Tato čísla padají v loterii nejčastěji. Pomůžou vám k vysněným milionům?

David Halatka
David Halatka
  11:22
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Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v Česku. (26. května 2026) | foto: Allwyn

Existují čísla, která se v loterii Eurojackpot objevují častěji než ostatní. Statistiky ukazují, že mezi hlavními čísly vede nenápadná dvacítka. Znamená to, že se vyplatí vsadit právě na ně? Matematika má pro všechny, kteří doufají v milionovou výhru, jasnou odpověď.

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Eurojackpot, mezinárodní loterie, do níž se zapojují hráči z 19 evropských zemí, nabízí zajímavý pohled do historie losování. Jenže pozor: to, že číslo padalo v minulosti častěji, neznamená, že má větší šanci na výhru při příštím losování.

Která čísla nejvíc vyhrávají?

Eurojackpot

  • Tato loterie vyžaduje správně uhodnout pět hlavních čísel z padesáti a dvě doplňková z dvanácti.
  • Pravděpodobnost, že hráč trefí celou kombinaci jediným tipem, je přibližně jedna ku 139,8 milionu.

V hlavním osudí Eurojackpotu se vybírá pět čísel z padesáti. Podle přehledu dosavadních losování, na který upozornil německý portál RTL, patřily mezi nejčastěji tažená hlavní čísla dvacítka, čtyřiatřicítka, pětatřicítka, sedmnáctka a jednadvacítka. Také mezi doplňkovými Euročísly se objevila skupina, která se v historických výsledcích vyskytovala častěji. Šlo o čísla pět, tři, osm, sedm a čtyři.

Nešťastná čísla ve Sportce

Na opačném konci žebříčku hlavních čísel se nacházely osmačtyřicítka, šestatřicítka, osmadvacítka, padesátka a pětadvacítka. Mezi méně často tažená doplňková čísla patřily dvojka, devítka, desítka, jedenáctka a dvanáctka.

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Jaká čísla vsadit?

Každé losování je samostatná událost. Číslo, které se objevilo mnohokrát, nemá v dalším tahu automaticky výhodu. Stejně tak číslo, které dlouho nepadlo, není kvůli tomu „na řadě“.

Odborník na loterie Norbert Herrmann, který dříve působil na univerzitě v Hannoveru, upozorňuje, že všechny kombinace mají stejnou pravděpodobnost. Ani matematické znalosti proto samy o sobě nedokážou zajistit výhru.

  • Eurojackpot se losuje každé úterý a pátek.
  • Historické statistiky mohou být zajímavou kuriozitou, zaručenou cestu k výhře ale nenabízejí.

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Kdo vyhrál 17 milionů korun?

Že se v Eurojackpotu dá uspět i s běžným tipem, ukázal případ českého výherce z 19. září. Ten získal přes 17 milionů korun.

  • Jeho hlavní čísla byla 4, 25, 30, 32 a 33 a všech pět se skutečně vylosovalo.
  • V doplňkové části však netrefil kompletní kombinaci, a na nejvyšší výhru tak nedosáhl.

Pokud se rozhodnete hrát, berte loterii především jako zábavu a sázejte jen tolik, kolik si můžete dovolit ztratit.

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