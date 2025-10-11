Velká pardubická 2025 je tu! Proč sledovat legendární dostih? Tady máte 5 důvodů

Ivana Vaňkátová
Ivana Vaňkátová
  16:21aktualizováno  12. října 13:27
Velká pardubická není jen dostih – je to národní sportovní klenot a společenská událost s nejdelší nepřerušenou tradicí u nás. Koná se vždy druhou říjnovou neděli a na trati dlouhé 6 900 metrů s 31 překážkami prověří hranice možností koní i žokejů.
Fotogalerie3

Pád na Taxisu během 133. Velké pardubické | foto: Martin Veselý, MAFRA

Přinášíme vám pět argumentů, proč si nenechat ujít tento legendární závod, který se letos poběží v neděli 12. října od 15:30.

5 důvodů, proč si Velkou pardubickou nenechat ujít

1. Nejstarší sportovní tradice v Česku

Velká pardubická se poprvé běžela už v roce 1874. Je tak starší než česká fotbalová liga i hokej. Tato dlouhá historie a tradice vytváří jedinečnou atmosféru, která je silně zakořeněná v české kultuře. Na tribunách se potkávají generace fanoušků.

Velká pardubická 2025 startuje! Proč mají dostihoví koně zvláštní jména?

2. Taxisův příkop: Nejtěžší překážka světa

Žádný jiný dostih nemá tak ikonickou a obávanou překážku, jako je Velký Taxisův příkop. Přestože byla překážka po roce 1993 upravena pro zvýšení bezpečnosti a letos se kvůli ní běží o půl hodiny dříve, stále představuje obrovskou výzvu. Kůň musí přeskočit živý plot vysoký 150 centimetrů a za ním dopadnout přes čtyři metry daleko, aby překonal příkop. Je to klíčový moment závodu a okamžik, kdy se rozhoduje o šancích mnoha favoritů.

Velká pardubická 2025: Proč se letos startuje dříve?

3. Legendy a rekordy: Fenomén Josef Váňa

Velká pardubická stvořila legendy. Žádný jezdec není spojen s dostihem tak jako Josef Váňa starší, který rekordně osmkrát zvítězil v sedle a devětkrát jako trenér. Čtyři z těchto vítězství si připsal s ikonickým koněm Železníkem, který je se čtyřmi triumfy nejúspěšnějším koněm historie závodu. Sledovat Velkou pardubickou znamená sledovat, zda se zrodí nová legenda.

Kdo letos vyhraje?

Vizitky všech účastníků, zajímavosti i sázkové kurzy najdete v přehledném textu na iDNES.cz.

4. Souboj s přírodou a tratí

Trať měří 6 900 metrů a kombinuje travnatý povrch s bahnitou oranicí. Závod netrvá obvykle déle než 9 až 10 minut, ale je intenzivní zkouškou vytrvalosti, odvahy a souhry jezdce a koně. Jezdci o dostihu mluví jako o své vlastní olympiádě, kde největším soupeřem je sama trať.

5. Historické vítězství ženy

Velká pardubická si pamatuje i ženský triumf. V roce 1937 se stala hraběnka Lata Brandisová jedinou ženou v historii, která tento nejtěžší dostih vyhrála. Tehdy zvítězila v sedle klisny Normy.

Pád na Taxisu během 133. Velké pardubické

Kde sledovat Velkou pardubickou?

Pokud nemáte možnost být přímo v centru dění v Pardubicích, můžete závod pohodlně sledovat z domova:

PlatformaTyp přenosuDostupnost
ČT Sport / ČT1Přímý televizní přenosČeská televize tradičně vysílá celý dostihový mítink, často s vrcholem na ČT1 a souběžným přenosem na ČT Sport.
ČT Sport PlusOnline live streamPřímý přenos a záznamy jsou dostupné zdarma v archivu České televize (iVysílání) a na webu ČT Sport Plus.
Sázkové kancelářeOnline live streamStreamy nabízejí také sázkové kanceláře (např. TV Tipsport nebo TV Chance), často zdarma po registraci a splnění základních podmínek.

Připravte se na adrenalin, napětí a dechberoucí výkony. Kdo letos zapíše své jméno do historie? To zjistíme už tento víkend!

