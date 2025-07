Už počtrnácté proběhne letos multižánrový Festival Banát v krajanské oblasti v Rumunsku. Ve vesnici Eibenthal se letos uskuteční od 20. do 23. srpna. K hlavním účinkujícím patří skupina Tata Bojs.

Legendární pražská kapela pozvání dlouho odolávala. „My jsme tam vlastně nikdy nechtěli, ale ne z toho důvodu, že by se nám akce nelíbila, nebo že bychom k Banátu měli nějakou antipatii, to naopak. Se smyslem projektu v Banátu hodně sympatizujeme, ale máme strašně špatnou vzpomínku na cestování do Rumunska,“ vzpomíná s úsměvem frontman Milan Cais a vypráví: „My jsme jednou jeli hrát do Bukurešti, a to dodávkou, cesta byla příšerná. A řekli jsme si, že to už nikdy nebudeme opakovat. Takže jsme se báli vzdálenosti a cesty. Každý rok nás z Banátu zvali, a ptali se, zda jsme nezměnili názor, a my ho pořád nezměnili. Až letos, když přišel Štěpán (Slaný, jeden z organizátorů – pozn. red.) s tím, že bude mít zajištěnou leteckou dopravu a technicky vše pokryté, tak jsme tuto myšlenku vzali do hry a domluvili jsme se.“

Z vesnic Banátu si můžete vyšlápnout do výšek. Nerušené výhledy jsou na Dunaj, na okolní kopce nebo do klidné přírody. Kopci Kovárna nad vesnicí Eibenthal dominují vlajky Česka, Rumunska a Evropské unie.

Tehdejší chmurnou zkušenost jak z cesty, tak z vlažného přijetí místního publika, chtějí letos přebít. „On ten koncert tenkrát nebyl bůhvíjaký. Přijelo tam pár Čechů a jinak tam byli vlastně jenom Rumuni, kteří se v podstatě vůbec nebavili. Pořadatelé nám vysvětlovali, že oni jsou takoví, že tu hudbu vnímají jinak, že si to užívají vnitřně. Ale vlastně tam nikdo ani netančil, z čehož jsme měli pocit marnosti, že jsme jeli strašlivou dálku a zpátky a vlastně to ani nemělo žádný efekt. Letos doufáme, že to bude jiný. O Banátu slyšíme samé superlativy, všichni, co tam byli, nás přesvědčují, že tam je mimořádná atmosféra a že se to blbě vypráví, že se to musí zažít. Takže to jdeme zažít,“ dodává Cais.

Krajanské vesnice jsou také na území Srbska, v místním hlavním městě Bělehradě otevřeli letos Český dům. A právě tam zahrají už v předvečer festivalu, tedy 19. srpna, právě Tata Bojs. Až později se přemístí do Eibenthalu, kde odehrají koncert 21. srpna.

Předprodej vstupenek probíhá výhradně na webu festivalbanat.cz. Cena festivalového programu s vlastní dopravou je 4 000 korun za osobu. Vstupenky s dopravou je potřeba objednat do konce června – autobusem nebo vlakem vyjde zpáteční lístek s plným festivalovým programem na 6 799 korun za osobu, děti do 15 let platí 4 199 korun.

4 199 korun.

Festivalový balíček se zpáteční letenkou, koncertem Tata Bojs, ubytováním v Bělehradu a kompletním programem v Eibenthalu pořídíte za 15 500 korun.

Kromě nich se mohou fanoušci těšit také na kapely Vasilův Rubáš, Zrní, PSH, 7krát3, Terne Čhave, Žamboši, Papír sklo plasty & Jirka Kára, Hello Marcel, Imodium, MMNK, Dead Dog Legacy, Krstni otcovia, Yasha 96 nebo Pole. Přednášet přijede například spisovatelka Eva Vychodilová, novinář a moderátor Jan Tuna či reportér Janek Rubeš.

Letadlem, vlakem

i autem bez čekání

Právě Milanem Caisem zmiňovaná letecká doprava je letošní novinkou. Z Prahy do Bělehradu a pak několik desítek minut autobusem se mohou vydat i fanoušci. Mimo leteckého a autobusového spojení zajišťují organizátoři tradičně nejdelší vlak v Evropě Banát Expres. Ten vyjede již poosmé z Prahy a nabídne pro své pasažéry živější, klidnější i přímo spací části v lehátkové úpravě. Během cesty nabídne několik barů i improvizovaných koncertů.

Příjemná změna čeká i na řidiče osobních aut. „Na hranicích projedete bez čekání, protože Rumunsko vstoupilo od letoška do schengenského prostoru, a díky tomu zmizely hraniční kontroly,“ připomíná jeden z organizátorů Štěpán Slaný.

O festivalu Festival v Eibenthalu byl založen v roce 2012 jako volné pokračování několika menších ročníků organizovaných na jiných českých vesnicích, Svaté Heleně a Gerníku. V roce 2012 se organizace ujali kamarádi kolem hospody U Medvěda, Štěpán Slaný, Honza Duben a Tiberiu Pospíšil.

Nejdříve se tato akce konala v hornické kolonii Ujbányje, sousedící s Eibenthalem a v roce 2019 byl festival přesunut do centra vesnice.

Banátský festival se od svého začátku snaží nejen propagovat českou oblast v Banátu, ale také objevovat kvalitní kulturu, která se ne vždy prosadí do česko-slovenského mainstreamu.

Banátem i pěšky

Doprovodný program obohatí komentovanými výlety Klub českých turistů (KČT) nebo projekt Stezka Českým Banátem. Ta měří 105 kilometrů. Lze jí ujít po značených cestách KČT za pět dní. Začíná (nebo končí) ve vesnici Eibenthal, pokračuje přes Bígr (17,5 km), horu Svinicea Mare – nejvyšší bod trasy (1224 m. n. m, 42 km), Rovensko (74,5 km), Gernik (89 km) až do Svaté Heleny (105 km), což je nejstarší dochovaná obec v oblasti.

Oblast Banát Češi založili v rumunském Banátu vesnice Eibenthal (Tisové Údolí), Bígr, Svatá Helena, Rovensko, Šumice, Gerník a Svatá Alžběta, která je už dnes zaniklá.

Na druhém břehu Dunaje, v dnešním Srbsku, pak založili ves České Selo. Každá z těchto osad má svůj vlastní katolický kostel, který pomohl k udržení české kultury a jazyka, který dnes obsahuje řadu archaismů.

V Rumunsku žije necelých 4000 Čechů, v Srbsku pak téměř 2000 krajanů.

„Hodně lidí se bojí medvědů nebo zdivočelých psů. Všichni nám pak píší, že nic takového nezažili. Pouze se můžete setkat s pasteveckými psy. Na ty platí vzít do ruky kámen,“ popisuje Martin Úbl nejčastější mýtus a obavu lidí, kteří plánují dálkový přechod divokou přírodou Banátu. Stezka Českým Banátem je dobře značená a skvěle průchozí, ideální vstupní brána na Balkán.

„Za poslední rok stezku Českým Banátem prošlo přibližně 500 lidí, což je skvělý. Spouštěli jsme to loni v létě a splnilo se to, co jsme očekávali. Tedy, že lidi jdou i mimo hlavní sezónu, nejdou jen v červenci a v srpnu. Takže rozšiřují turistickou sezónu mimo zimy na celý rok, prochází celým územím, to znamená, že přespávají u místních, kde si mohou koupit domácí produkty nebo využít služeb které nabízí. Tím pomáhají místní komunitě, což oni sami potvrzují, že je na tomto treku naprosto unikátní,“ dodává Úbl.