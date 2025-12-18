TELEVIZNÍ VÁNOCE 2025 PŘEHLEDNĚ: Těšit se můžete na novou pohádku i na Kevina s Máchalem

Ivana Vaňkátová
Marek Hýř
Ivana Vaňkátová, Marek Hýř
  19:19
Pohádky, filmové klasiky i nová štědrovečerní premiéra. Přinášíme velký přehled vánočního televizního programu 2025 – od adventu přes Štědrý den až po Silvestra a Nový rok. Víme, kdy běží Popelka, Anděl Páně i Sám doma.
Záhada strašidelného zámku, autor: Česká televize

Záhada strašidelného zámku, autor: Česká televize | foto: Česká televize

Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová a Ema Švábenská ve filmu Pohádky pro Emu.
Princ a Večernice, 1978.
Záhada strašidelného zámku, autor: Česká televize
Sean Connery a Christian Slater v nezapomenutelném filmu Jméno růže.
16 fotografií

Program na Vánoce 2025

Televizní Vánoce 2025 sází na jistotu, ale překvapí i novinkami. Diváci se mohou těšit na tradiční české pohádky, kultovní americké komedie i zbrusu novou štědrovečerní pohádku České televize. Přinášíme velký přehled toho nejzajímavějšího, co nabídnou televizní obrazovky.

23. prosince

Už den před Štědrým dnem se diváci dočkají prvních vánočních jistot:

  • Tři oříšky pro Popelku (20:10, Seznam.tv)
  • Anděl Páně (20:10, ČT1)

Vánoce 2025: Kouzlo, které nikdy nevyprchá, na jaké vánoční pohádky se můžeme těšit?

Záhada strašidelného zámku, autor: Česká televize

Štědrý den 2025: nová pohádka a Kevin doma

Štědrý den patří rodinám, pohádkám a televizním klasikám. A i letos přidá i jednu velkou premiéru.

Ve 20:20 uvede ČT1 zcela novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Příběh se odehrává na zámku Strašperk, kde princ Armin (Oskar Hes) a princezna Elvíra (Sofie Anna Švehlíková) přijdou s originálním nápadem, jak zlepšit rodinný rozpočet – pomocí strašidelných prohlídek. Tvůrci slibují pohádku o spolupráci, odvaze a hledání řešení, když na problémy člověk není sám.

Záhada strašidelného zámku, autor: Česká televize

Klasika, která na Vánoce nesmí chybět
ČasFilm / PohádkaStanice
10:15Z pekla štěstíNova
11:25Když draka bolí hlavaPrima
13:00Vánoční soundtrackyÓčko
13:40Popelka (2015, USA/GB)Prima
15:15ShrekNova
15:45Pyšná princezna (1952)Prima
16:30Tři oříšky pro PopelkuSeznam.tv
17:50Cesta do Ameriky (1988)Prima
20:15Sám doma (1990)Prima
20:20Záhada strašidelného zámku (Premiéra)ČT1
20:30Anděl Páně 2ČT1
22:00Láska nebeskáNova

První svátek vánoční: pokračování filmových ság

25. prosinec patří pohodě, pokračováním známých příběhů a velkým rodinným filmům.

Ve 20:15 nabídne Prima legendární Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. Kevin McCallister tentokrát omylem odletí do New Yorku, kde si s tátovou kreditkou užívá luxusního hotelu a znovu narazí na dvojici smolařských lupičů Harryho a Marva. Film přináší ještě propracovanější pasti i ikonickou vánoční atmosféru Manhattanu.

Sám doma 2: Ztracen v New Yorku, kde mihnul i současný prezident USA.

ČasFilm / PohádkaStanice
07:30Krakonošův pokladPrima
11:15Ledové královstvíPrima
12:35S tebou mě baví světNova
13:00Muž se železnou maskou (1998)Prima
14:20Shrek 2Nova
17:10Hrátky s čertemPrima
18:00Best of ABBAÓčko Star
20:15Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992)Prima
20:05Největší zázrak (Premiéra)ČT1
20:20Nejkrásnější hádankaNova
21:50Noc na KarlštejněČT1

26. prosince 2025: Máchale, spadlo ti to

Na svatého Štěpána se dočkáme filmových pokladů a oblíbené vánoční pohádky S čerty nejsou žerty s ikonickou hláškou „Máchale, spadlo ti to“. Mimochodem, pokud jste machr na pohádky, zkuste náš kvíz.

