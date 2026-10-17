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Eurojackpot, mezinárodní loterie, do níž se zapojují hráči z 19 evropských zemí, nabízí zajímavý pohled do historie losování. Jenže pozor: to, že číslo padalo v minulosti častěji, neznamená, že má větší šanci na výhru při příštím losování.
Která čísla nejvíc vyhrávají?
Eurojackpot
V hlavním osudí Eurojackpotu se vybírá pět čísel z padesáti. Podle přehledu dosavadních losování, na který upozornil německý portál RTL, patřily mezi nejčastěji tažená hlavní čísla dvacítka, čtyřiatřicítka, pětatřicítka, sedmnáctka a jednadvacítka. Také mezi doplňkovými Euročísly se objevila skupina, která se v historických výsledcích vyskytovala častěji. Šlo o čísla pět, tři, osm, sedm a čtyři.
Nešťastná čísla ve Sportce
Na opačném konci žebříčku hlavních čísel se nacházely osmačtyřicítka, šestatřicítka, osmadvacítka, padesátka a pětadvacítka. Mezi méně často tažená doplňková čísla patřily dvojka, devítka, desítka, jedenáctka a dvanáctka.
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Jaká čísla vsadit?
Každé losování je samostatná událost. Číslo, které se objevilo mnohokrát, nemá v dalším tahu automaticky výhodu. Stejně tak číslo, které dlouho nepadlo, není kvůli tomu „na řadě“.
Odborník na loterie Norbert Herrmann, který dříve působil na univerzitě v Hannoveru, upozorňuje, že všechny kombinace mají stejnou pravděpodobnost. Ani matematické znalosti proto samy o sobě nedokážou zajistit výhru.
- Eurojackpot se losuje každé úterý a pátek.
- Historické statistiky mohou být zajímavou kuriozitou, zaručenou cestu k výhře ale nenabízejí.
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Kdo vyhrál 17 milionů korun?
Že se v Eurojackpotu dá uspět i s běžným tipem, ukázal případ českého výherce z 19. září. Ten získal přes 17 milionů korun.
- Jeho hlavní čísla byla 4, 25, 30, 32 a 33 a všech pět se skutečně vylosovalo.
- V doplňkové části však netrefil kompletní kombinaci, a na nejvyšší výhru tak nedosáhl.
Pokud se rozhodnete hrát, berte loterii především jako zábavu a sázejte jen tolik, kolik si můžete dovolit ztratit.