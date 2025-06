Ve vesnici Eibenthal v rumuské části proběhne letos od 20. do 23. srpna festival Banát, a to již po čtrnácté. Jeho hlavní hvězdou bude skupina Tata Bojs, která působí již 37 let na české hudební scéně. Účastníci letošního Banátu se mohou těšit hned na dva jejich koncerty. Poprvé vystoupí v srbském Bělehradu (19. srpna) v Českém domě v rámci programu Českého centra. Poté se přesunou i s festivalovými fanoušky do rumunského Eibenthalu.

Kapela má připraveny jak novinky, tak osvědčené hity. „Zazní nejnovější písničky z EP 25, které obsahuje čtyři zbrusu nové skladby a jednu coververzi písně L’amour od Clarinet Factory. Jinak budeme hrát takové to naše best of, zazní určitě skladby z poslední desky Jedna nula z roku 2020, plus tam budou i písně z historie, třeba z alba Futuretro z roku 2000 nebo z Nanoalba z roku 2004. Aktuálně připravujeme nové album, které by mělo vyjít v únoru 2026, a možná se nám podaří zahrát v Banátu i jednu ze čtyř úplně nových skladeb, které jsme vytvořili před nedávnem na soustředění, a kromě nás je ještě nikdo nikdy neslyšel,“ slibujeMilan Cais, jeden ze zakladatelů skupiny.

Diváci se mohou těšit i na překvapení v podobě choreografické vložky s kostýmy. „V jedné z nových písní máme připraveno takové komické překvapení. Pořídili jsme si na to i speciální kostýmový doplněk, který neustále tuníme, do Banátu ho nejspíš přivezeme ve finální podobě, takže to bude velké překvapení i pro nás,“ dodává s úsměvem Cais.

Návštěvníci se mohou těšit také na kapely Vasilův Rubáš, Zrní, PSH, 7krát3, Terne Čhave, Žamboši, Papír sklo plasty & Jirka Kára, Hello Marcel, Imodium, MMNK, Dead Dog Legacy, Krstni otcovia, Yasha 96 nebo Pole. Přednášet přijede například spisovatelka Eva Vychodilová, novinář a moderátor Jan Tuna či reportér Janek Rubeš. Doprovodný program obohatí komentovanými výlety Klub českých turistů nebo projekt Stezka Českým Banátem. Lidé se budou moci také přidat k projektu Stezky z lásky a pomoci s opravou turistické trasy údolím Tisovice k Dunaji.

Do místa se lze dopravit několika způsoby, letos poprvé letadlem, konkrétně do Bělehradu a odtud svozem, speciálním vlakem nebo autobusem či po vlastní ose. Od toho jsou odvislé také ceny vstupenek. Podrobnosti na webu festivalbanat.cz.