ČasFilm / PohádkaStanice
09:40Prstýnek (1944)Prima
10:50Nekonečný příběhNova
11:25Ledové království 2Prima
14:25Tři oříšky pro PopelkuSeznam.tv
15:00One charted X-MASÓčko
15:55Tři bratřiNova
16:25Kráska a zvíře (2017)Prima
20:15Princ a Večernice (1978)Prima
20:20S čerty nejsou žerty (1984)Nova

S čerty nejsou žerty (1984). Dobráckého čerta Janka hrál v pohádce Hynka Bočana Ondřej Vetchý.

Povánoční program (27. – 28. prosince 2025)

Pohádky nekončí ani po Vánocích. Během čekání na oslavy Silvestra si můžete užít romantiku i drama. V neděli Nova potěší fanoušky Shreka a DC supermazlíčků.

DatumČasFilm / PořadStaniceProč si to pustit?
27. prosince20:15Třetí princ (1982)PrimaPohádka s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem.
27. prosince17:00Panna a netvor (1978)PrimaČeskoslovenská verze slavné pohádky.
28. prosince06:30Shrek: Zvonec a konec (2010)NovaFinále Shrekovy ságy: zlobr zatouží po samotě a podepíše smlouvu s Rampelníkem.
28. prosince11:20DC Liga supermazlíčků (2022)NovaAmerická animovaná komedie, kde Supermanův pes Krypto zachraňuje Ligu spravedlnosti.
28. prosince14:30Šest medvědů s Cibulkou (1972)NovaKlasická česká komedie s klaunem a medvědy ve škole.
28. prosince16:15S čerty nejsou žerty (1984)NovaNedělní repríza krále pohádek.
28. prosince20:20Peklo s princeznou (2009)NovaPohádková komedie s Terezou Voříškovou a Jiřím Mádlem.

Silvestr 31. prosince 2025

Poslední večer v roce obsadí speciální silvestrovské díly oblíbených zábavných pořadů, které se postarají o dobrou náladu až do novoročního přípitku.

Pořad / ShowStanicePopis a hvězdy
StarDance TourČT1Sestřih nejzajímavějších momentů z podzimního turné, který zakončí rok. Předchází pořady Výborná SHOW a Zázraky přírody.
Inkognito Silvestr 2025PrimaSpeciální díl s panelisty a hosty, dorazí i nestárnoucí Jiřina Bohdalová. Následuje Prima Partička.
Na lovu (Retro Silvestr 90. let)NovaSoutěžní speciál s Alešem Hámou, Pavlem Horváthem, Tonyou Graves a Václavem Koptou. Lovci v kostýmech ikon 90. let.
Možné je všechnoNovaImprovizační show s velkolepým soubojem týmů Ondřeje Sokola a Jakuba Štáfka. Vystoupí Tomáš Maštalír, Eva Burešová a dojde i na striptýz Patricie Solaříkové.

StarDance Tour (Mattoni Arena v Karlových Varech, 27. 9. 2025)

Nový rok 1. ledna 2026

Nový rok tradičně začíná projevem prezidenta a pokračuje lehkým programem.

ČasPořad / FilmStaniceLákadlo
13:00Novoroční projev prezidenta republikyPrimaTradiční projev hlavy státu.
14:45U pokladny stál (1939)PrimaKlasický klenot Národního filmového archivu s Vlastou Burianem.
20:15Cesta do Ameriky 2 (2021)PrimaPokračování legendární komedie s Eddiem Murphym.
VečerNovoroční koncert České filharmonieČT artPřímý přenos pro milovníky klasické hudby.

Dirigent Jakub Hrůša v čele České filharmonie na Dvořákově Praze

Sváteční bonusy a streamování

  • prima+: Streamovací platforma nabízí Vánoční kolekci plnou lásky, pohádek a napětí. K dispozici jsou vánoční legendy (Tři oříšky pro Popelku, Anděl Páně) i novější pohádky (Tajemství staré bambitky 2, Peklo s princeznou), novinky (Přání Ježíškovi) a thriller Poker Face, komedie Poslední prázdniny nebo megafilm Top Gun: Maverick. Nebude chybět ani romantika ( například jako Hrátky s láskou, Vánoční los lásky, Dvanáct rande do Vánoc)

Advent a Vánoce 2025: Kdy budou a jaké se s nimi pojí tradice?

Adventní věnec si můžete koupit na některém z trhů, nebo vyrobit ve vánoční dílně.

  • ČT iVysílání: Pokračuje v oslavách 60 let Večerníčku. Do konce roku přibudou Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček a Štaflík a Špagetka.
  • FilmBox: Během 24. a 25. prosince nabídne pět českých filmů: Princezna na hrášku, Čertí brko, Ten, kdo tě miloval, Pelíšky a Špindl.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Pořadatelé v Olomouci zkontrolovali fanoušky Lechu. Pár cizinců dovnitř nepustili, jiné přesunuli

Snímky fanoušků chystajících se na utkání Evropské konferenční ligy mezi domácí...