Velkou perličku přinesl závod v roce 2024

O vítězi 134. ročníku Velké pardubické rozhodovala až cílová fotografie, která ukázala, že finiš byl tak těsný, že není možné určit jednoho šampiona. Z triumfu se tak radovali jak Jaroslav Myška v sedle Sexy Lorda, tak Jan Faltejsek s Godfreyem.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Čtyři nové tramvajové tratě pro Prahu. Víme, kudy povedou a kdy budou hotové

Praha chystá další rozšíření tramvajové sítě. Dvě nové tratě vzniknou v Malešicích, další povede na Nové Dvory. Dopravní podnik dnes navíc vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele trati z Malovanky...

Netflix v Praze, která hraje New York. Z ulice Politických vězňů je Pátá Avenue

Nejdříve se to filmaři před pár dny jen hemžilo u Národního divadla, pak v Rytířské ulici, a nyní v ulici Politických vězňů. Metropoli si totiž vyhlídl štáb připravující seriál pro streamovací...

12. října 2025  14:23

Kouč z Blanska obstál v baseballu i zrádném slangu. Sní o nejlepší lize světa

Ze skromného hřiště v Blansku a ve sportu, který v Česku nepatří mezi masově populární, se trenér Petr Stříbrcký vypracoval až k angažmá v klubu z nejlepší ligy světa. Úspěch našel houževnatý...

12. října 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená

Dálnice D8 je na 23. kilometru u Ledčic na Mělnicku ve směru na Německo po nehodě kamionu uzavřená. Kamion leží na boku přes dva jízdní pruhy. Nikdo se nezranil. Provoz by mohl být podle předběžných...

12. října 2025  9:32,  aktualizováno  13:46

Velká pardubická 2025 je tu! Proč sledovat legendární dostih? Tady máte 5 důvodů

Velká pardubická není jen dostih – je to národní sportovní klenot a společenská událost s nejdelší nepřerušenou tradicí u nás. Koná se vždy druhou říjnovou neděli a na trati dlouhé 6 900 metrů s 31...

11. října 2025  16:21,  aktualizováno  12.10 13:27

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řešení zpožděných autobusů. Dispečink v Mladé Boleslavi jim rozsvítí zelenou

Dopravní podnik Mladá Boleslav přichází s řešením zpožděných autobusů. Postavil nový dispečink a systém řízení autobusové dopravy, který se napojí na městskou telematiku. Ta umožní dispečerovi, aby...

12. října 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Rytířská ulice

V Rytířské ulici v Praze 1 na Starém Městě se bude točit nějaký velkofilm.Na místě jsou koně.

vydáno 12. října 2025  12:17

Peroutkova ulice nabízela jedinečný zážitek. Korzo pro děti, cyklisty, běžce, ale i naštvané lidi

Na kole v protisměru. S kočárkem uprostřed vozovky. Psi pobíhající od chodníku k chodníku. Žádné troubení, žádné kvílení brzd. Opravy a modernizace Peroutkovy ulice končí a přijde o dočasné kouzlo.

12. října 2025  11:59

Humphrey Kariuki jmenován patronem IUCN na Světovém kongresu ochrany přírody

12. října 2025  11:50

H. Králové má o pavilon Expo stále zájem, řeší dotaci na jeho koupi a umístění

Město Hradec Králové má stále zájem o český pavilon ze světové výstavy Expo v Japonsku, která v pondělí končí. Radnice řeší především možnosti dotace na jeho...

12. října 2025  10:06,  aktualizováno  10:06

Natřískaná Lednice! Seriál Běhej lesy velkolepě uzavřel rekordní sezonu

12. října 2025  11:27

Naked Attraction. Nahota, bizár a šamanský zájezd. Na televizních obrazovkách se seznamují bez šatů

Erotika po desáté má v televizi nové rozměry. Nazvěme to bizár na druhou.

12. října 2025  11:03

Klicperovo divadlo 18. října uvede adaptaci televizního seriálu Arabela

Královéhradecké Klicperovo divadlo v sobotu 18. října uvede první premiéru divadelní sezony 2025/2026, kterou bude inscenace Arabela. Divadelní adaptaci...

12. října 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.