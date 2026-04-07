Teambuilding jako ze hry Kingdom Come: Deliverance. Tvrz v Malešově láká firmy i fanoušky

Petr Holeček
  8:30
Když Ondřej Slačálek koupil zchátralou tvrz u Kutné Hory, bylo mu 27 let. Nikdo netušil, že jeho sen přeroste v unikátní zážitkový areál, kam jezdí firmy z celé republiky i Evropy.

Ondřej Slačálek a malešovská tvrz | foto: MAFRA

Dnes v Malešově u Kutné Hory funguje pivovar, krčma, glamping, muzeum, a prostor pro akce a teambuilding dostává nový rozměr – mezi únikovkou, divadlem a dobrodružstvím.

Jak začala vaše cesta?
Upřímně, nebyl to podnikatelský plán. Ve svých sedmadvaceti jsem koupil zchátralou tvrz, protože jsem chtěl zachránit historickou stavbu. Postupně jsme ji opravili a přemýšleli, jak jí dát život.

Fanouškovský festival Kingdom Come: Deliverance v Malešově. (6. září 2025)

Co bylo nejtěžší na začátcích vašeho snažení?
Začátky byly hodně romantické. Nejtěžší bylo vlastně všechno – technický stav, peníze i čas. Ale nikdy jsem nepochyboval, že se to povede. Moment, kdy to začalo fungovat jako celek, přišel až s otevřením pivovaru a dalších částí areálu. Tehdy se z Malešova začalo stávat místo, kam lidé opravdu jezdí.

V čem je váš teambuilding jiný než běžné hotelové programy?
Firmy u nás nezažijí klasické školení. Ocitnou se v příběhu. V areálu tvrze pořádáme velkou zážitkovou hru – něco mezi únikovkou, divadlem a dobrodružstvím. Týmy plní úkoly, vyjednávají, řeší hádanky a snaží se získat co nejvíc zlaťáků. Najednou se ukáže, kdo je stratég, kdo diplomat a kdo se nebojí riskovat.

Jak může vypadat ideální firemní den v Malešově?
Začne třeba prohlídkou tvrze nebo pivovaru, pokračuje velkou týmovou hrou a večer končí hostinou v Krčmě na konci světa. Tam servírujeme jídla inspirovaná historickou kuchyní a samozřejmě čepujeme naše pivo. A kdo chce, může přespat v glampingu – ve stanech, které vypadají středověce, ale uvnitř mají komfort hotelu.

Proč by sem měla přijet velká firma? Třeba z Prahy?
Protože je to blízko. Z centra Prahy jste u nás za hodinu. Stačí opustit kancelář – a najednou jste ve středověku. A to je někdy přesně to, co tým potřebuje.

Jakou roli dnes hraje pivovar v celém areálu?
Pivovar je jeden z klíčových prvků celého našeho projektu. Právě on odstartoval proměnu z romantického projektu v něco, co může dlouhodobě fungovat i ekonomicky. Ale zároveň není jen byznys, je to součástí atmosféry místa, propojuje zážitek, gastronomii i samotný pobyt v Malešově.

V malešovské kavárně Zrnko v hrnku

Malešov se objevil i ve slavné hře Kingdom Come: Deliverance. Pomohlo to zájmu o místo?
Rozhodně. Vývojáři hledali autentické středověké lokace a Malešov je zaujal. Když se pak tvrz objevila ve hře, začali sem jezdit fanoušci z celé Evropy. Je to zvláštní pocit. Představte si, že lidé přijedou a říkají: Tady jsem předtím bojoval ve hře. Vtipné, ne? No a pro firmy je to skvělý motiv, protože lidé najednou mají pocit, že jsou součástí příběhu.

Kdybyste měl Malešov popsat jako jednu herní misi, jaký by měla název a co by v ní návštěvník musel zvládnout, aby vyhrál?
Zajímavá otázka. Ta mise by se asi mohla jmenovat Zažij Malešov. Není to o jedné atrakci, ale o kombinaci všeho – tvrze, únikové hry, třeba toho pivovaru, gastronomie i atmosféry místa. Aby člověk vyhrál, musí to všechno prožít. Projít jednotlivé části, zapojit se do hry a chvíli být součástí příběhu. A my jej pro něj máme.