Olomouc zažívá ulice plné policistů. Od 21 hodin se hraje fotbalové utkání Evropské konferenční ligy mezi domácí Sigmou a polským Lechem Poznaň. Zápas na Andrově stadionu je vyhodnocený jako vysoce...

18. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  21:16

V kladenské nemocnici bude od soboty zákaz návštěv kvůli chřipkové epidemii

ilustrační snímek

V kladenské nemocnici začne od soboty platit zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních, důvodem je chřipková epidemie. V tiskové zprávě o tom dnes informoval...

18. prosince 2025  19:34,  aktualizováno  19:34

Třebíč bude příští rok hospodařit s výdaji téměř 1,33 miliardy korun

ilustrační snímek

Třebíč bude v roce 2026 hospodařit s příjmy asi 1,134 miliardy korun. Výdaje budou téměř 1,33 miliardy korun, což je asi o 20 milionů více, než s čím počítal...

18. prosince 2025  19:28,  aktualizováno  19:28

Lídrem ANO a kandidátem na primátora bude příští rok v Ostravě Richard Vereš

ilustrační snímek

Lídrem hnutí ANO a kandidátem na primátora bude příští rok v komunálních volbách v Ostravě nynější starosta městského obvodu Slezská Ostrava Richard Vereš. Na...

18. prosince 2025  19:10,  aktualizováno  19:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U Panské skály supermarket stavět nelze, MŽP potvrdilo zamítnutí výjimky

ilustrační snímek

Na dohled národní přírodní památky Panská skála v Kamenickém Šenově na Českolipsku nelze postavit supermarket. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v...

18. prosince 2025  18:17,  aktualizováno  18:17

TELEVIZNÍ VÁNOCE 2025 PŘEHLEDNĚ: Těšit se můžete na novou pohádku i na Kevina s Máchalem

Záhada strašidelného zámku, autor: Česká televize

Pohádky, filmové klasiky i nová štědrovečerní premiéra. Přinášíme velký přehled vánočního televizního programu 2025 – od adventu přes Štědrý den až po Silvestra a Nový rok. Víme, kdy běží Popelka,...

18. prosince 2025  19:19

Jáchymov dnes otevřel Kulturní a kreativní centrum za 20 milionů korun

JĂˇchymov dnes otevĹ™el KulturnĂ­ a kreativnĂ­ centrum za 20 milionĹŻ korun

Jáchymov dnes slavnostně otevřel Kulturní a kreativní centrum, které vzniklo přestavbou městské knihovny za 20 milionů korun. Zařízení má sloužit jako zázemí...

18. prosince 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Jeseničtí zastupitelé opět schválili městské porodné 10.000 korun

ilustrační snímek

Jeseničtí zastupitelé dnes opět schválili vyplácení městského porodného. Rodiče s trvalým bydlištěm ve městě obdrží příští rok 10.000 korun. Příspěvek zůstává...

18. prosince 2025  17:07,  aktualizováno  17:07

Plzeň schválila pozemek pro regionální hospic v Malesicích

ilustrační snímek

Plzeňští radní dnes schválili záměr umístit novostavbu Hospice svatého Lazara v okrajovém obvodu Plzeň 9 Malesice. Téměř hektarový městský pozemek je v...

18. prosince 2025,  aktualizováno 

Podmínky pro lyžování v Beskydech stále nejsou dobré, chybí sníh

ilustrační snímek

Podmínky pro příznivce zimních sportů v Beskydech stále nejsou dobré. Kvůli nedostatku sněhu je v provozu minimum areálů. Lyžaři mohou zamířit například do...

18. prosince 2025  16:40,  aktualizováno  16:40

Můstek

Můstek

Kvůli zvýšenému výskytu žloutenky v Praze se vrátila dezinfekce i do prodejen potravin. Snímek jsem pořídil v prodejně Albert na stanici metra Můstek a připomíná opatření proti covid-19 .

vydáno 18. prosince 2025  18:03

Skiareál Lipno o víkendu otevře další sjezdovku

ilustrační snímek

Skiareál Lipno o víkendu otevře další sjezdovku. Návštěvníci tak budou moci lyžovat na čtyřech kilometrech sjezdovek. Nyní jsou to dva kilometry. Vzhledem k...

18. prosince 2025  16:25,  aktualizováno  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.