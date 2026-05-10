Táta dirigoval a já věřil, že má kouzelnou hůlku, vzpomíná hvězdný houslista André Rieu

David Halatka
  18:15
Když se řekne valčík, mnoha lidem se vybaví právě André Rieu, rodák z nizozemského Maastrichtu, jenž dokázal proměnit klasickou hudbu ve velkolepou show pro statisíce diváků po celém světě. Jeho koncerty spojují eleganci, humor i emoce a pravidelně vyprodávají největší haly. Rieu vystoupí v pražské O2 areně hned dvakrát, a to 29. a 30. května, se svým šedesátičlenným orchestrem.
Král valčíků André Rieu, houslista, dirigent a skladatel

Rozhovor, do kterého se za chvíli začtete, nevznikal jen jako povídání mezi novinářem a světovou hvězdou. Otázky totiž připravil Daniel, syna autora tohoto interview. Sedmiletý Dáda je obrovským fanouškem Andrého Rieua, jeho koncerty sleduje se stejným nadšením jako fotbaloví fanoušci finále Ligy mistrů. A možná právě proto dostal tenhle rozhovor trochu jinou, upřímnější a osobnější atmosféru.

Na který hudební nástroj jste počal hrát a v kolika letech?
Začal jsem s houslemi, když mi bylo asi pět let. Můj otec byl dirigent a maminka vybírala nástroje pro všechny své děti – mám dva bratry a tři sestry. Myslela si, že právě housle se ke mně budou hodit nejvíc, a měla pravdu. Žádný jiný nástroj nedokáže tak dobře zachytit mé vnitřní pocity.

André Rieu

Bavilo vás hraní na housle vždy? Jaké další nástroje máte rád?
Ne vždy. Když jsem studoval na konzervatoři, chtěl jsem se studiem skončit a dělat něco úplně jiného. Poznal jsem svou ženu Marjorie a společně jsme snili o tom, že si otevřeme pizzerii. Hlavním lákadlem měla být Pizza Paganini – když by si ji někdo objednal, já bych mu zahrál krátký kus na housle. Bylo by to krásné, ale nakonec ve mně zvítězil rozum. Sen o pizzerii skončil, ale hned začal jiný: cestování po celém světě se svým vlastním orchestrem.

Pamatujete si na svůj první koncert jako dítě?
Možná si nepamatuji přesné skladby, ale ten pocit nikdy nezapomenu. Smyčce houslí, které se pohybovaly naprosto synchronně, působily jako čistá magie. Přemýšlel jsem, jestli můj otec drží v rukou kouzelnou hůlku. Ten pocit ještě zesílil během přídavků, lidé v publiku se najednou začali pohupovat na sedadlech. Co se to dělo? Později jsem to pochopil. Otec hrál valčík od Johanna Strausse a také symfonie autorů jako Anton Bruckner nebo Gustav Mahler. Bylo to neuvěřitelné. A já chtěl jednou dokázat totéž.

A váš první koncert, který jste sám organizoval?
Bylo to s Maastrichtským salonním orchestrem – bylo nás jen pět, včetně mě. Hráli jsme v domovech pro seniory, abychom pobavili babičky a dědečky. V jednu chvíli jsem úplně zapomněl noty! Ale náš violoncellista se postavil a vyzval publikum: „Tak pojďte, teď musíte tančit!“ Byl to krásný moment.

Nizozemský virtuos si hýčká své stradivárky z roku 1732.

Hrajete pouze na slavné stradivárky, housle vyrobené zejména v 18. století. Zkoušel jste i jiné nástroje?
Ano, samozřejmě. Existuje spousta skvělých houslí, ale stradivárky mají něco jedinečného. Nedokážu to přesně popsat, ale při hře to slyším i cítím. Ten zvuk je teplý, romantický – a dělá mě opravdu šťastným.

Hrají s vámi na turné stále stejní hudebníci, nebo zapojujete i místní orchestry?
Orchestr je poměrně stabilní, tvoří ho hudebníci osmnácti různých národností. Vlastně tak odrážejí i naše publikum, které za námi jezdí z celého světa. Někteří kolegové se mnou hrají už více než třicet let – na to jsem opravdu hrdý.

Proč jsou vaše koncerty tak populární?
Protože si je skutečně užíváme. Jsem přesvědčen, že klasická hudba je pro všechny, ne jen pro úzkou elitu, jak si někteří myslí. Naše koncerty jsou oslavou pro veškeré smysly a každý může projevit své emoce. Myslím, že právě to je důvod našeho úspěchu.

André Rieu v říjnu oslaví 77. narozeniny.

Rieu chystá projekt nazvaný Malý André

  • Jak lze klasickou hudbu přiblížit dětem? „Začněte tím, že ji uděláte zábavnou a srozumitelnou, ne formální. Pomáhají krátké, živé skladby – třeba od Wolfganga Amadea Mozarta nebo Karneval zvířat, jehož autorem je Camille Saint-Saëns,“ uvádí André Rieu. „Propojte hudbu s příběhy, zvířaty nebo emocemi, kterým děti rozumějí. Nechte je při poslechu pohybovat se, kreslit nebo hrát role,“ doporučuje.
  • Mistr Rieu říká, že jsou důležité i živé zážitky – rodinné koncerty, školní návštěvy nebo sledování vystoupení on-line. Obrovský význam mají také chvíle, kdy si děti mohou nástroj „osahat“ a vyzkoušet si hru na něj. Hudbu je také dobré přirozeně začlenit do každodenního života – doma, ve hrách či ve filmech. Když se stane něčím běžným a příjemným, zvědavost roste sama.
  • „Vytvořili jsme také speciální svět pro děti s názvem Little André,“ poznamenává Rieu. Jedná se o komiks, který bude brzy dostupný i v češtině, a také o hudební knihy s notami. „Děti si díky nim ‚zahrají‘ se mnou a mým orchestrem Johanna Strausse,“ doporučuje nizozemský mistr.

