i fakt, že je ale zranitelný ze strany různých řízených střel nebo vrtulníků. O dronech se logicky tehdy ještě nic nevědělo.
Odpůrce tanků Samuel Kolesar naopak zmiňuje zranitelnost a také příliš vysokou cenu tanků. „Pořízení a udržování velkých tankových jednotek vyzbrojených těmito moderními stroji, případně jejich přímými předchůdci (přičemž si dovolíme tvrdit, že udržování starších strojů nemá smysl už vůbec), se tak stává extrémně finančně náročné a nenese s sebou moc výhod,“ argumentoval druhý z autorů v Armádních novinách. S Jiřím Vojáčkem se shoduje v tom, že „tanky z bojišť v nejbližší době nezmizí, imperativem použití tanků ale samozřejmě zůstává jejich integrace do celého „koncertu“ a spojení všech typů bojových sil na bojišti.“
Zákopová linie téměř jako u Verdunu
Klasické válčení ale z války úplně nezmizelo. Dlouho ohlašovanou ukrajinskou ofenzivu v létě 2023 zastavila takzvaná Surovikinova linie, soustava minových polí, protitankových překážek a zákopových linií.
Některé úseky současné fronty jsou podobné těm, ve kterých zamrzlo bojiště na západní frontě 1. světové války. Lomené linie hlubokých zákopů, systém krytů pro pěšáky, maskované okopy pro tanky nebo děla.